'रामायण' ट्रेलर में भी क्यों नहीं दिखा सनी देओल का हनुमानजी अवतार, क्या ये हैं बड़ी वजह?
भगवान हनुमान का आगमन महाकाव्य में राम के वनवास और सीता के अपहरण के बाद ही होता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: जब से ब्रह्म मुहूर्त में रामायण: पार्ट वन का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से लोग जानना चाह रहे हैं कि राम से लेकर रावण तक के किरदार सामने आ गए लेकिन बजरंगबली यानी हनुमान जी कहीं नहीं दिखे. इस रोल को सनी देओल करने जा रहे हैं. ट्रेलर रिलीज के बाद से लोग इसके भव्य सीन, यश के शक्तिशाली रावण और रणबीर कपूर शांत भगवान राम के रोल की बात करने के साथ-साथ पूछ रहे हैं हनुमान जी कहां हैं? कई फैंस के लिए, रामायण के सबसे प्रिय पात्रों में से एक, भगवान हनुमान की अनुपस्थिति आश्चर्यजनक थी, लेकिन इसके पीछे एक तर्कसंगत कारण है. आइए जानते हैं.
पिछली एडिशन के उलट, नितेश तिवारी की रामायण को दो फिल्मों में पेश किया जा रहा है. पहली फिल्म अयोध्या की पृष्ठभूमि, भगवान राम के वनवास, सीता के अपहरण और रावण के मुख्य खलनायक के रूप में उदय पर बात करेगी. इस कथा के भीतर, निर्माताओं ने कहानी के प्रमुख पात्रों - राम, सीता, लक्ष्मण और रावण - का परिचय कराया है, जबकि एक सबसे बड़े रहस्य को अभी गुप्त रखा है.
भगवान हनुमान का आगमन महाकाव्य में राम के वनवास और सीता के अपहरण के बाद ही होता है. रावण के विरुद्ध युद्ध में उनकी भूमिका निर्णायक साबित होती है, और कहानी के बाद में उनका विस्तार काफी बढ़ जाता है. इसलिए, उनका पूर्ण परिचय दूसरे भाग में देना या पहले भाग के अंत में ही उनका छोटा परिचय देना कहानी के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है.
सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए उचित
भगवान हनुमान महज रामायण का एक पात्र नहीं हैं. उनके अपने अनगिनत भक्त हैं, जो दुनिया भर में लाखों की संख्या में उनकी पूजा करते हैं. सनी देओल के हनुमान जी के रोल में लुक का खुलासा अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज बन सकता है, जिसे निर्माता शायद एक ही ट्रेलर में भगवान राम, रावण और फिल्म के अन्य मुख्य पात्रों के परिचय के साथ कंपीट नहीं कराना चाहेंगे.
क्या है जनता का कहना?
एक्स हैंडल पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर हनुमाजी कहां हैं और लोग अपने-अपने तर्क भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'रामायण का ट्रेलर 4 मिनट 10 सेकंड का है, फिर भी उसमें मुख्य किरदार हनुमान जी को दिखाने का समय नहीं था'.
वहीं कई अन्य लोगों का मानना था कि यह जानबूझकर किया गया था. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हनुमान जी के रूप में सनी देओल को दिखाना क्लाइमेक्स होना चाहिए था'. उनका सुझाव था कि हनुमान जी के आने से सीक्वल से पहले एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा हो जाता.
सनी देओल के खुद के बयान से भी इस बात को बल मिलता है. इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली में ट्रेलर की एक विशेष स्क्रीनिंग के दौरान बोलते हुए , अभिनेता ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू की है.
एक्टर ने कहा था, 'मैंने अभी तक फिल्म पर बहुत कम काम किया है. अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है. मैं वाहेगुरुजी को हनुमान जी का किरदार निभाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं'. इस भूमिका को बेहद जिम्मेदारी भरा बताते हुए देओल ने आगे कहा, 'उनका किरदार निभाना आसान नहीं है, लेकिन यह एक शानदार अनुभव होगा क्योंकि वे भोले, बलवान और शक्तिशाली हैं'.
वहीं, फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने यह भी संकेत दिया है कि रामायण: भाग एक रोमांचक मोड़ पर समाप्त होगा. सैन डिएगो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा था, भाग एक में जिस मोड़ पर कहानी खत्म होती है, उसे आप एक रोमांचक मोड़ कह सकते हैं, जो दर्शकों को सिनेमाघर से निकलते ही भाग दो देखने के लिए उत्सुक कर देगी.
डायरेक्टर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह सस्पेंस क्या है, लेकिन इससे इस बात की अटकलें और भी मजबूत हो गई हैं कि भगवान हनुमान का आगमन फिल्म के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक हो सकता है.
फिलहाल, फिल्म निर्माताओं ने न तो सनी देओल का लुक जारी किया है और न ही ट्रेलर में उनकी गैरमौजूदगी का कारण बताया है, लेकिन अगर कहानी महाकाव्य के कालानुक्रम का अनुसरण करती है, तो दर्शकों को रामायण: भाग एक के अंत में हनुमान जी की एक झलक देखने को मिल सकती है और दूसरे भाग में हनुमान जी मुख्य भूमिका में होंगे.
रामायण: पार्ट वन में रणबीर कपूर ने भगवान राम, साई पल्लवी ने सीता, यश ने रावण और रवि दुबे ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है. फिल्म में लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और शीबा चड्ढा समेत कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं. फिल्म इस साल 8 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि रामायण: पार्ट 2 दिवाली 2027 को रिलीज होगी.