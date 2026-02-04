ETV Bharat / entertainment

प्रियंका चोपड़ा को कैसे मिली 'वाराणसी', राजामौली ने 'देसी गर्ल' में क्या देखा?, एक्ट्रेस की कौनसी शर्त महेश बाबू को पड़ी 'भारी', जानें

हैदराबाद: साल 2027 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक फिल्म वाराणसी एक बार फिर चर्चा में हैं. एस.एस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म वाराणसी में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम रोल में नजर आने वाले हैं. अब फिल्म के डायरेक्टर राजामौली और स्टारकास्ट ने फिल्म पर खुलकर बात की है. प्रियंका चोपड़ा पूरे सात साल बाद किसी इंडियन फिल्म में नजर आने वाली हैं. एक इंटरव्यू में राजमौली, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा सभी ने फिल्म से जुड़े अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की. इस दौरान प्रियंका ने यह भी बताया कि इस फिल्म के लिए हां करने के लिए उनकी एक शर्त थी. वहीं, महेश बाबू ने इस शर्त पर अपना रिएक्शन भी दिया है.

प्रियंका चोपड़ा की शर्त और महेश बाबू का रिएक्शन

एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने बताया उन्होंने राजामौली से रिक्वेस्ट की थी, वह फिल्म में उनसे डांस करवाए. क्योंकि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में लंबे समय से डांस नहीं किया है. प्रियंका ने कहा, 'जब मुझे राजामौली कॉल आया तो, उन्होंने कहा, क्या आप जानती हैं कि यह एक फीमेल कैरेक्टर है, जो सच बहुत कूल है, तुम्हें इसे करना ही चाहिए, इस पर मैंने कहा कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, कि मैं इसमें डांस करना चाहती हूं, हालांकि मुझे इसके बारे में पूछ नहीं चाहिए था, क्योंक फिल्म में डांस का माहौल है'. इस पर महेश बाबू ने कहा कि आपकी वजह से हमें भी डांस करना पड़ गया. बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने राजामौली से डांस के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि फिल्म आरआरआर में सॉन्ग नाटू-नाटू ने अपने बोल और डांस से दुनिया को इंप्रेस किया था और ऑस्कर जीता था.

राजामौली ने क्यों कास्ट किया?

राजामौली ने फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने की कहानी के बारे में बताते हुए कहा, मैं उनका लंबे समये से फैन हूं. मुझे उनका काम पसंद है. चाहे कैसा भी रोल हो, वह उस पर खरा उतरती है. वह अपने रोल में जान फूंक देती हैं. तो इसलिए मैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस की तलाश में था. मेरे पास कोई ऑप्शन थे, लेकिन इस रोल में प्रियंका चोपड़ा बेस्ट है. वह धांसू और दमदार दोनों ही रोल कर सकती हैं. बता दें 3 घंटे से लंबे रनटाइम वाली फिल्म में इसलिए प्रियंका चोपड़ा ही एकमात्र विकल्प थीं'. बता दें, हाल ही में फिल्म वाराणसी की रिलीज डेट सामने आई है. नीचे दिए लिंक में जानें फिल्म किस दिन रिलीज होगी.