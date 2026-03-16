ETV Bharat / entertainment

क्यों ऑस्कर लेने नहीं पहुंचा ये स्टार?, 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' के लिए जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड

अभिनेता ने उस समारोह में भाग नहीं लिया, जहां उन्होंने फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता.

Why Sean Penn Did Not Attend Oscars 2026
शॉन पेन ने ऑस्कर 2026 में शिरकत नहीं की (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'शॉन पेन आज शाम यहां नहीं आ सके, या शायद आना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार कर रहा हूं'. 2026 ऑस्कर सेरेमनी में दिग्गज अभिनेता शॉन पेन की ओर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार स्वीकार करने वाले कीरन कल्किन ने कहा. 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह में पेन की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गया है और कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने सेरेमनी में भाग क्यों नहीं लिया.

कल्किन, जिन्होंने पिछले साल फिल्म 'ए रियल पेन' में अपनी भूमिका के लिए इसी कैटेगरी में ऑस्कर जीता था, ने सम्मान स्वीकार करने के लिए मंच पर आते समय पेन की अनुपस्थिति पर मजाक किया. हालांकि, उनका यह मजाक फ्लैग डे स्टार के प्रशंसकों को शांत नहीं कर सका.

पेन को फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' में कर्नल स्टीवन जे. लॉकजॉ की भूमिका के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला. हालांकि, अभिनेता समारोह में उपस्थित नहीं थे क्योंकि वे फिलहाल देश से बाहर हैं. खबरों के अनुसार, अभिनेता ऑस्कर 2026 से कुछ दिन पहले यूरोप के लिए रवाना हो गए थे. पेन के ऑस्कर 2026 में शामिल न होने के पीछे के कारणों को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभिनेता या उनकी टीम की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है.

वन बैटल आफ्टर अनेदर की जीत पेन की तीसरी अकादमी पुरस्कार जीत है. इससे पहले उन्होंने 2004 में मिस्टिक रिवर और 2009 में मिल्क में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था. पिछले कुछ सालों में, उन्हें डेड मैन वॉकिंग, स्वीट एंड लोडाउन और आई एम सैम जैसी फिल्मों के लिए भी इसी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था.

65 साल के अभिनेता के ऑस्कर जीतने की संभावना तब बढ़ गई जब उन्होंने फरवरी में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में इसी भूमिका के लिए पुरस्कार जीता था. दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता इन सेरेमनी में भी शामिल नहीं हुए. हालांकि, वह इस साल की शुरुआत में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जरूर शामिल हुए थे, जहां उन्हें इसी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन स्टेलन स्कार्सगार्ड से हार गए, जिन्होंने फिल्म 'सेंटिमेंटल वैल्यू' में गुस्ताव बोर्ग की भूमिका के लिए पुरस्कार जीता था.

इस साल के ऑस्कर पुरस्कारों की दौड़ में, पेन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने के लिए अभिनेताओं बेनिसियो डेल टोरो, स्टेलन स्कार्सगार्ड, डेलरोय लिंडो और जैकब एलोर्डी को पीछे छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें :

बेस्ट फिल्म से डायरेक्टर तक, इस फिल्म ने जीते सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड, OTT पर यहां देखें 1000 करोड़ में बनी ये मूवी

TAGGED:

SEAN PENN
BEST SUPPORTING ACTOR OSCAR
SEAN PENN SKIPS OSCARS 2026
शॉन पेन
2026 OSCARS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.