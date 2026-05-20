ETV Bharat / entertainment

मलयालम सिनेमा का फिर बेड़ा पार करेंगे मोहनलाल, लंबे समय बाद 'दृश्यम 3' से देंगे मॉलीवुड को बड़ी हिट?

जॉर्जकुट्टी की कहानी को समाप्त करने के अलावा, यह फिल्म फ्रेंचाइज़ वैल्यू, स्टार पावर और मलयालम सिनेमा की देशव्यापी उम्मीदों को लगातार थिएटर में सफलता में बदलने की क्षमता को लेकर भी उम्मीदें जगाती है। यहां पांच कारण दिए गए हैं कि दृश्यम 3 का प्रदर्शन सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक मायने क्यों रखता है:

हाल ही में रिलीज हुए दृश्यम 3 के ट्रेलर से परिवार के अस्तित्व के लिए चल रहे संघर्ष की झलक मिलती है. इस बार जॉर्जकुट्टी अपने ही अंदर के संघर्ष से जूझता हुआ दिखाई देता है. सीन से पता चलता है कि अपराधबोध आखिरकार उसके अंतरात्मा को प्रभावित कर रहा है, जिससे संभावित रूप से यह आखिरी पार्ट के अब तक के भाग से कहीं अधिक भावनात्मक रूप से गहरा हो सकता है. फिल्म में मीना, अंसीबा हसन और एस्थर अनिल जैसे प्रमुख कलाकार वापसी कर रहे हैं, जबकि सहायक कलाकारों में सिद्दीकी, आशा शरथ और मुरली गोपी शामिल हैं.

दृश्यम सीरीज जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की कहानी है, जिनका सामान्य जीवन एक अनएक्सपेक्टेड क्राइम के बाद मुश्किल में पड़ जाता है और उन्हें अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. दृश्यम (2013) में, जॉर्जकुट्टी अपनी स्मार्टनेस से अपने परिवार को पुलिस जांच से बचाता है, जबकि दृश्यम 2 (2021) में सालों बाद के परिणामों को दिखाया गया है जब अतीत के रहस्य फिर से सामने आने लगते हैं.

मोहनलाल स्टारर इस फिल्म की तीसरी कड़ी कल यानि 21 मई को कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है और उम्मीद है कि बीते सालों में मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े थिएटर पेशकश में से एक होगी. लेकिन जैसा कि हाल ही में ममूटी अभिनीत मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पैट्रियट' के साथ देखा गया, मलयालम फिल्मों को लेकर लोगों की उम्मीदें हमेशा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या समीक्षकों द्वारा सराही गई सफलता की गारंटी नहीं देतीं.

हैदराबाद: दृश्यम जैसी कुछ ही भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी ऐसी हैं, जिन्होंने लैंग्वेज बेरियर से बाहर निकलकर लोगों का मनोरंजन किया है और इस फ्रेंचाइजी के लिए दर्शक आज भी बेचैन हैं. पहली फिल्म ने मलयालम थ्रिलर को नया रूप दिया और जॉर्जकुट्टी (मोहनलाल) को भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक के रूप में पेश किया, जिसके एक दशक से भी अधिक समय बाद दृश्यम 3 बड़ी उम्मीदों के साथ आ रही है.

मलयालम फिल्मों के लिए रिलीज से महीनों पहले ही पूरे देश में चर्चा में बने रहना आम बात नहीं है. दृश्यम 3 ने न केवल केरल में, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषी बाजारों में भी अपने ऐलान के बाद से ही दर्शकों के बीच उम्मीदें जगा रखी हैं. इस फ्रेंचाइजी की पहुंच मूल भाषा से परे है, और कई फिल्म इंडस्ट्री में बनी रीमेक फिल्मों ने जॉर्जकुट्टी की कहानी को भारतीय सिनेमा की सबसे पॉपुलर थ्रिलर फिल्मों में से एक बना दिया है.

दृश्यम 3 को लेकर उत्सुकता को और भी बढ़ाने वाली बात यह है कि यह कहानी का अंतिम और निर्णायक पार्ट हो सकता है. पहली फिल्म के विपरीत, जिसके कई भाषाओं में रीमेक बने, जिनमें अजय देवगन अभिनीत हिंदी रीमेक भी शामिल है - तीसरे भाग के लिए ऐसा चलन होने की संभावना कम ही है, क्योंकि केवल एक हिंदी रीमेक ही बनने की उम्मीद है. इससे मलयालम मूल फिल्म पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है, और यही वह संस्करण है जिसे पूरे भारत के दर्शक देखने के लिए उत्सुक हैं.

इसकी सफलता इस बात को पुख्ता कर सकती है कि मलयालम सिनेमा बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को टक्कर देने वाली थिएटर में धूम मचाने वाली फिल्में बनाने में सक्षम है, लेकिन पहुंच जितनी व्यापक होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा. अगर दृश्यम 3 केरल से बाहर भी दर्शकों तक पहुंचने में कामयाब होती है. यानी अपने मुख्य मलयालम दर्शकों तक - तो यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकती है.

2. एक दशक से ज्यादा की विरासत

जब 2013 में 'दृश्यम' रिलीज हुई, तो यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता साबित हुई. बताया जाता है कि 4 करोड़ रुपये के बजट में बनी, जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दुनिया भर में 60 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई, जब तक कि 2016 में मोहनलाल की 'पुलिमुरुगन ' ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया.

इस फिल्म ने मलयालम थ्रिलर फिल्मों के प्रति लोगों की सोच को बदल दिया. इंडस्ट्री की पहुंच को रीजनल दर्शकों से परे जा पहुंची और आखिर में कई भाषाओं में रीमेक बनाने के लिए प्रेरित किया.

कई वर्षों बाद, फरवरी 2021 में दृश्यम 2 सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई, ऐसे समय में जब कोविड-19 के बाद की स्थिति के कारण सिनेमाघरों में रिलीज को लेकर अनिश्चितता छाई हुई थी. सिनेमाघरों में रिलीज न होने के बावजूद, इस सीक्वल ने फ्रैंचाइजी की सांस्कृतिक अहमियत को बनाए रखा और इसे भारतीय सिनेमा में निर्मित सबसे मजबूत सीक्वल में से एक माना गया, यह उपलब्धि कुछ ही फ्रैंचाइज़ी हासिल कर पाई हैं.

यही बात दृश्यम 3 को एक सामान्य सीक्वल से अलग बनाती है. यह उस कहानी का भार वहन करती है, जिसे दर्शक एक दशक से अधिक समय से देखते आ रहे हैं और दो सफल अध्यायों से बनी उम्मीदों को समेटे हुए है. एक दमदार तीसरा भाग भारतीय सिनेमा की उन दुर्लभ लंबी चलने वाली त्रयी में से एक को गति या प्रभाव खोए बिना पूरा करने में मदद करेगा.

साथ ही, जोखिम भी उतना ही महत्वपूर्ण है. यदि फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, तो यह उस फ्रैंचाइजी की छवि को प्रभावित कर सकती है, जिसे अक्सर मलयालम सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त निर्यातों में से एक माना जाता है.

3. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस की उम्मीद

मलयालम फिल्मों को लगातार समीक्षकों से सराहना मिल रही है और वे चर्चा के योग्य कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन 2026 में केरल में किसी भी फिल्म को सिनेमाघरों में बड़ी सफलता नहीं मिली है. 'वाझा 2: बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रदर्स' इस साल रिलीज हुई एकमात्र ऐसी फिल्म ह, जिसने मलयालम बाजार से बाहर निकलकर ध्यान आकर्षित किया है.

वहीं दूसरी ओर, चथा पचा , पैट्रियट , पल्लीचट्टाम्बी और अथिराडी जैसी कई बड़ी फिल्मों ने रिलीज से पहले खूब चर्चा बटोरी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता हासिल करने में नाकाम रहीं. ऑनलाइन चर्चा और सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन के बीच का अंतर अब फिल्म इंडस्ट्री के लिए और भी स्पष्ट हो गया है.

यहीं पर दृश्यम 3 का महत्व और भी बढ़ जाता है. यह सिर्फ एक फ्रेंचाइजी फिल्म से कहीं बढ़कर है, मलयालम सिनेमा के लिए देशव्यापी कमर्शियल सक्सेस हासिल करने और कई बाजारों में अपनी थिएटर लोकप्रियता को मजबूत करने का एक अवसर है. एक सफल प्रदर्शन यह संकेत दे सकता है कि इंडस्ट्री की बढ़ती लोकप्रियता न केवल समीक्षकों की प्रशंसा या सोशल मीडिया पर चर्चा, बल्कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी लगातार तब्दील हो सकती है.