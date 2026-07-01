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सनी देओल की 'इक्का' क्यों है खास? रिलीज से पहले जानिए फिल्म से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स

33 साल बाद वकील के किरदार में लौटेंगे सनी देओल फिल्म की सबसे बड़ी खासियत सनी देओल की कोर्टरूम ड्रामा में वापसी है. सनी पिछली बार साल 1993 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'दामिनी' में वकील के किरदार में नजर आए थे. उस फिल्म में उनके दमदार एक्टिंग और डायलॉग "तारीख पर तारीख" आज भी लोगों के बीच मशहूर है. इसी भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर) से सम्मानित किया गया था. अब पूरे 33 साल बाद सनी देओल 'इक्का' में अर्जुन मेहरा नाम के एक प्रतिष्ठित और ईमानदार वकील का किरदार निभा रहे हैं.

'इक्का' सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि न्याय, नैतिकता, परिवार, रिश्तों और मुश्किल परिस्थितियों में लिए जाने वाले फैसलों की कहानी भी है. फिल्म कई ऐसी खास वजहों से चर्चा में है, जो इसे इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल करती हैं.

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल एक बार फिर अपने दमदार अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. हालांकि इस बार उनकी वापसी बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के जरिए होने जा रही है. निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन में बनी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'इक्का' 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिल्म के एलान के बाद से ही दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

सनी देओल की पहली डायरेक्ट-टू-डिजिटल फिल्म

'इक्का' सनी देओल के करियर की पहली ऐसी फिल्म होगी, जिसे सीधे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है. यह उनका डायरेक्ट-टू-डिजिटल डेब्यू भी है. नेटफ्लिक्स से बातचीत के दौरान सनी देओल ने कहा कि यह फिल्म सिर्फ कोर्टरूम की बहस तक सीमित नहीं है. 'इक्का' परिवार, रिश्तों, इमोशन और जिंदगी में आने वाले कठिन फैसलों की कहानी है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि इस फिल्म को भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शक नेटफ्लिक्स पर एक साथ देख सकेंगे.

27 साल बाद फिर साथ आए सनी देओल और अक्षय खन्ना

'इक्का' की एक और बड़ी खासियत सनी देओल और अक्षय खन्ना की जोड़ी है. दोनों एक्टर करीब 27 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इससे पहले दोनों ने जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर युद्ध आधारित फिल्म 'बॉर्डर' में साथ काम किया था. करीब तीन दशक बाद दोनों कलाकार एक बिल्कुल अलग अंदाज में आमने-सामने होंगे. फिल्म में अक्षय खन्ना शौर्यमान गौर नाम के ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जिसे कभी अर्जुन मेहरा (सनी देओल) ने अदालत में दोषी साबित कराया था.

रीमेक की खबरों पर लगा विराम

फिल्म के एलान के शुरुआती दौर में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि 'इक्का' साल 2007 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'डेथ सेंटेंस' का आधिकारिक रीमेक होगी. हालांकि बाद में मेकर्स ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म किसी भी फॉरेन फिल्म का रीमेक नहीं है. इसकी कहानी पूरी तरह से ओरिजिनल है, जिसे राइट अल्थिया कौशल और लेखक मयंक तिवारी ने खास तौर पर सनी देओल और अक्षय खन्ना के किरदारों को ध्यान में रखकर लिखा है.

सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं, भावनाओं से भरपूर कहानी

हालांकि फिल्म की पृष्ठभूमि अदालत और एक हाई-प्रोफाइल केस पर आधारित है, लेकिन इसकी कहानी केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं है. फिल्म में न्याय और नैतिकता के साथ-साथ परिवार, रिश्तों, त्याग और जिम्मेदारियों जैसे विषयों को भी प्रमुखता से दिखाया गया है. अर्जुन मेहरा को अपने परिवार की सुरक्षा और अपने सिद्धांतों के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है, जो फिल्म को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है.