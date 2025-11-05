क्यों ट्रेंड कर रहा है करुणा पांडे का शो 'पुष्पा इम्पॉसिबल'? जानें यहां

ETV Bharat / entertainment

सोशल मीडिया पर टीवी शो 'पुष्पा इम्पॉसिबल' तेजी से ट्रेंड कर रहा है. आखिर क्यों ये शो ट्रेंड कर रहा है? आइए जानते हैं...

November 5, 2025

मुंबई: मशहूर टीवी शो 'पुष्पा इम्पॉसिबल' एक बार फिर लोगों को एंटरटेन करने के लिए लौट रहा है. शो के अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि यह एक नए ट्विस्ट के साथ छोटे पर्दे पर दस्तक देने जा रहा है. शो की लीड एक्ट्रेस करुणा पांडे एक नए अवतार के साथ वापसी कर रही है, जिससे फैंस शांत नही रह पा रहे है और इस बारे में बात कर रहे हैं.

कुछ दिन पहले ही 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के मेकर्स ने शो से करुणा पांडे का नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर जारी किया था. इस पोस्टर में करुणा के किरदार के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसने फैंस को एक्साइटेड कर दिया.

'पुष्पा इम्पॉसिबल' 7 साल की बड़ी छलांग के साथ वापसी कर रहा है. अपनी इमोशनल स्टोरी और रियलिस्टक कैरेक्टर्स के लिए इस शो में अब पुष्पा (करुणा पांडे द्वारा अभिनीत) एक वकील के रूप में दिखाई देंगी. यह छलांग नई चुनौतियां के साथ एक सशक्त संदेश लेकर आ रही है. साथ ही शो के मूल को भी बरकरार रखेगी.

क्यों ट्रेंड कर रहा 'पुष्पा इम्पॉसिबल'?
दरअसल पुष्पा इम्पॉसिबल मुख्य रूप से करुणा पांडे के एक नए अवतार के लिए ट्रेंड कर रहा है. मेकर्स करुणा को एक वकील के रूप में पेश कर रहे हैं. नई कहानी में, पुष्पा को अपने रोजमर्रा से जूझते हुए दर्शकों को कई साल बीत चुके हैं. शो के इस नए पड़ाव में दर्शक उसे और भी सशक्त रूप में देखेंगे. इस बार वह अपने कानूनी करियर की चुनौतियों का सामना करते हुए समय के साथ बिखरते परिवार के रिश्ते को बैलेंस करती हुई भी दिखाई देंगी. पटेल परिवार, जो कभी गर्मजोशी और अटूट प्यार से घिरा हुआ था, अब बिखरा हुआ दिखाई देगा.

'पुष्पा इम्पॉसिबल' का नया पोस्टर
मेकर्स ने आज, 5 नवंबर को 'पुष्पा इम्पॉसिबल' एक और नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें करुणा वकील का काला कोट पहने दिख रही हैं. पोस्टर में लिखा है, 'सफर मुश्किल था... पर अब मंजिल पुष्पा के लिए दूर नहीं.' इस नए पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'आपकी अदालत में पुष्पा. अब होगा सिर्फ सच का बोल-बाला.'

पुष्पा इम्पॉसिबल सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सोनी सब पर प्रसारित होता है. चिराग (नितिन बाबू) अब एक यंग पॉलिटिशियन बन गया है. उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रार्थना (पूजा कतुर्डे) एक पुलिस ऑफिसर बन गई है. उनके रास्ते अक्सर टकराते हैं, लेकिन उनके आदर्श उन्हें जीवन के विपरीत छोर पर खड़ा करते हैं.

