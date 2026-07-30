ETV Bharat / entertainment

कंगना रनौत और CJP के सौरव दास की तू तू-मैं मैं में हुई बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की एंट्री! जानें कैसे

कॉकरोच जनता के प्रवक्ता सौरव दास का बड़ा बयान आया है. उनका मानना है कि कंगना रनौत उन पर हमला क्यों कर रही हैं.

Saurav Das Hrithik Roshan Kangana Ranaut
सौरव दास/ ऋतिक रोशन/कंगना रनौत (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: छात्रों का प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी सांसद-एक्ट्रेस कंगना रनौत और सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास के बीच जुबानी जंग जारी है. कंगना ने जेन-जी (Gen-Z) प्रदर्शनकारियों के बारे में कई तीखी बातें कहीं- जैसे उन्हें 'गटर जेनरेशन' कहना और उनके वीडियो को 'उल्टी लाने वाला' बताना. इन विवादित बयानों के कारण एक्ट्रेस और सीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई. अब सौरव दास ने पलटवार किया है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का भी नाम आ गया है.

एक इंटरव्यू में सौरव दास ने कहा कि एक्ट्रेस के प्रति उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है और उन्होंने कंगना पर इस मामले को निजी बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'देखिए, कंगना के खिलाफ मेरी कोई निजी बात नहीं है. वह जेन-जी और अब मेरे खिलाफ निजी टिप्पणियां कर रही है. जैसा कि मैंने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा, 'यो, कंगना, जरा शांत हो जाओ. चलो इस पर बात करते हैं.' चीजें ऐसी ही होनी चाहिए.'

उन्होंने कहा कि देश में बातचीत की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है. उन्होंने कहा, 'इस देश में समस्या यह है कि लोग अब आपस में बात नहीं करते. सोच-विचार, चर्चा और बहस कम हो गई है. बोलते समय हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए. मैं उनसे यही कहूंगा.'

कंगना की लगातार हो रही आलोचना पर बात करते हुए सौरव ने कहा कि उनके दोस्तों ने भी उनसे पूछा था कि कंगना उन्हें ही क्यों निशाना बना रही हैं. उन्होंने बातचीत के दौरान बताया, 'मेरे दोस्त मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, 'वह तुम्हारी जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है?' उनमें से एक ने कहा कि मैं शायद थोड़ा-बहुत यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं. मेरे दोस्तों ने मुझे यही बताया. मुझे हैरान रह गया. आखिर उनके जैसी इंसान मुझ जैसे इंसान पर हमला क्यों करेगी?'

उन्होंने कंगना से कहा कि वह अपनी बातों को लेकर ज्यादा सावधान रहें. उन्होंने कहा, 'मैं बस इतना कहूंगा, अपनी बातों को लेकर सावधान रहें. फ्रस्ट्रेट न हो. यह बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा है. ये किसी ऐसे व्यक्ति के शब्द या वाक्य नहीं हैं जो मेंटली स्टेबल हो. इस देश की आने वाली पीढ़ी के बारे में बोलने से पहले जरा सोचिए क्योंकि, आखिरकार, वह लोगों की खुशी के लिए काम करती है. सरकार लोगों की खुशी के लिए है, और लोगों की इस तरह से बेइज्जती नहीं की जा सकती.'

जब सौरव से पूछा गया कि क्या वह सांसद के साथ कॉफी पीने के लिए तैयार होंगे, तो सौरव ने कहा, 'बिल्कुल. हमारे मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, बीजेपी सांसद के लिए भी नहीं.'

क्या है मामला?
कंगना रनौत की हालिया टिप्पणियां 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रवक्ता सौरव दास के साथ चल रही ऑनलाइन बहस के बीच आई हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, सौरव दास ने एक्ट्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्य भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं. कंगना रनौत ने जवाब में एक छात्र के तौर पर उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए और इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक सीरीज में उन्हें 'बेकार और बेरोजगार' कहा, साथ ही राजनीति में आने से पहले अपनी उपलब्धियों का बचाव भी किया था.

यह सार्वजनिक बहस नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कंगना रनौत और सीजेपी नेताओं के बीच हफ्तों तक चली बातचीत के बाद हुई है. हालांकि विरोध-प्रदर्शन खत्म हो गए हैं, लेकिन एक्ट्रेस और सीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर असहमति जारी है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SAURAV DAS
KANGANA RANAUT VS SAURAV DAS
SAURAV DAS LOOK LIKE HRITHIK ROSHAN
कंगना रनौत और सौरव दास
KANGANA RANAUT VS SAURAV DAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.