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फिल्मों से दूरी क्यों? पटना में जावेद अख्तर ने बताई शॉकिंग वजह, कहा- 'अब वो बात नहीं'

'गीतों की रफ्तार जरूर बढ़ी, अर्थ..' : हालांकि उन्होंने यह भी माना कि आज भी अच्छे लेखक और गीतकार मौजूद हैं, लेकिन वैसा रचनात्मक माहौल नहीं है, जहां शब्दों को ठहराव और भावनाओं को विस्तार मिल सके. उनके मुताबिक आज गीतों की रफ्तार जरूर बढ़ी है, मगर उनमें संवेदना और अर्थ की परतें पहले की तुलना में कम होती जा रही हैं

''90 के दशक में फिल्मों में फूहड़ता का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से मैंने कई फिल्में छोड़ दीं. आजकल के गानों में पहले जैसी गहराई नहीं रही.'' - जावेद अख्तर, हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक

इसलिए फिल्मों से दूरी बना ली- जावेद अख्तर : जावेद अख्तर ने कहा कि पुराने साहित्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई और जीवन से जुड़ाव है, जिसे आज के पाठकों तक आसान शैली में पहुंचाना जरूरी है. मौजूदा सिनेमा और गीतों के स्तर पर अपनी राय रखते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि आज की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली है.

पटना: बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 'किताब उत्सव' में शामिल होने पहुंचे मशहूर कवि, शायर, गीतकार और हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने अपनी किताब 'सीपियां' के बहाने साहित्य, जीवन और सिनेमा पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि इस किताब में कबीर, तुलसी, रहीम और वृंद जैसे महान कवियों के चुनिंदा दोहों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, ताकि नई पीढ़ी भी उनके अर्थ को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझ सके.

'ऐसा संग्रहालय कहीं नहीं देखा' : इससे पहले मंगलवार को अपने दौरे के दौरान जावेद अख्तर ने बिहार संग्रहालय का दौरा किया. यहां उन्होंने व्यवस्थाओं, पुरातात्विक धरोहरों और कलाकृतियों को करीब से देखा और खुलकर इसकी सराहना की. इस मौके पर जावेद अख्तर ने कहा कि बिहार संग्रहालय का भ्रमण किए बिना हिंदुस्तान की यात्रा अधूरी है, क्योंकि यहां इतिहास, समाज, संस्कृति और सभ्यता को जिस व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, वह दुनिया के कई बड़े संग्रहालयों से बेहतर है.

''मैं लंदन, यूरोप, इंडोनेशिया और मिस्र समेत दुनिया के कई संग्रहालय देख चुका हूं. पुरातात्विक धरोहरों का इतना विशाल और ऐसा विस्तृत भंडार कहीं और देखने को नहीं मिला.'' - जावेद अख्तर, हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक

ऐसा संग्रहालय कहीं नहीं देखा- जावेद अख्तर (ETV Bharat)

'संग्रहालय ने उन्हें “दहलाने” जैसा अनुभव दिया' : उन्होंने आगे कहा कि बिहार संग्रहालय की सबसे बड़ी खूबी इसकी प्रस्तुति शैली है, जहां हर चीज इतनी सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से सजाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अकेले घूमकर इतिहास की गहरी जानकारी हासिल कर सकता है. उन्होंने यहां तक कहा कि वह पहले कई प्रतिष्ठित स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन बिहार संग्रहालय ने उन्हें 'दहलाने' जैसा अनुभव दिया.

'हर कलाकृति अपने आप में बोलती प्रतीत होती है' : संग्रहालय में मौजूद प्राचीन सिक्कों के संग्रह ने भी जावेद अख्तर का विशेष ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि जिस दौर में ये सिक्के ढाले गए, उस समय आधुनिक उपकरण या मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी सुविधाएं भी नहीं रही होंगी, फिर भी उन पर की गई बेहद महीन और बारीक डिज़ाइन भारतीय कला की उच्च गुणवत्ता और समृद्ध परंपरा को दर्शाती है. उनके अनुसार, हर कलाकृति अपने आप में बोलती प्रतीत होती है और भारतीय शिल्पकला की श्रेष्ठता का प्रमाण देती है.

बिहार संग्रहालय पहुंचे जावेद अख्तर (ETV Bharat)

'अगली बार शबाना को लेकर पटना आऊंगा' : हालांकि समय की कमी के कारण जावेद अख्तर संग्रहालय की कुछ ही दीर्घाएं देख सके, जिसका उन्होंने अफसोस भी जताया. उन्होंने कहा कि दो-तीन घंटे में 3000 वर्षों के इतिहास को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है. इसी वजह से उन्होंने जल्द ही दोबारा बिहार संग्रहालय आने की इच्छा जताई. जावेद अख्तर ने कहा कि अगली बार वह अपनी पत्नी और अभिनेत्री शबाना आज़मी के साथ विशेष रूप से सिर्फ बिहार संग्रहालय घूमने पटना आएंगे. उन्होंने इस म्यूजियम की प्रस्तुति को वैश्विक स्तर का बताया.