प्रभास की नई फिल्म 'फौजी' में संस्कृत श्लोक क्यों? निर्देशक हनु राघवपुडी ने बताई बड़ी वजह
फिल्म भारत के आजादी से पहले के समय पर आधारित है. इसमें देशभक्ति, गहरी भावनाएं और जिंदगी के महत्वपूर्ण विचार देखने को मिलने वाले हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2025 at 10:27 AM IST
हैदराबाद: 'फौजी' इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित पैन-इंडिया फिल्मों में से एक बन गई है. यह ‘बाहुबली’ के बाद पहली बार होगा जब प्रभास एक पीरियड ड्रामा में नज़र आएंगे, जहां वो आज़ाद हिंद फौज के एक सैनिक का किरदार निभाते नजर आएंगे.
डायरेक्टर हनु राघवापुडी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘फौजी’ के बारे में बात की, जिसमें प्रभास लीड रोल में हैं. यह फिल्म भारत के आज़ादी से पहले के समय पर आधारित है और इसमें देशभक्ति, गहरी भावनाएं और जिंदगी के महत्वपूर्ण विचार देखने को मिलने वाले हैं.
कहते हैं कि कहानी को और असरदार बनाने के लिए राघवापुडी ने कहा, 'हमने जानबूझकर संस्कृत श्लोकों का इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमारे योद्धा की कहानी में गहराई और अर्थ जोड़ते हैं, लेकिन यह कोई पौराणिक फिल्म नहीं है, हमने सिर्फ भगवद गीता से दार्शनिक प्रेरणा ली है, ‘फौजी’ एक ताकतवर देशभक्ति ड्रामा है जो ब्रिटिश काल में इंसानी भावनाओं और सामाजिक-राजनीतिक तनावों को दिखाती है, जिनका असर आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है'.
फिल्म में शामिल संस्कृत श्लोक हैं,
पद्मव्यूह विजयी पार्थः
पाण्डवपक्षे संस्थित कर्णः।
गुरुविरहितः एकलव्यः
जन्मनैव च योद्धा एषः॥
डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी, जो सीता रामम जैसी खूबसूरत फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार फौजी को एक बड़े पैमाने पर बना रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह फिल्म अपने मुख्य किरदार के साहस और उसके भीतर चल रहे संघर्षों को दिखाएगी. प्रभास, जो हाल के समय में अलग-अलग तरह के किरदार निभा रहे हैं, इस फिल्म में एक ऐसे जटिल किरदार में नजर आएंगे, जो अपने फर्ज, भावनाओं और विचारों के बीच उलझा हुआ है.
'फौजी' प्रभास की 'बाहुबली' के बाद एक बार फिर शानदार पीरियड ड्रामा में वापसी का प्रतीक है, जो दर्शकों को भावनाओं और शानदार विजुअल्स से भरा अनुभव देने का वादा करती है.
इसे मैत्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बताया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में प्रभास, माइथ्री (पुष्पा मेकर्स) और हनु (सीता रमम डायरेक्टर) की जोड़ी एक साथ आई है, जिसे भारतीय सिनेमा में "पीढ़ियों का संगम" कहा जा रहा है. फिल्म के अगले साल कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.