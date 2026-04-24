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WATCH: 2 साल बाद क्यों भारत आईं पॉप स्टार रिहाना?, कूल लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट, जानें क्या है वजह

2 साल बाद पॉप सिंहरग रिहाना भारत आई हैं. पर क्यों? बीते गुरुवार को सिंगर को मुंबई एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया.

Rihanna
रिहाना (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 2:35 PM IST

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हैदरबाद: कई ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकीं मशहूर पॉप सिंगर रिहाना 2 साल के बाद भारत आई हैं. उन्हें 23 अप्रैल को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. उनका यह इंडिया विजिट ने सभी को हैरान कर दिया है. हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा है कि रिहाना अचानक भारत क्यों आई हैं.

गुरुवार शाम को रिहाना को मुंबई में उतरते हुए देखा गया. रिहाना मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचीं. रिहाना को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर आते हुए देखा गया, जहां वहां मौजूद पैपाराजी की भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया. वायरल वीडियो में वह बाहर निकलीं और बड़ी सहजता से लोगों के ध्यान को स्वीकार किया. मुंबई में रिहाना के आने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

इन क्लिप्स में, सिंगर को ऑल ब्लैक लुक में देखा जा सकता है. उनके हाथ में एक बैग था और उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस के साथ पूरा किया था. इस ग्लोबल स्टार ने एयरपोर्ट से निकलते समय पैपराजी का अभिवादन किया. एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे.

जैसे ही उन्हें देखा गया, पैपराजी जोर-जोर से 'री री... री री' चिल्ला रहे हैं, उन्होंने खुशी से इसका जवाब दिया. रिहाना ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फोटोग्राफरों की ओर हाथ हिलाया और अपनी कार की ओर जाने से पहले उन्हें फ्लाइंग किस भी दी. देश में उनकी वापसी से फैंस के बीच काफी उत्साह है, और कई लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि इस बार उन्हें वापस कौन सी चीज खींच लाई है.

रिहाना फिर भारत क्यों आई हैं?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिहाना 24 अप्रैल को होने वाले ब्यूटी इवेंट के लिए शहर में आई हैं. चर्चा है कि यह ग्लोबल आइकॉन मुंबई में अपने ब्रांड का एक लिमिटेड पॉप-अप लॉन्च कर सकती हैं. हालांकि, इस लॉन्च से जुड़ी आधिकारिक जानकारी की अभी पुष्टि नहीं हुई है. शुरुआत में, अटकलें थी कि वह किसी बड़ी सेलिब्रेटी शादी या फिर पर्सनल परफॉर्मेंस को लेकर भारत आई हैं.

रिहाना पहली बार भारत नहीं आई हैं. वह 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में आई थी. वह परफॉर्म करने के लिए जामनगर गई थीं. उनके परफ़ॉर्मेंस में 'रूड बॉय', 'पोर इट अप', 'डायमंड्स' और 'वाइल्ड थिंग्स' जैसे मशहूर गाने शामिल थे.

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