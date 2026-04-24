ETV Bharat / entertainment

WATCH: 2 साल बाद क्यों भारत आईं पॉप स्टार रिहाना?, कूल लुक में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट, जानें क्या है वजह

रिहाना ( ANI )

हैदरबाद: कई ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुकीं मशहूर पॉप सिंगर रिहाना 2 साल के बाद भारत आई हैं. उन्हें 23 अप्रैल को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. उनका यह इंडिया विजिट ने सभी को हैरान कर दिया है. हर किसी के मन में यह सवाल आ रहा है कि रिहाना अचानक भारत क्यों आई हैं. गुरुवार शाम को रिहाना को मुंबई में उतरते हुए देखा गया. रिहाना मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचीं. रिहाना को मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर आते हुए देखा गया, जहां वहां मौजूद पैपाराजी की भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया. वायरल वीडियो में वह बाहर निकलीं और बड़ी सहजता से लोगों के ध्यान को स्वीकार किया. मुंबई में रिहाना के आने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इन क्लिप्स में, सिंगर को ऑल ब्लैक लुक में देखा जा सकता है. उनके हाथ में एक बैग था और उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस के साथ पूरा किया था. इस ग्लोबल स्टार ने एयरपोर्ट से निकलते समय पैपराजी का अभिवादन किया. एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे.