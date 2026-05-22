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माइकल जैक्सन की बायोपिक देख बोले राम गोपाल वर्मा- I Hate Michael, देखें डायरेक्टर का पोस्ट

मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने माइकल जैक्सन की बायोपिक देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 'आई हेट माइकल' लिखा है.

Did Ram Gopal Varma Michael
राम गोपाल वर्मा/माइकल जैक्सन (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 2:03 PM IST

7 Min Read
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हैदराबाद: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने माइकल जैक्सन पर बनी आने वाली बायोपिक 'माइकल' देखने के बाद उनके बारे में नोट शेयर किया है. आई हेट माइकल के नाम के एक लंबे पोस्ट में, वर्मा ने जैक्सन की मौत से लगे सदमे और 'किंग ऑफ पॉप' का उनकी जिंदगी और क्रिएटिव सफर पर पड़े गहरे असर के बारे में बात कीय

शुक्रवार, 22 मई को राम गोपाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर माइकल मूवी की रिव्यू शेयर किया और बताया कि पॉप आइकन माइकल जैक्सन के साथ उनका रिश्ता 'प्यार और नफरत' वाला क्यों है. उनकी यह लंबी पोस्ट एक ऐसे बयान से शुरू होती है जो सुनने में काफी तीखा लगता है—'आई हेट माइकल'. इसके बाद, उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जो उन्हें पॉप लेजेंड की बायोपिक देखने के बाद याद आई. इस बायोपिक में गायक के भतीजे जाफर जैक्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है.

वर्मा ने अपने नोट में लिखा है, 'आई हेट माइकल. माइकल फिल्म देखने के बाद, मुझे उस भयानक दिन 25 जून, 2009 की याद आ गई , जब मैं देर रात सोया था और मेरे कमरे के अंधेरे में टीवी किसी भूत की तरह धीमी आवाज में चल रहा था. और जब सुबह मैं नींद से बोझिल आंखों से जागा और मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी, तो मुझे काले बैकग्राउंड पर सफेद रंग में लिखे वे भयानक शब्द दिखाई दिए: "माइकल जैक्सन की मौत हो गई है.'" कई लंबे सेकंड तक, मुझे लगा कि यह जरूर कोई बुरा सपना है. मैंने सोचा, "आखिर मुझे इतना भयानक सपना क्यों आएगा?" लेकिन टीवी पर वह बैनर वहीं रहा और खबरों की पट्टी चलती रही. मैंने रिमोट उठाया और चैनल बदलने लगा. सभी न्यूज एंकर एक ही जैसी गंभीर और शोकाकुल मुद्रा में बोल रहे थे. तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो असंभव लगता था, वह सचमुच हो गया है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'विजयवाड़ा में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों की बात है 2 जनवरी, 1984 को मेरा एक दोस्त मुझे खींचकर एक अंधेरे से वीडियो पार्लर में ले गया. वह जिद कर रहा था कि मुझे कुछ बहुत खास देखना ही होगा. बत्तियां बुझ गईं, और फिर थ्रिलर मेरे सामने ऐसे आया, जैसे किसी ने मेरे पेट में जोरदार घूंसा मार दिया हो. वह महज कोई गाना या डांस नहीं था. वह तो एक तरह का हमला था, एक ज़बरदस्त अनुभव. मेरी आंखें, जो जिंदगी भर साधारण चीजें देखने की आदी हो चुकी थीं, वह उस अनुभव से जबरदस्ती खुल गईं. उसका प्रोडक्शन, कोरियोग्राफी, और वह बेजोड़ उत्साह, सब कुछ मिलकर एक शक्ति का रूप ले चुके थे. यह एक ऐसा अद्भुत नजारा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उस तूफान के ठीक बीच में खड़ा था—वह. माइकल जैक्सन.'

माइकल को दिव्य बताते हुए वर्मा ने नोट में आगे लिखा, 'वह किसी आम इंसान की तरह नहीं चलता था. वह हवा में तैरता था, उसमें जैसे कोई धमाका होता था और वह उड़ता सा लगता था. वह स्क्रीन पर किसी अलौकिक शक्ति की तरह राज करता था. मानो कोई देवी-देवता कुछ मिनटों के लिए किसी इंसान के शरीर के अंदर आ गए हो. ताकि वह अपनी पूरी ताकत और प्रभुत्व दिखा सके. मैं उस पार्लर से पूरी तरह सुन्न और हैरान-परेशान होकर बाहर निकला. मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरा दिमाग चकरा रहा था. "यह कोई असली इंसान नहीं हो सकता. यह जरूर कोई भगवान है. या कम से कम, देवताओं की गढ़ी गई कोई ऐसी कल्पना है, जिसे हम धरती पर रहने वाले इंसानों को आशीर्वाद देने के लिए भेजा गया है." इसके बाद आए उसके हर नए म्यूजिक वीडियो ने कला के उस स्तर को और भी ऊंचा उठा दिया. बीट इट, बिली जीन, स्मूथ क्रिमिनल, ब्लैक ऑर व्हाइट, रिमेंबर द टाइम, ये सभी उनके बेजोड़ हुनर ​​के गवाह हैं.'

वर्मा ने माइकल की आवाज और डांस की चर्चा करते हुए लिखते हैं, 'कुछ ही नाम बताऊं तो हर एक वीडियो बाइबिल की तरह था और मेरे करियर में मैंने अपनी टीम या अन्य निर्देशकों के साथ जितने भी गानों के फिल्मांकन पर चर्चा की, हम हमेशा उनके वीडियो पर ही लौट आते थे. उनका काम एक ऐसा आदर्श बन गया जिसे पाना असंभव था, प्रेरणा और विनम्रता का एक निरंतर स्रोत. और हां, जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ डांस नहीं था, सिर्फ आवाज नहीं थी. यह हमेशा उनका व्यक्तित्व था. वह व्यक्ति एक ऐसी शक्ति की तरह था जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था. घोटाले? विवाद? उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया. वे तो बस बैकग्राउंड की आवाजें थीं. उन्होंने मेरी इंद्रियों और मेरी आत्मा को जो दिया, वह किसी भी मानवीय अदालत या टैब्लॉइड पत्रिका द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों से कहीं अधिक था.'

वर्मा ने माइकल को भगवान का दर्जा दे दिया था. उन्होंने नोट में बताया है कि आखिरी क्यों वे माइकल से नफरत करते हैं. उन्होंने नोट में लिखा, मेरे लिए, वह या तो भगवान थे या भगवान की विशेष रचना, और यही कारण है कि मैं उनसे नफरत करता हूं. मैं माइकल जैक्सन से उनकी मृत्यु के लिए नफरत करता हूं. मैं उनसे इस बात के लिए नफरत करता हूँ कि उन्होंने साबित कर दिया कि वे भी इंसान थे। मैं इस बात से नफरत करता हूं कि उन्हें भी हम सब की तरह ऑक्सीजन और खून की जरूरत थी. मुझे इस बात से नफरत है कि उनका दिल भी धड़कना बंद हो गया. मुझे इस बात से नफरत है कि मैं ये शब्द देखने के लिए इतना लंबा जी पाया: "माइकल जैक्सन का पार्थिव शरीर मुर्दाघर भेजा गया." उन्होंने मुझे धोखा दिया. उन्होंने मेरी कल्पना को चकनाचूर कर दिया. वह स्वर्ग छोड़कर नश्वर बन गया. माइकल, मेरे सपने को बुरे सपने में बदलने के लिए मैं तुमसे नफरत करता हूं.

नफरत के बाद माइकल पर प्यार बरसाते हुए वर्मा ने आखिरी में लिखा है, 'मैं तुमसे प्यार भी करता हूं. मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता. तुम अब जहां भी हो, जिस भी आयाम में, मुझे यकीन है कि तुम आकाशगंगाओं में मूनवॉक कर रहे हो, अंतरिक्ष में तूफान ला रहे हो, ऐसी चमक के साथ जिसे तारे भी समाहित नहीं कर सकते. और विजयवाड़ा के उस वीडियो पार्लर में तुमने मुझे जो मदहोश कर दिया था, उसे मैं अपनी मृत्यु तक अपने साथ रखूंगा.'

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