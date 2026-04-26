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WATCH: आखिर कैलाश खेर ने क्यों खोया आपा? सिंगर ने कहा- क्या सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे...

मशहूर सिंगर कैलाश खेर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपना आपा खोते दिख रहे हैं. आइए जानें इसकी वजह क्या थी.

Kailash Kher
कैलाश खेर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 26, 2026 at 2:06 PM IST

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हैदराबाद: कैलाश खेर भारत के सबसे मशहूर गायकों में से एक हैं. उनकी आवाज हर दिल को छू जाती है. कैलाश खेर ने दिल्ली के ताज पैलेस में शनिवार (25 अप्रैल) को आयोजित 'सिक्स सिग्मा लीडरशिप समिट इन हेल्थकेयर' के सातवें संस्करण में शिरकत की. इस दौरान, कुछ ऐसा हुआ, जिस पर सिंगर अपना आपा खो बैठे

'तेरी दीवानी' और 'सैयां' से लेकर 'अल्लाह के बंदे' और 'बम लहरी' तक, कैलाश खे के कई यादगार गाने गाए हैं. हालांकि, यह कलाकार, जिनकी परफॉर्मेंस दुनिया भर में बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर खींचती है, उन्हें किसी के कहने पर गाना बिल्कुल पसंद नहीं है.

दिल्ली में हाल ही में हुए एक समारोह में, इस मशहूर गायक ने होस्ट की आलोचना की, क्योंकि होस्ट ने उनसे मेहमानों के लिए दो लाइनें गाने को कहा था. उन्होंने कलाकारों से मौके पर ही परफॉर्मेंस की मांग करने की इस प्रथा की निंदा की, और सवाल उठाया कि क्या कोई महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से यह उम्मीद करेगा कि वे कहने पर छक्का मारें? कैलाश खेर ने इस प्रथा के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की और सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि वे इस तरह की मांगें न करें.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में होस्ट का जवाब देते हुए कैलाश खेर कहते हैं, 'यही मैं बदलना चाहता हूं, यही मेरे मन में ललक लगी हुई, यही बदलना है कि गायक को, संगीत को ऐसे ना माना जाए कि सर दो लाइन आकर गा दीजिए, मूड बना दीजिए. यह बहुत गलत है. यह रिक्वेस्ट ही मत कीजिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'आप क्या सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे कि एक जरा छक्का लगाके दिखा दीजिए? क्या पृथ्वी पे कोई नहीं ऐसा करता या किसी आर्मी को बोलेंगे, किसी आर्मी के जवानों को नहीं बोलेंगे कि अपनी पोजिशन लेके एक जरा शॉट लगा दीजिए. वो मत कीजिए प्लीज.'

उन्होंने यह भी कहा कि कलाकारों को जोकर नहीं बनाया जाना चाहिए, न ही उन्हें महज मनोरंजन का साधन बनाकर सीमित कर देना चाहिए. एक सच्चा कलाकार तो एक साधक होता है, जो अपने अंतर्मन से जुड़ा होता है.

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