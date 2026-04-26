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WATCH: आखिर कैलाश खेर ने क्यों खोया आपा? सिंगर ने कहा- क्या सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे...

हैदराबाद: कैलाश खेर भारत के सबसे मशहूर गायकों में से एक हैं. उनकी आवाज हर दिल को छू जाती है. कैलाश खेर ने दिल्ली के ताज पैलेस में शनिवार (25 अप्रैल) को आयोजित 'सिक्स सिग्मा लीडरशिप समिट इन हेल्थकेयर' के सातवें संस्करण में शिरकत की. इस दौरान, कुछ ऐसा हुआ, जिस पर सिंगर अपना आपा खो बैठे

'तेरी दीवानी' और 'सैयां' से लेकर 'अल्लाह के बंदे' और 'बम लहरी' तक, कैलाश खे के कई यादगार गाने गाए हैं. हालांकि, यह कलाकार, जिनकी परफॉर्मेंस दुनिया भर में बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर खींचती है, उन्हें किसी के कहने पर गाना बिल्कुल पसंद नहीं है.

दिल्ली में हाल ही में हुए एक समारोह में, इस मशहूर गायक ने होस्ट की आलोचना की, क्योंकि होस्ट ने उनसे मेहमानों के लिए दो लाइनें गाने को कहा था. उन्होंने कलाकारों से मौके पर ही परफॉर्मेंस की मांग करने की इस प्रथा की निंदा की, और सवाल उठाया कि क्या कोई महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से यह उम्मीद करेगा कि वे कहने पर छक्का मारें? कैलाश खेर ने इस प्रथा के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की और सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि वे इस तरह की मांगें न करें.