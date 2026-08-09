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प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद भी क्यों अरिजीत सिंह ने 'आवारापन 2' के लिए गाया गाना? अमाल मलिक ने किया खुलासा

अमाल मलिक/अरिजीत सिंह ( IANS )

हैदराबाद: इमरान हाशमी की आगामी फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज की तारीख नज़दीक आने के साथ ही, म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने अरिजीत सिंह के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए हैं. इस दौरान उन्होंने यह बताया है प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने के बावजूद अरिजीत सिंह ने 'आवारापन 2' के लिए गाना क्यों चुना? एक इंटरव्यू में, अमाल ने उन अटकलों पर बात की कि यह गाना अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक लेने के एलान करने से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था. अमाल के मुताबिक, अरिजीत की वापसी किसी दबाव या मनाने-बुझाने की वजह से नहीं, बल्कि गाने के साथ उनके जुड़ाव की वजह से हुई. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी भी तरह से कोई जबरदस्ती नहीं है. उन्होंने एक फैसला लिया है. उन्होंने जब अपना फैसला दुनिया के सामने रखा, तब उससे 1-2 साल पहले हम सब जो काम कर चुके थे, कहीं न कहीं समझ गए कि वह इस तरह से संगीत के प्रति उदासीन है.' अमाल मलिक ने बताया, 'जब अरिजीत ने वह गाना सुना, तो वह वैसा नहीं था जैसा हमने पहले सोचा था या कोई डील हुई थी. लोगों को अक्सर लगता है कि कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना रिलीज हो गया है. एक साल तक वह गाना मेरी आवाज में था. आम तौर पर अरिजीत और मैं एक-दूसरे को अपना म्यूजिक सुनाते रहते हैं. मैं उसे 5-6 गाने भेजता हूं, और जो उसे पसंद आता है, हम उस पर काम करते हैं. फिल्म के म्यूजिक के लिए इसी तरह काम होता है.'