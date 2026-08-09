प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद भी क्यों अरिजीत सिंह ने 'आवारापन 2' के लिए गाया गाना? अमाल मलिक ने किया खुलासा
सिंगर अमाल मलिक ने खुलासा किया है कि प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद भी अरिजीत सिंह ने 'आवारापन 2' के लिए क्यों गाना गाया?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 9, 2026 at 12:36 PM IST
हैदराबाद: इमरान हाशमी की आगामी फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज की तारीख नज़दीक आने के साथ ही, म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने अरिजीत सिंह के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए हैं. इस दौरान उन्होंने यह बताया है प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने के बावजूद अरिजीत सिंह ने 'आवारापन 2' के लिए गाना क्यों चुना?
एक इंटरव्यू में, अमाल ने उन अटकलों पर बात की कि यह गाना अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक लेने के एलान करने से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था. अमाल के मुताबिक, अरिजीत की वापसी किसी दबाव या मनाने-बुझाने की वजह से नहीं, बल्कि गाने के साथ उनके जुड़ाव की वजह से हुई.
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी भी तरह से कोई जबरदस्ती नहीं है. उन्होंने एक फैसला लिया है. उन्होंने जब अपना फैसला दुनिया के सामने रखा, तब उससे 1-2 साल पहले हम सब जो काम कर चुके थे, कहीं न कहीं समझ गए कि वह इस तरह से संगीत के प्रति उदासीन है.'
अमाल मलिक ने बताया, 'जब अरिजीत ने वह गाना सुना, तो वह वैसा नहीं था जैसा हमने पहले सोचा था या कोई डील हुई थी. लोगों को अक्सर लगता है कि कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना रिलीज हो गया है. एक साल तक वह गाना मेरी आवाज में था. आम तौर पर अरिजीत और मैं एक-दूसरे को अपना म्यूजिक सुनाते रहते हैं. मैं उसे 5-6 गाने भेजता हूं, और जो उसे पसंद आता है, हम उस पर काम करते हैं. फिल्म के म्यूजिक के लिए इसी तरह काम होता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'फिल्म म्यूजिक में भी एक पसंद होती हैं कि कहीं न कहीं जब तुम बड़े कलाकार बन जाओ. इस जगह का लालच ऐसा है कि हम सबको, 'पैसा दे दो, कुछ भी करलो, बना दो और अरिजीत सिंह से गाओ.' क्योंकि इसका मतलब हिट होता है, कम से कम चांस है कि सुन लेंगे लोग. बाद में अरिजीत को भी एहसास हुआ कि गाना कितना अच्छा है वो भी मैटर करता है.'
अमाल ने आगे कहा, 'आप शुरू में अरिजीत के पहले के 3-4 साल लेलो, उससे गाना बना लो और उसके नाम से चल जाती थी. अब वैसा नहीं होता है. किसी के भी साथ नहीं होता है, आप अरिजीत लेलो या सोनू निगम अगर गाने में बात नहीं है तो एक छोटा विंडो तक ही उसे संभाल के रख सकते हो. अगर इसे पसंद किया जाएगा, तो सिंगर का, म्यूजिक कंपोजर का और गीतकार के साथ की एनर्जी बनती है.'
जनवरी 2026 में, अरिजीत ने एलान किया था कि वे अब नई फिल्मों के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन वे संगीत से पूरी तरह दूर नहीं हो रहे हैं. हालांकि सिंगर ने अपने इस फैसले के पीछे की वजहें साफ तौर पर नहीं बताईं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका क्रिएटिव सफर अभी खत्म नहीं हुआ है.
'आवारापन 2' में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आजमी, सुरेंद्र विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. विशेष भट्ट द्वारा प्रोड्यूस की गई, नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित और बिलाल सिद्दीकी द्वारा लिखी गई यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.