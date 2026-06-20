ETV Bharat / entertainment

कौन थीं विथाबाई नारायणगांवकर? 'ईथा' में श्रद्धा कपूर करेंगी इनका रोल, जानें इस आइकन के बारे में सब कुछ

कौन थीं विथाबाई नारायणगांवकर? ( Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आगामी बायोपिक 'ईथा' में महाराष्ट्र की दिग्गज लोक कलाकार विथाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर की भूमिका निभाने जा रही हैं. ऐसे में कई लोग इस आइकन के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, जो महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बनीं. 'तमाशा सम्रादिनी' के नाम से मशहूर विथाबाई ने अपना जीवन इस पारंपरिक लोक कला को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित कर दिया. आइए उनकी प्रेरणादायक यात्रा पर एक नज़र डालते हैं. शुरुआती जीवन सन् 1935 में सोलापुर जिले के पंढरपुर में जन्मीं विथाबाई को बहुत कम उम्र में ही कला जगत से परिचय हो गया था. उनके पिता, भाऊ-बापू मंग नारायणगांवकर, एक प्रसिद्ध कलाकार थे और स्वतंत्रता-पूर्व काल में उनकी तमाशा मंडली बेहद लोकप्रिय थी. एक कलात्मक परिवार में पली-बढ़ी विथाबाई को बचपन से ही गायन और नृत्य से प्रेम था. कला के प्रति उनका जुनून इतना प्रबल था कि उन्होंने मात्र चार या पांच वर्ष की आयु में ही स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के मंडली के साथ यात्रा करने लगीं. कलाकारों से घिरी रहने के कारण उन्होंने परिवार के भीतर ही गायन, नृत्य, अभिनय और संवाद-प्रस्तुति सीखी. औपचारिक प्रशिक्षण के बिना भी, उन्होंने मंच पर अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और आत्मविश्वास से दर्शकों को प्रभावित किया. विथाबाई की लोक कला से गहरी जड़ें जुड़ी हुई थीं. उनके दादा नारायण खुदे ने एक प्रदर्शन कला मंडली की स्थापना की थी, जिसका प्रबंधन बाद में उनके पिता और चाचाओं ने किया. बचपन से ही लावणी और तमाशा से परिचित होने के कारण, महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक के रूप में उनका भविष्य आकार लेने में मदद मिली. कम उम्र से ही शुरू किया काम अपनी बहनों रमाबाई और केशरबाई के मार्गदर्शन में उन्होंने लावणी नृत्य में अपनी प्रतिभा को और निखारा. महज 13 वर्ष की आयु में उन्होंने 1948 में अपना खुद का तमाशा मंडली शुरू किया. वर्षों के दौरान, वह इस क्षेत्र में सबसे सम्मानित नामों में से एक बन गईं और उन्होंने राज्य भर में व्यापक दर्शकों तक तमाशा को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पिता से जो वादा किया पूरा भी किया उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1957 में आया जब उनके पिता का देहांत हो गया. मृत्यु से पहले, विठाबाई ने उनसे वादा किया था कि वह तमाशा के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करना जारी रखेंगी. उन्होंने अपने पूरे करियर में उस वादे को निभाया.