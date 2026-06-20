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कौन थीं विथाबाई नारायणगांवकर? 'ईथा' में श्रद्धा कपूर करेंगी इनका रोल, जानें इस आइकन के बारे में सब कुछ

श्रद्धा कपूर फिल्म 'ईथा' में विथाबाई नारायणगांवकर की भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं.

Who Was Vithabai Narayangaonkar
कौन थीं विथाबाई नारायणगांवकर? (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 5:27 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आगामी बायोपिक 'ईथा' में महाराष्ट्र की दिग्गज लोक कलाकार विथाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर की भूमिका निभाने जा रही हैं. ऐसे में कई लोग इस आइकन के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, जो महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बनीं. 'तमाशा सम्रादिनी' के नाम से मशहूर विथाबाई ने अपना जीवन इस पारंपरिक लोक कला को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित कर दिया. आइए उनकी प्रेरणादायक यात्रा पर एक नज़र डालते हैं.

शुरुआती जीवन

सन् 1935 में सोलापुर जिले के पंढरपुर में जन्मीं विथाबाई को बहुत कम उम्र में ही कला जगत से परिचय हो गया था. उनके पिता, भाऊ-बापू मंग नारायणगांवकर, एक प्रसिद्ध कलाकार थे और स्वतंत्रता-पूर्व काल में उनकी तमाशा मंडली बेहद लोकप्रिय थी. एक कलात्मक परिवार में पली-बढ़ी विथाबाई को बचपन से ही गायन और नृत्य से प्रेम था.

कला के प्रति उनका जुनून इतना प्रबल था कि उन्होंने मात्र चार या पांच वर्ष की आयु में ही स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के मंडली के साथ यात्रा करने लगीं. कलाकारों से घिरी रहने के कारण उन्होंने परिवार के भीतर ही गायन, नृत्य, अभिनय और संवाद-प्रस्तुति सीखी. औपचारिक प्रशिक्षण के बिना भी, उन्होंने मंच पर अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और आत्मविश्वास से दर्शकों को प्रभावित किया.

विथाबाई की लोक कला से गहरी जड़ें जुड़ी हुई थीं. उनके दादा नारायण खुदे ने एक प्रदर्शन कला मंडली की स्थापना की थी, जिसका प्रबंधन बाद में उनके पिता और चाचाओं ने किया. बचपन से ही लावणी और तमाशा से परिचित होने के कारण, महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक के रूप में उनका भविष्य आकार लेने में मदद मिली.

कम उम्र से ही शुरू किया काम

अपनी बहनों रमाबाई और केशरबाई के मार्गदर्शन में उन्होंने लावणी नृत्य में अपनी प्रतिभा को और निखारा. महज 13 वर्ष की आयु में उन्होंने 1948 में अपना खुद का तमाशा मंडली शुरू किया. वर्षों के दौरान, वह इस क्षेत्र में सबसे सम्मानित नामों में से एक बन गईं और उन्होंने राज्य भर में व्यापक दर्शकों तक तमाशा को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पिता से जो वादा किया पूरा भी किया

उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1957 में आया जब उनके पिता का देहांत हो गया. मृत्यु से पहले, विठाबाई ने उनसे वादा किया था कि वह तमाशा के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करना जारी रखेंगी. उन्होंने अपने पूरे करियर में उस वादे को निभाया.

बाद में उनका विवाह मारुति सावंत से हुआ, जो तमाशा उद्योग से जुड़े थे और प्रदर्शन बुकिंग का काम संभालते थे. जहां मारुति पेशे के व्यावसायिक पहलुओं को देखते थे, वहीं विठाबाई मंच पर प्रदर्शन करती रहीं और एक प्रमुख लोक कलाकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करती रहीं.

गर्भावस्था के नौ महीने के दौरान किया गया

उनके जीवन की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक महाराष्ट्र की सांस्कृतिक लोककथाओं का हिस्सा बन गई है. बताया जाता है कि विठाबाई नौ महीने की गर्भवती थीं जब वे एक तमाशा शो में प्रस्तुति दे रही थीं. प्रस्तुति के दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. हालांकि, उन्होंने तुरंत कार्यक्रम नहीं रोका. सूत्रों के अनुसार, वे कुछ देर के लिए मंच के पीछे गईं, बच्चे को जन्म दिया और फिर मंच पर लौट आईं। इस घटना ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया और यह उनकी कला के प्रति अद्वितीय समर्पण का प्रतीक बन गई.

बॉलीवुड में ब्रेक

विठाबाई की प्रतिभा ने लोक रंगमंच की दुनिया से परे भी प्रशंसा अर्जित की. कहा जाता है कि दिग्गज हिंदी फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर उनके अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी एक फिल्म में भूमिका की पेशकश की. हालांकि, विथाबाई ने इस अवसर को ठुकरा दिया और अपनी प्रिय कला के प्रति समर्पित रहना चुना.

पुरस्कार और मान्यता

तमाशा और लावणी में उनके योगदान को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया. उन्हें 1957 और 1990 में भारत के राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुए. उनके उल्लेखनीय प्रदर्शनों ने उन्हें 'तमाशा सम्रादिनी' की उपाधि दिलाई.

उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने 2006 में वार्षिक विठाबाई नारायणगांवकर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना की. यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने तमाशा के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसमें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है.

अब बड़े पर्दे पर दिखेगी विठाबाई की कहानी

इस महान कलाकार के जीवन ने फिल्मों को भी प्रेरित किया है. उनकी यात्रा पर आधारित 'विथा' नामक एक लघु फिल्म बनाई गई थी, जबकि श्रद्धा कपूर अभिनीत और लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित आगामी हिंदी बायोपिक 'ईथा' का उद्देश्य दर्शकों की नई पीढ़ी को उनकी प्रेरणादायक कहानी से परिचित कराना है.

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