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टॉलीवुड पर टूटा दुखों का पहाड़, कार एक्सीडेंट में मौके पर हुई इस एक्टर की मौत, सेलेब्स जता रहे शोक

कार एक्सीडेंट में मौके पर हुई इस एक्टर की मौत ( POSTER )

हैदराबाद: टॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बीते रविवार को हैदराबाद स्थित आदिबतला में एक सड़क दुर्घटना में अभिनेता और कंटेंट क्रिएटर के. भरत कांत की मौके पर मौत हो गई. भरत की मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. भरत कांत के साथ-साथ कार में मौजूद उनके दोस्त जी साई त्रिलोक की भी जान चली गई. उनकी कार आदिबतला के पास आउटर रिंग रोड पर एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई. 31 साल के अभिनेता की अचानक मौत से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है. फैंस और कलाकार एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. वहीं, एक्टर का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हो रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात कर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए केस भी दर्ज कर लिया है. आदिबतला इंस्पेक्टर बी रवि कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है, 'जब कार एक्जिट नंबर 12 पर पहुंची तो वह एक कंटेनर ट्रक से जा टकराई. कार भरत चला रहे थे. इस भयानक हादसे में दोनों भरत और उनके दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई.