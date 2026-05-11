टॉलीवुड पर टूटा दुखों का पहाड़, कार एक्सीडेंट में मौके पर हुई इस एक्टर की मौत, सेलेब्स जता रहे शोक
एक्टर खुद कार चला रहे थे और उनके साथ-साथ उनके दोस्त की भी मौके पर मौत हो गई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 12:23 PM IST
हैदराबाद: टॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बीते रविवार को हैदराबाद स्थित आदिबतला में एक सड़क दुर्घटना में अभिनेता और कंटेंट क्रिएटर के. भरत कांत की मौके पर मौत हो गई. भरत की मौत से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. भरत कांत के साथ-साथ कार में मौजूद उनके दोस्त जी साई त्रिलोक की भी जान चली गई. उनकी कार आदिबतला के पास आउटर रिंग रोड पर एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई. 31 साल के अभिनेता की अचानक मौत से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है. फैंस और कलाकार एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. वहीं, एक्टर का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हो रहा है.
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात कर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए केस भी दर्ज कर लिया है. आदिबतला इंस्पेक्टर बी रवि कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है, 'जब कार एक्जिट नंबर 12 पर पहुंची तो वह एक कंटेनर ट्रक से जा टकराई. कार भरत चला रहे थे. इस भयानक हादसे में दोनों भरत और उनके दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई.
कौन थे भरत कांत ?
भरत कांत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से थे. वह एक एक्टर होने के साथ-साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी थे. उनके इंस्टाग्राम पर 42 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थे. वह खासकर युवाओं में फेमस थे. वह डांस, एक्टिंग और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट शेयर करते रहते थे. इसके अलावा भरत ने टॉलीवुड में भी काम किया था. वह रूपा श्रीदेवी की ग्रामम और साल 2024 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म टीनेंट में भी दिखे थे.
सेलेब्स जता रहे शोक
भरत के निधन से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्ट्रेस और पूर्व बिग बॉस तेलुगु कंटेस्टेंट आशु रेड्री ने सोशल मीडिया पर भरत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. आशु ने भरत को अपना सबसे करीबी दोस्त भी बताया है. आशु के लिए भरत उनके फैमिली मेंबर जैसे थे. एक्ट्रेस चांदनी कौर ने भी भरत की मौत पर दुख व्यक्त किया है. वहीं, भरत का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी मौत के बाद वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्टर की एक तस्वीर है, जिसमें वह बैंकॉक में हैं. इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, 'मुझे ये कहना ही होगा. तुम बहुत खूबसूरत हो. अब इस पोस्ट पर भरत के फॉलोअर्स उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.