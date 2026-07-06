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कौन थे जसंवत सिंह खालरा?, दिलजीत दोसांझ ने 'सतलुज' में दिखाई इनकी सच्चाई, तो हर तरफ मचा हाहाकार

रविवार (5 जुलाई) को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में जी5 ने कहा, 'मौजूदा हालात को देखते हुए फिल्म 'सतलुज' अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी. हम सही प्रक्रिया अपनाकर हर उचित तरीका तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि जल्द से जल्द इस फिल्म को अपने दर्शकों तक वापस लाया जा सके.'

दिलजीत दोसांझ की बॉलीवुड फिल्म 'सतलुज' का प्रीमियर शुक्रवार (3 जुलाई) को जी5 पर हुआ. मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर के साथ एलान किया कि फिल्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. इसे इसकी दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए खूब तारीफे मिलीं. हालांकि, प्रीमियर के दो दिन बाद ही यह फिल्म भारत में उपलब्ध नहीं रही.

हैदराबाद: एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि उनकी फिल्म 'सतलुज' को रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद भारत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 से हटा दिया गया. यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है. क्या आप को पता है कि जसवंत सिंह खालरा कौन है? चलिए जानते हैं इनके बारे में..

ओटीटी पर स्ट्रीम होने से पहले फिल्म को सर्टिफिकेशन के मामलों में लंबी लड़ाई का सामना करना पड़ा था. रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने आपत्ति जताई थी और फिल्ममेकर्स से पर 120 से ज्यादा कट लगाने के लिए कहा गया था. अब, फिल्म के अचानक न आने से इसके सेंटर में जसवंत सिंह खालरा की अनोखी और दुखद कहानी में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है.

कौन थे जसवंत सिंह खालरा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जसवंत सिंह खालरा का जन्म 1952 में पंजाब के अमृतसर जिले के खालरा गांव में हुआ था. उनका नाम तब लोगों के जुबान पर चढ़ा, जब उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया. इससे पहले, उन्होंने अमृतसर में बैंक कर्मचारी के तौर पर काम किया था.

1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में की बात है, जब पंजाब में उग्रवाद और उग्रवाद-विरोधी अभियान तेजी से चल रहा था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के गायब होने और बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्याओं (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग) की खबरें आ रही थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जसवंत सिंह खालरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बाद के हालात से बुरी तरह हिल गए थे. यह वह दौर था जब कई सिख परिवारों ने बताया कि उग्रवादियों से संबंध होने के शक में पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उनके रिश्तेदार गायब हो गए थे.

जसवंत सिंह खालरा तब इस मामले से जुड़े जब उनके खुद के कई दोस्त और साथी अचानक गायब हो गए थे. उन्होंने गायब हुए लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया. उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया. अपनी छानबीन के दौरान वे अमृतसर के म्युनिसिपल रिकॉर्ड तक पहुंचे. वहां उन्हें ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनमें हजारों लोगों के नाम, उम्र और पते दर्ज थे. इन लोगों को पुलिस ने चुपके से मार डाला था और उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, जबकि उनके परिवारों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी.

जवाब खोजने की यह कोशिश भारतीय इतिहास की सबसे अहम मानवाधिकार जांचों में से एक बन गई. वह आज भी पंजाब में उग्रवाद के दौर में गैर-कानूनी हत्याओं और गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते थे.

'सतलुज' के बारे में

फिल्म 'सतलुज' में दिलजीत दोसांझ के साथ अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओल्यान हैं. यह फिल्म सिख एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है.