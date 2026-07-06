कौन थे जसंवत सिंह खालरा?, दिलजीत दोसांझ ने 'सतलुज' में दिखाई इनकी सच्चाई, तो हर तरफ मचा हाहाकार
दिलजीत दोसांझ की सतलुज पंजाब के जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है. क्या आपको पता है कि जसवंत सिंह खालरा कौन थे?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 4:16 PM IST
हैदराबाद: एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि उनकी फिल्म 'सतलुज' को रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद भारत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 से हटा दिया गया. यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है. क्या आप को पता है कि जसवंत सिंह खालरा कौन है? चलिए जानते हैं इनके बारे में..
दिलजीत दोसांझ की बॉलीवुड फिल्म 'सतलुज' का प्रीमियर शुक्रवार (3 जुलाई) को जी5 पर हुआ. मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर के साथ एलान किया कि फिल्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. इसे इसकी दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए खूब तारीफे मिलीं. हालांकि, प्रीमियर के दो दिन बाद ही यह फिल्म भारत में उपलब्ध नहीं रही.
We are hopeful and doing everything we can. Please do not support piracy. We remain committed to exploring every possible avenue to bring Satluj back to you. 🙏#Satluj pic.twitter.com/oHlxHMaa99— ZEE5Official (@ZEE5India) July 6, 2026
रविवार (5 जुलाई) को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में जी5 ने कहा, 'मौजूदा हालात को देखते हुए फिल्म 'सतलुज' अगले आदेश तक भारत में उपलब्ध नहीं होगी. हम सही प्रक्रिया अपनाकर हर उचित तरीका तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि जल्द से जल्द इस फिल्म को अपने दर्शकों तक वापस लाया जा सके.'
Satluj may have paused. But the conversation it started hasn’t.— ZEE5Official (@ZEE5India) July 5, 2026
Thank you for the incredible love.
We hope to bring it back soon.#Satluj pic.twitter.com/Ox3MZIBvlT
ओटीटी पर स्ट्रीम होने से पहले फिल्म को सर्टिफिकेशन के मामलों में लंबी लड़ाई का सामना करना पड़ा था. रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने आपत्ति जताई थी और फिल्ममेकर्स से पर 120 से ज्यादा कट लगाने के लिए कहा गया था. अब, फिल्म के अचानक न आने से इसके सेंटर में जसवंत सिंह खालरा की अनोखी और दुखद कहानी में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई है.
कौन थे जसवंत सिंह खालरा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जसवंत सिंह खालरा का जन्म 1952 में पंजाब के अमृतसर जिले के खालरा गांव में हुआ था. उनका नाम तब लोगों के जुबान पर चढ़ा, जब उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया. इससे पहले, उन्होंने अमृतसर में बैंक कर्मचारी के तौर पर काम किया था.
1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में की बात है, जब पंजाब में उग्रवाद और उग्रवाद-विरोधी अभियान तेजी से चल रहा था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के गायब होने और बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्याओं (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग) की खबरें आ रही थी.
“I challenge the darkness. If nothing else, then at least around myself, I will not let it settle. Around myself, I will establish light.”- Jaswant Singh Khalra.— जाट समाज (@JAT_SAMAAJ) July 6, 2026
Some stories dont disappear, Satluj remembers.#panjab95 #satluj pic.twitter.com/9qYG7a725B
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जसवंत सिंह खालरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख-विरोधी दंगों के बाद के हालात से बुरी तरह हिल गए थे. यह वह दौर था जब कई सिख परिवारों ने बताया कि उग्रवादियों से संबंध होने के शक में पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उनके रिश्तेदार गायब हो गए थे.
जसवंत सिंह खालरा तब इस मामले से जुड़े जब उनके खुद के कई दोस्त और साथी अचानक गायब हो गए थे. उन्होंने गायब हुए लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया. उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया. अपनी छानबीन के दौरान वे अमृतसर के म्युनिसिपल रिकॉर्ड तक पहुंचे. वहां उन्हें ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनमें हजारों लोगों के नाम, उम्र और पते दर्ज थे. इन लोगों को पुलिस ने चुपके से मार डाला था और उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, जबकि उनके परिवारों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी.
Bhai Jaswant Singh Khalra pic.twitter.com/1SfR1dENBF— manmeet cheema (@manmeet67324122) July 6, 2026
जवाब खोजने की यह कोशिश भारतीय इतिहास की सबसे अहम मानवाधिकार जांचों में से एक बन गई. वह आज भी पंजाब में उग्रवाद के दौर में गैर-कानूनी हत्याओं और गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किए जाने के मामलों का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते थे.
'सतलुज' के बारे में
फिल्म 'सतलुज' में दिलजीत दोसांझ के साथ अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओल्यान हैं. यह फिल्म सिख एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है.