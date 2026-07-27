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कौन थीं बेलवाड़ी मल्लम्मा? 4 माह के बच्चे को गोद में ले शिवाजी की सेना से लिया था लोहा, अब भूमि पेडनेकर करेंगी इनका रोल

कौन थीं बेलवाड़ी मल्लम्मा? ( POSTER/ANI )

हैदराबाद: कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी अपनी अपकमिंग ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' की मेकिंग में जुटे हुए हैं. फिल्म में वह लीड रोल में होंगे. फिल्म के निर्माता संदीप सिंह हैं. यह फिल्म अगले साल जनवरी के महीने में रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है. ऋषभ के अलावा इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेराय भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म के निर्देशक और निर्माता संदीप सिंह है और यह दो-भागों बनने वाली एपिक गाथा फिल्म है. वहीं, अब फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में बॉलीवुड की होनहार एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की एंट्री हो गई है. फिल्म में भूमि कर्नाटक की योद्धा रानी बेलवाड़ी मल्लम्मा का किरदार निभाने जा रही हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन थीं रानी बेलवाड़ी मल्लम्मा? कौन थीं रानी बेलवाड़ी मल्लम्मा? भारत के इतिहास में कई महिलाओं ने देश की आजादी में अपनी अलग-अलग भूमिका निभाईं. किसी ने शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया, तो किसी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेंजों को नाकों चने चबाए. सेना की ढाल बनने का काम रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं ने भी किया था. इन्हीं वीर महिलाओं में से पहले एक नाम आता है बेलवाड़ी मल्लम्मा का, जिन्होंने देश की पहली महिला सैनिक टुकड़ी का गठन किया था. ऐसा करने वाली वह पहली रानी थीं. बेलवाड़ी मल्लम्मा एक असाधारण महिला योद्धा थीं. उनके पास युद्ध की कला थी और शिक्षा में भी बहुत अच्छी थीं. उन्हें घुड़सवारी, भाला फेंक और तीरअंदाजी भी अच्छे से आती थी. बेलवाड़ी मल्लम्मा के गुरु शंकर भट्ट थे. भारत की पहली महिला सैन्य टुकड़ी का गठन बेलवाड़ी मल्लम्मा को रानी मल्लम्मा के नाम से जाना जाता है. वह राजा मधुलिंगा की बेटी थीं. मल्लम्मा को उनके भाईयों की तरह शिक्षा और युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी. उनका जन्म कर्नाटक के सोधे में 1624 में हुआ था. रानी मल्लम्मा का स्वयंवर बेलावड़ी के राजा ईशप्रभु से हुआ था. शादी के बाद से ही रानी मल्लम्मा ने पति के साथ मिलकर प्रशासनिक कामों का संभालना शुरू कर दिया था. इसी दौरान उन्होंने महिला सेना तैयार की थी, जिसमें 5 हजार से ज्यादा योद्धा महिलाएं शामिल थीं. इस टुकड़ी को भारत के इतिहास की पहली महिला सैन्य टुकड़ी कहा जाता है.