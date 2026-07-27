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कौन थीं बेलवाड़ी मल्लम्मा? 4 माह के बच्चे को गोद में ले शिवाजी की सेना से लिया था लोहा, अब भूमि पेडनेकर करेंगी इनका रोल

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में भूमि पेडनेकर रानी बेलवाड़ी मल्लम्मा का रोल करेंगी.

Who was Belawadi Mallamma
कौन थीं बेलवाड़ी मल्लम्मा? (POSTER/ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 12:50 PM IST

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हैदराबाद: कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी अपनी अपकमिंग ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' की मेकिंग में जुटे हुए हैं. फिल्म में वह लीड रोल में होंगे. फिल्म के निर्माता संदीप सिंह हैं. यह फिल्म अगले साल जनवरी के महीने में रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है. ऋषभ के अलावा इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और विवेक ओबेराय भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म के निर्देशक और निर्माता संदीप सिंह है और यह दो-भागों बनने वाली एपिक गाथा फिल्म है. वहीं, अब फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में बॉलीवुड की होनहार एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की एंट्री हो गई है. फिल्म में भूमि कर्नाटक की योद्धा रानी बेलवाड़ी मल्लम्मा का किरदार निभाने जा रही हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन थीं रानी बेलवाड़ी मल्लम्मा?

कौन थीं रानी बेलवाड़ी मल्लम्मा?

भारत के इतिहास में कई महिलाओं ने देश की आजादी में अपनी अलग-अलग भूमिका निभाईं. किसी ने शिक्षा में क्रांति लाने का काम किया, तो किसी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेंजों को नाकों चने चबाए. सेना की ढाल बनने का काम रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं ने भी किया था. इन्हीं वीर महिलाओं में से पहले एक नाम आता है बेलवाड़ी मल्लम्मा का, जिन्होंने देश की पहली महिला सैनिक टुकड़ी का गठन किया था. ऐसा करने वाली वह पहली रानी थीं. बेलवाड़ी मल्लम्मा एक असाधारण महिला योद्धा थीं. उनके पास युद्ध की कला थी और शिक्षा में भी बहुत अच्छी थीं. उन्हें घुड़सवारी, भाला फेंक और तीरअंदाजी भी अच्छे से आती थी. बेलवाड़ी मल्लम्मा के गुरु शंकर भट्ट थे.

भारत की पहली महिला सैन्य टुकड़ी का गठन

बेलवाड़ी मल्लम्मा को रानी मल्लम्मा के नाम से जाना जाता है. वह राजा मधुलिंगा की बेटी थीं. मल्लम्मा को उनके भाईयों की तरह शिक्षा और युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी. उनका जन्म कर्नाटक के सोधे में 1624 में हुआ था. रानी मल्लम्मा का स्वयंवर बेलावड़ी के राजा ईशप्रभु से हुआ था. शादी के बाद से ही रानी मल्लम्मा ने पति के साथ मिलकर प्रशासनिक कामों का संभालना शुरू कर दिया था. इसी दौरान उन्होंने महिला सेना तैयार की थी, जिसमें 5 हजार से ज्यादा योद्धा महिलाएं शामिल थीं. इस टुकड़ी को भारत के इतिहास की पहली महिला सैन्य टुकड़ी कहा जाता है.

मराठों सैनिकों से बगावत

बेलवाड़ी मल्लम्मा ने छत्रपति शिवाजी की विशाल सेना का डटकर सामना किया था. वह अंतिम समय तक मराठों के सामने मैदान में अड़ी रही थीं. कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज छोटी-बड़ी रियासतों को जीतकर बेलावड़ी पहुंचे तो यहां यादवाड़ गाव में उनके सैनिकों ने डेरा डाला था. राजा ईशप्रभु खुद शिवाजी के प्रशंसक थे. राजा अपने राज्य में मराठा शासक और उनकी सैनिक टुकड़ी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शिवाजी की सेना ने यादवाड़ के किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया और इसके बाद शिवाजी और ईशप्रभु की सेना आमने-सामने आ गई. इस युद्ध में रानी अपनी महिला सेना लेकर उतरीं और मराठा सेना के 10 सैनिकों को मौत के घाट उतारा और 200 से ज्यादा को घायल कर डाला.

शिवाजी महाराज का आदेश

जब इस युद्ध की खबर छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पहुंची तो उन्होंने अपने सैनिकों को उनके गलत व्यवहार के लिए फटकार लगाई, लेकिन जब पता चला कि शिवाजी की सेना को महिलाओं से हार मिली है तो उन्होंने बेलावड़ी पर युद्ध का आदेश दे दिया. यह युद्ध कई दिनों तक चला था, जिसमें राजा ईशप्रभु की मौत हो गई, जबकि गोद में चार महीने के बच्चे लेकर युद्ध में उतरीं बेलवाड़ी ने शिवाजी की सेना का डटकर सामना किया.

शिवाजी ने मांगी माफी

तकरीबन महीनेभर चले इस युद्ध में रानी की हार हुई और उन्हें शिवाजी के पास ले जाया गया. मल्लम्मा ने मराठा सैनिकों के दुर्व्यवहार की घोर आलोचना की और इसके लिए शिवाजी ने खुद रानी से माफी मांगी. इसके बाद शिवाजी महाराज ने उनको उनका राज्य लौटाकर अपने सैनिकों को दंड दिया. साल 1678 में बेलवाड़ी मल्लम्मा का निधन हो गया.

भूमि पेडनेकर करेंगी बेलवाड़ी मल्लम्मा का रोल

अब भूमि पेडनेकर इस साहसी किरदार को पर्दे पर निभाने वाली हैं, जिससे यकीनन दर्शकों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं. खबरों की मानें तो फिल्म में एपिक वॉर सीन के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स फेम के मार्क हेनसन की लीडरशिप में इंटरनेशनल एक्शन टीम को शामिल किया गया है. फिल्म को हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम जैसी कई भाषाओं में रिलीज किया जाने का प्लान है. यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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