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कौन थे अनुज ठाकुर? 33 साल की उम्र में हुआ निधन, मां ने अचेत अवस्था में था पाया

अनुज ठाकुर ( @aicwaofficial X Handle )

हैदराबाद: 'महिसागर' फेम टीवी एक्टर अनुज ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 27 अक्टूबर को 33 साल की उम्र में निधन हो गया. खबर है कि एक्टर को सोते समय दौरा पड़ा और अगली सुबह वे नहीं उठे. उनके करीबी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने कुछ दिन पहले एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उनकी मौत की पुष्टि की थी. वहीं, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने एक्टर के निधन पर शोक जताया है.

2 नवंबर को ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट कर अनुज ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन एक्टर अनुज ठाकुर के असामयिक निधन से बेहद दुखी है. उनका निधन 27 अक्टूबर 2026 को 33 वर्ष की आयु में हो गया.'

एसोसिएशन ने अनुज के करियर के बारे में जिक्र करते हुए आगे लिखा है, 'उन्हें 'बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा' (2011) और 'महिसागर' (2013) जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था. अपने छोटे से करियर में, उन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. वे बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए. यह उनके जाने की उम्र नहीं थी. इस खबर ने पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है. वे भारतीय सिनेमा परिवार का एक अहम हिस्सा थे, और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, और इस कठिन घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत और हौसला देने की कामना करता है.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुज अपनी जॉगिंग रूटीन के लिए रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे, लेकिन 27 अक्टूबर को अलार्म बजने पर भी वह नहीं उठे. उनकी मां उन्हे देखने गई. उन्होंने देखा कि वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है.