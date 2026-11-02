कौन थे अनुज ठाकुर? 33 साल की उम्र में हुआ निधन, मां ने अचेत अवस्था में था पाया
टीवी एक्टर अनुज ठाकुर का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें सोते वक्त दौरा आया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 1:39 PM IST
हैदराबाद: 'महिसागर' फेम टीवी एक्टर अनुज ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 27 अक्टूबर को 33 साल की उम्र में निधन हो गया. खबर है कि एक्टर को सोते समय दौरा पड़ा और अगली सुबह वे नहीं उठे. उनके करीबी दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर रूपेश सोनार ने कुछ दिन पहले एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उनकी मौत की पुष्टि की थी. वहीं, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने एक्टर के निधन पर शोक जताया है.
2 नवंबर को ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट कर अनुज ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन एक्टर अनुज ठाकुर के असामयिक निधन से बेहद दुखी है. उनका निधन 27 अक्टूबर 2026 को 33 वर्ष की आयु में हो गया.'
GONE TOO SOON: AICWA REMEMBERS ACTOR ANUJ THAKUR The All India Cine Workers Association (AICWA) is deeply saddened by the untimely passing of actor Anuj Thakur, who died on 27 October 2026 at just 33 years of age. He was known for his work in films such as Beend Banoonga Ghodi Chadhunga (2011) and Mahisagar (2013). In a short career, he made his mark with sincerity and talent. He has left us far too soon. This was not an age to go. The news has left the entire Indian film industry in shock. He was a valued part of the Indian cinema family, and his contribution will always be remembered. AICWA prays for the peace of his soul and for strength and courage for his family in this difficult hour. | #AnujThakur | #AICWA | #IndianCinema | #Bollywood | #AllIndianCineWorkersAssociation | | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta |— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 2, 2026
एसोसिएशन ने अनुज के करियर के बारे में जिक्र करते हुए आगे लिखा है, 'उन्हें 'बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा' (2011) और 'महिसागर' (2013) जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था. अपने छोटे से करियर में, उन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. वे बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए. यह उनके जाने की उम्र नहीं थी. इस खबर ने पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है. वे भारतीय सिनेमा परिवार का एक अहम हिस्सा थे, और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, और इस कठिन घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत और हौसला देने की कामना करता है.'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुज अपनी जॉगिंग रूटीन के लिए रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे, लेकिन 27 अक्टूबर को अलार्म बजने पर भी वह नहीं उठे. उनकी मां उन्हे देखने गई. उन्होंने देखा कि वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है.
अनुज की मौत की खबर तब पब्लिक हुई जब कास्टिंग डायरेक्टर और अनुज के करीबी दोस्त रूपेश सोनार ने इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि पोस्ट की. रूपेश ने इंस्टाग्राम पर अपने उस दोस्त को खोने का दुख जाहिर किया जिसे वह दोस्त से ज्यादा मानते थे.
अपनी पोस्ट में रूपेश ने लिखा, 'अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब हमारे बीच नहीं हो. तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं थे, बल्कि मेरे लिए एक छोटे भाई जैसे थे. हमने साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान किए थे, और मुझे आज भी तुम्हारे शुरुआती दिनों में तुम्हारे स्ट्रगल और तुम्हारी जर्नी देखना याद है. जिंदगी सच में अनप्रेडिक्टेबल है. यह मानना दिल तोड़ने वाला है कि तुम इतनी जल्दी चले गए. यह खबर सच नहीं लगती. तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा, भाई. रेस्ट इन पीस.'
बता दें, अनुज ने 2008 में लॉन्च हुए शो 'बंधन सात जन्मों का' से अपनी पहचान बनाई. वह 2013 से 2015 तक चले 'महिसागर' में भी दिखे. इसके अलावा वे 'धूम मचाओ धूम', बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा जैसे कई टेलीविजन शो में नजर आए. खबर थी कि वे टेलीविजन पर वापसी के लिए उत्सुक थे.