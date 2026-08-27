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कौन थे अंकित बालियान? जिम के बाहर बदमाशों ने किया गोलियों से छलनी, आखिरी पोस्ट में 'खास भाई' पर की थी बात

अंकित बालियान सिंगिंग करने के साथ-साथ राजनीति में भी कदम रखने की तैयारी कर रहे थे.

Who Was Ankit Baliyan
कौन थे अंकित बालियान? (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 11:34 AM IST

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हैदराबाद: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चार अज्ञात बदमाशों ने पॉपुलर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बलियान की जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना बीती 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के शामली की है. अंकित पर उस वक्त हमला हुआ, जब वह जिम से एक्सरसाइज करके घर जा रहे थे. अब पुलिस अंकित के हत्यारों की तलाश में जुट गई है और इस पूरे मामले की तहकीकात भी कर रही है. इस बीच हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे अंकित बालियान?

सिंगर की मौके पर ही मौत

शामली के आर्यपुरी इलाके में स्थित जिम से जब अंकित बाहर निकले तो गश्त लगाए बैठे बदमाशों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में अंकित लहुलूहान हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर अंकित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी.

कौन थे अंकित बालियान?

अंकित शामली के रहने वाले थे और उनका गांव बंती खेड़ा है, लेकिन वह अपने काम के चलते सोनीपत-रोहतक (हरियाणा) में रह रहे थे. हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में अंकित एक जाना-माना नाम है. वह पॉपुलर सिंगर और एक्टर होने के साथ-साथ एक यूट्यूबर भी थे. अंकित के पॉपुलर गानों मे 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' और 'बेबी बदमाश' हैं. अपने गानों पर अंकित रील भी बनाया करते थे.

क्या राजनीति ज्वाइन करने वाले थे सिंगर?

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अंकित अपने सिंगिंग करियर के साथ-साथ राजनीति में भी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे. खबरों की मानें तो वह अपना राजनीतिक करियर जिला पंचायत चुनाव से शुरू करने वाले थे. अंकित इलाके में मशहूर थे और लोगों के बीच जाकर सामाजिक कार्यों में बहुत एक्टिव रहते थे.

अंकित बलियान का आखिरी पोस्ट

अंकित बालियान अपने फैंस से सीधे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव थे. इंस्टाग्राम पर उनके 459K फॉलोअर्स हैं. उनके प्रोफाइल के बायो में 'युद्धाय कृत निश्चय' लिखा हुआ है. मौत से करीब दो घंटे पहले ही अंकित ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था, जो अब उनकी मौत के बाद तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में अंकित ने कहा था, 'खास भाई की बहस में अगर सड़क पर उसका मर्डर कर दिया जाए. जो नजरों में रहेगा वो बच कर कैसे निकलेगा.' यह लाइन उन्होंने हरियाणवी भाषा में कही थी. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में सिर्फ 'खास भाई' लिखा था.

वीडियो के आखिर में उन्होंने अपने फैंस को शुभकामनाएं दीं और कहा, 'जय रामजी की भाइयों... जय बप्पा की, जय भारत'. खबर लिखे जाने तक इस रील को 7.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 131K बार लाइक किया जा चुका है.

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