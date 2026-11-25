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Yash Maheshwari: कौन है यश माहेश्वरी? पटना पुलिस ने क्यों दर्ज की FIR, जानें

यश माहेश्वरी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: यश माहेश्वरी सुर्खियों में हैं, लेकिन अपने कॉमेडी शो के लिए नहीं, बल्कि अपने बयानों को लेकर है. उन्होंने हाल ही में छठ पूजा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. वहीं, यश ने भी वीडियो अपलोड कर जनता से माफी मांगी.

यश माहेश्वरी ने छठ के बारे में क्या कहा?

यह विवाद तब बढ़ा जब यश के स्टैंड-अप परफॉर्मेंस का एक क्लिप, जिसका टाइटल 'मोरली क्वेश्चनेबल स्टैंडअप कॉमेडी' था, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ. यश ने यह परफॉर्मेंस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, लेकिन खबरों के मुताबिक, बैकलैश के बाद वीडियो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. वायरल वीडियो में, यश ने बिहार में छठ पूजा के दौरान कुछ शादीशुदा महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से लगाए जाने वाले सिंदूर की लंबी लट का जिक्र किया, जिसे सोशल मीडिया के एक हिस्से ने गलत पाया. कई लोगों ने इस मजाक पर आपत्ति जताई, इसे बिहारी महिलाओं और त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का अपमान बताया. वहीं, बीजेपी नेता और एक्टिविस्ट रितु जायसवाल ने भी इस कमेंट पर रिएक्शन दिया और बिहार के हर जिले में कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर की मांग की. उन्होंने छठ पूजा और इसे मनाने वाली महिलाओं के बारे में उनके कमेंट पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.