Yash Maheshwari: कौन है यश माहेश्वरी? पटना पुलिस ने क्यों दर्ज की FIR, जानें
क्या आप जानते हैं कि जनता से माफी मांगने वाले यश माहेश्वरी कौन है? उनके खिलाफ पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 6:11 PM IST
हैदराबाद: यश माहेश्वरी सुर्खियों में हैं, लेकिन अपने कॉमेडी शो के लिए नहीं, बल्कि अपने बयानों को लेकर है. उन्होंने हाल ही में छठ पूजा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. वहीं, यश ने भी वीडियो अपलोड कर जनता से माफी मांगी.
यश माहेश्वरी ने छठ के बारे में क्या कहा?
यह विवाद तब बढ़ा जब यश के स्टैंड-अप परफॉर्मेंस का एक क्लिप, जिसका टाइटल 'मोरली क्वेश्चनेबल स्टैंडअप कॉमेडी' था, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ. यश ने यह परफॉर्मेंस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, लेकिन खबरों के मुताबिक, बैकलैश के बाद वीडियो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है.
दिनांक 24.11.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर चैनल @Almostyash (Yash Maheshwari) के माध्यम से बिहार की महिलाओं के प्रति अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में #पटना_साइबर_थाना में कांड संख्या 1550/26, दिनांक 24.11.2026, धारा 75(1), 79, 351, 352 एवं 66(C), 66(D) IT Act के अंतर्गत #प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त वीडियो/कंटेंट में बिहार की महिलाओं के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने एवं विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना साइबर थाना द्वारा मामले की जांच एवं अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। #पटना_पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। @dm_patna @bihar_police @IG_CentralRange @cityspwest @CentralSP_patna @CyberPol_Patna @BiharHomeDept @IPRDBihar @DDNewsHindi @AIRNewsHindi #PatnaPolice #CyberPolice #CyberCrime #BiharPolice #CyberPS #viralvideo #viral— Patna Police (@PatnaPolice24x7) November 25, 2026
वायरल वीडियो में, यश ने बिहार में छठ पूजा के दौरान कुछ शादीशुदा महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से लगाए जाने वाले सिंदूर की लंबी लट का जिक्र किया, जिसे सोशल मीडिया के एक हिस्से ने गलत पाया. कई लोगों ने इस मजाक पर आपत्ति जताई, इसे बिहारी महिलाओं और त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का अपमान बताया.
वहीं, बीजेपी नेता और एक्टिविस्ट रितु जायसवाल ने भी इस कमेंट पर रिएक्शन दिया और बिहार के हर जिले में कॉमेडियन के खिलाफ एफआईआर की मांग की. उन्होंने छठ पूजा और इसे मनाने वाली महिलाओं के बारे में उनके कमेंट पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.
दिनांक 24.11.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर चैनल @Almostyash (Yash Maheshwari) के माध्यम से बिहार की महिलाओं के प्रति अभद्र एवं आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में #पटना_साइबर_थाना में कांड संख्या 1550/26, दिनांक 24.11.2026, धारा 75(1), 79, 351, 352 एवं 66(C), 66(D) IT Act के अंतर्गत #प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त वीडियो/कंटेंट में बिहार की महिलाओं के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने एवं विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना साइबर थाना द्वारा मामले की जांच एवं अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। #पटना_पुलिस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। @dm_patna @bihar_police @IG_CentralRange @cityspwest @CentralSP_patna @CyberPol_Patna @BiharHomeDept @IPRDBihar @DDNewsHindi @AIRNewsHindi #PatnaPolice #CyberPolice #CyberCrime #BiharPolice #CyberPS #viralvideo #viral— Patna Police (@PatnaPolice24x7) November 25, 2026
यश ने मांगी माफी
आलोचना के बाद, यश ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक माफी वाला वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'बिहार के सभी लोगों से सार्वजनिक माफी.' उन्होंने कहा, 'हाल ही में अभी एक वीडियो डाला था, जहां मैंने बिहार के कुछ कल्चरल चीजों के बारे में बात कर रहा था, जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और मैं पूरी तरह से इस पर कायम हूं और माफी मांगता हूं कि मुझे इस तरह से ये बात नहीं करनी चाहिए थी.' उन्होंने कहा, "किसी धार्मिक भावना, या किसी त्योहार को ठेस पहुंचाने का. मेरा बिल्कुल भी यह इरादा नहीं था."
कौन है यश माहेश्वरी?
यश माहेश्वरी एक स्टैंड-अप कॉमेडियन और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी कॉमेडी परफॉर्मेंस ऑनलाइन शेयर करते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर स्टैंड-अप रूटीन हैं, जिसमें मोरली क्वेश्चनेबल स्टैंडअप कॉमेडी भी शामिल है, जिसने अब उन्हें गलत वजहों से लाइमलाइट में ला दिया है. उन्होंने दिल्ली एनसीआर में कॉमेडी शो करने का भी ज़िक्र किया है.