कौन है' विनी टकैयर? लंदन के कसीनो में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कैमरे में हुईं कैद
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मिस्ट्री गर्ल संग दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 2:12 PM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान के बेटे-डायरेक्टर आर्यन खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं है. इस बार की चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है. दरअसल उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं. इस मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद आर्यन की डेटिंग की अटकलें शुरू हो गई हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आर्यन को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ लंदन में एक कैसीनो से निकलते हुए देखा जा सकता है. आर्यन कैजुअल कपड़ों में दिखे, जबकि मिस्ट्री गर्ल ऑल ब्लैक लुक में नजर आई. सोशल मीडिया पर इन क्लिप्स के वायरल होते ही, फैंस यह सोचने लगे कि क्या वे सिर्फ दोस्त हैं या रिलेशनशिप में हैं.
[NEW UNSEEN] Aryan arriving at MVM season ender (and yes, the latest spotting from earlier this morning was him leaving for this event and he dressed better for this than his own event 🤦♀😁) #AryanKhan#AryanKhanThoughts https://t.co/GqhJ8GQSh4 pic.twitter.com/PkelhCNbds— Aryan Khan Thoughts (@AryanKhanThots) July 30, 2026
[NEW] The hot chick in the new Aryan spotting is Danish artist Vinnie Takair (and tea on her from Reddit) #AryanKhan#AryanKhanThoughtshttps://t.co/eun73nvxH9 pic.twitter.com/OqMCaFfVem— Aryan Khan Thoughts (@AryanKhanThots) July 29, 2026
इन अफवाहों के बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में जानकारी निकाली. सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, इस मिस्ट्री गर्ल का नाम विनी टकैयर बताया जा रहा है. वीडियो में आर्यन को एक फैन के साथ फोटो क्लिक कराते हुए देखा जा सकता है. वहीं, विनी आर्यन की कार के पास खड़ी दिख रही है.
[EXCLUSIVE] Tipster who wants to remain anonymous sent us the video of Aryan and Vinnie at the casino! #AryanKhan#AryanKhanThoughts https://t.co/7uvMS4WOux pic.twitter.com/VunM4AEHx2— Aryan Khan Thoughts (@AryanKhanThots) July 30, 2026
यह अटकलें तब और तेज हो गईं जब सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि आर्यन और मि इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं. बाद में विनी ने अपनी लंदन जर्नी की कई तस्वीरें शेयर कीं और पोस्ट का कैप्शन लिखा, 'लंदन, ILY (आई लव यू).' तस्वीरों में आर्यन तो नहीं दिखे, लेकिन पोस्ट के समय की वजह से कई यूजर्स ने इसे कैसीनो वाली वायरल आउटिंग से जोड़कर देखना शुरू कर दिया. फिलहाल न तो आर्यन ने और न ही विनी ने इन अफवाहों पर कोई कमेंट किया है.
अभी इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं या नहीं. ऑनलाइन चर्चा पूरी तरह से सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन और बिना वेरिफिकेशन वाले अंदाजों पर आधारित है.
कौन है विनी टकैयर?
विनी टकैयर एक डेनिश म्यूजिक आर्टिस्ट हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह अपने म्यूजिक और पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट शेयर करती हैं. अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, वह कोपेनहेगन और मुंबई को अपने दो शहर बताती हैं. उन्होंने कई बार मुंबई में परफॉर्म किया है और अपने गानों के म्यूजिक वीडियो भी शेयर किए हैं, जैसे कि 'शाइनिंग लाइट्स', 'मेबी आई लव यू' और 'ट्रो मिग'. उनका म्यूजिक स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.