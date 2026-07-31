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कौन है' विनी टकैयर? लंदन के कसीनो में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कैमरे में हुईं कैद

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आर्यन को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ लंदन में एक कैसीनो से निकलते हुए देखा जा सकता है. आर्यन कैजुअल कपड़ों में दिखे, जबकि मिस्ट्री गर्ल ऑल ब्लैक लुक में नजर आई. सोशल मीडिया पर इन क्लिप्स के वायरल होते ही, फैंस यह सोचने लगे कि क्या वे सिर्फ दोस्त हैं या रिलेशनशिप में हैं.

हैदराबाद: शाहरुख खान के बेटे-डायरेक्टर आर्यन खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं है. इस बार की चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है. दरअसल उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं. इस मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद आर्यन की डेटिंग की अटकलें शुरू हो गई हैं.

इन अफवाहों के बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में जानकारी निकाली. सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, इस मिस्ट्री गर्ल का नाम विनी टकैयर बताया जा रहा है. वीडियो में आर्यन को एक फैन के साथ फोटो क्लिक कराते हुए देखा जा सकता है. वहीं, विनी आर्यन की कार के पास खड़ी दिख रही है.

यह अटकलें तब और तेज हो गईं जब सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि आर्यन और मि इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करते हैं. बाद में विनी ने अपनी लंदन जर्नी की कई तस्वीरें शेयर कीं और पोस्ट का कैप्शन लिखा, 'लंदन, ILY (आई लव यू).' तस्वीरों में आर्यन तो नहीं दिखे, लेकिन पोस्ट के समय की वजह से कई यूजर्स ने इसे कैसीनो वाली वायरल आउटिंग से जोड़कर देखना शुरू कर दिया. फिलहाल न तो आर्यन ने और न ही विनी ने इन अफवाहों पर कोई कमेंट किया है.

विनी टकैयर का इंस्टाग्राम (Instagram)

आर्यन खान का इंस्टाग्राम (Instagram)

अभी इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं या नहीं. ऑनलाइन चर्चा पूरी तरह से सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन और बिना वेरिफिकेशन वाले अंदाजों पर आधारित है.

कौन है विनी टकैयर?

विनी टकैयर एक डेनिश म्यूजिक आर्टिस्ट हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह अपने म्यूजिक और पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट शेयर करती हैं. अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, वह कोपेनहेगन और मुंबई को अपने दो शहर बताती हैं. उन्होंने कई बार मुंबई में परफॉर्म किया है और अपने गानों के म्यूजिक वीडियो भी शेयर किए हैं, जैसे कि 'शाइनिंग लाइट्स', 'मेबी आई लव यू' और 'ट्रो मिग'. उनका म्यूजिक स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.