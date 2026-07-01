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विजया मेहता का निधन, जानें कौन हैं लेजेंड्री एक्ट्रेस, जिन्होंने अनुपम खेर समेत इन एक्टर्स को किया था इंस्पायर

प्रतिभाशाली नाटककारों और अभिनेताओं को एक साथ लाकर एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस का मंचन करने के लिए फेमस हुआ. मेहता का मानना ​​था कि यह समूह कमर्शियल, रंगमंच के पूरे समर्पण और कमर्शियल सक्सेस की अपेक्षा क्वालिटी को प्राथमिकता देता था.

इस समूह ने एक अनोखी शैली अपनाई, जिसके तहत हर पेशकश का बजट सावधानीपूर्वक तय किया जाता था और उसे केवल छह प्रदर्शनों के लिए ही मंचित किया जाता था. यहां तक ​​कि अगर कोई नाटक बेहद सफल भी हो जाता था, तो भी उसका प्रदर्शन तब तक नहीं बढ़ाया जाता था, जब तक कि कोई विशेष रूप से समूह को आमंत्रित न करे.

1960 के दशक में, मेहता मराठी रंगमंच में एक सशक्त आवाज बनकर उभरीं. उन्होंने नाटककार विजय तेंदुलकर और अभिनेताओं डॉ. श्रीराम लागू, अरविंद देशपांडे और अन्य के साथ मिलकर प्रयोगात्मक रंगमंच समूह रंगायन की स्थापना की. मेहता ने एक बार रंगायन को "अपने स्वयं के दर्शक बनाने" का प्रयास बताया था.

मराठी रंगमंच के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक, मेहता ने पहले एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई और बाद में भारत की बेस्ट रंगमंच निर्देशकों में से एक बनीं. कई दशकों तक फैले अपने करियर में, उन्होंने कई नोटेबल नाटकों का निर्देशन किया और रंगमंच कलाकारों की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया.

मुंबई: वेटरन रंगमंच निर्देशक और अभिनेत्री विजया मेहता का मंगलवार रात उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया. वह 91 वर्ष की थीं. 'बाई' के नाम से मशहूर मेहता ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. उनके निधन की पुष्टि अभिनेता विजय केनकरे ने की.

बाद में, उन्होंने रंगायन से अलग होकर एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जहां उनके समकालीनों ने लिंग को अपनी राजनीतिक पहचान न बनाने के लिए उनकी प्रशंसा की, वहीं उनके काम में लगातार एक महिला निर्देशक का दृष्टिकोण झलकता रहा.

मेहता द्वारा निर्देशित कुछ सबसे लोकप्रिय नाटकों में एक शून्य बाजीराव, बैरिस्टर, हमीदाबाईची कोठी, पुरुष, महासागर और शाकुंतल शामिल हैं. उन्होंने राव साहब (1986) और पेस्टनजी (1988) जैसी शानदार हिंदी फिल्मों का निर्देशन करके सिनेमा जगत में भी अपनी पहचान बनाई.

एक अभिनेत्री के रूप में, उन्होंने गोविंद निहलानी की 1984 में बनी फिल्म 'पार्टी' के लिए एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था. अपने शानदार करियर के दौरान, मेहता को कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए लिखा है, 'श्रीमती विजया मेहता जी के निधन से गहरा दुख हुआ है. उन्हें संस्कृति और सिनेमा की एक महान हस्ती के तौर पर याद किया जाएगा. आधुनिक मराठी थिएटर की अगुआ रहीं विजया जी अपनी रचनात्मकता और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती थीं. उनके काम ने कई पीढ़ियों के कलाकारों, निर्देशकों और थिएटर प्रेमियों को प्रेरित किया. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, प्रशंसकों और पूरे कला जगत के साथ हैं. ओम शांति.

मेहता के निधन से मराठी थिएटर जगत गहरे सदमे में है और देशभर से श्रद्धांजलि का तांता लगा हुआ है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, "विजया मेहता के निधन से कला प्रदर्शन की दुनिया में एक पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत हो गया है.

अभिनेत्री भारती अचरेकर ने इंस्टाग्राम पर मेहता और नाना पाटेकर के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा करके अपने गुरु को याद किया. राव साहब और पेस्टनजी फिल्मों में मेहता के साथ काम कर चुके अभिनेता अनुपम खेर ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

उन्होंने लिखा, 'तब तक मैं कुछ फिल्में कर चुका था और मुझे लगता था कि मैं अभिनय के बारे में कुछ तो समझता हूं, लेकिन उनके साथ हर रिहर्सल ने मुझे याद दिलाया कि यह कला वास्तव में कितनी विशाल है. उनकी बुद्धिमत्ता, मानवीय व्यवहार की उनकी समझ और उनकी असाधारण संवेदनशीलता के सामने मैं खुशी-खुशी फिर से एक विद्यार्थी बन गया. उन्होंने कभी अपना ज्ञान थोपा नहीं, बल्कि उसे रोशन किया. उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई, बल्कि आपके स्तर को ऊंचा किया. उनका अनुशासन शालीनता में लिपटा हुआ था, उनकी गर्मजोशी विनम्रता में और उनकी प्रतिभा सादगी में'.

विजया जयवंत का जन्म 4 नवंबर 1934 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था. मेहता ने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने रंगमंच के दिग्गज कलाकारों इब्राहिम अल्काज़ी और आदि मर्जबान से प्रशिक्षण लिया था.



उनका विवाह दिग्गज अभिनेता दुर्गा खोटे के पुत्र हरिन खोटे से हुआ था. हरिन के निधन के बाद, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच अभिनेता फर्रोख मेहता से विवाह किया. उनके परिवार में एक बेटी और दो बेटे हैं.