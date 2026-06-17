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संचिता उगाले सुसाइड केस: कौन हैं उज्जवल शर्मा? एक्ट्रेस के को-एक्टर पर उत्पीड़न का आरोप, जानें कौन क्या बोला?

उज्ज्वल ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. चालिए जानते हैं आखिर कौन हैं उज्जवल शर्मा.

Who Is Ujjwal Sharma
संचिता उगाले सुसाइड केस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 12:32 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री संचिता उगाले की आत्महत्या के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों का कहना है कि वह पिछले कुछ महीनों से गहरे इमोशनल संकट में थी और पेशेवर तौर पर अपने काम का आनंद नहीं ले रही थी. पूछताछ के दौरान एक नाम जो सामने आया, वह था उज्ज्वल शर्मा. संचिता के सीरियल 'साजन घर' के सह-कलाकार पर युवा अभिनेत्री को परेशान करने और धमकाने का आरोप लगा है. इंडस्ट्री में उनके दोस्तों के अनुसार, शो के दौरान उन्होंने संचिता के साथ सेट पर बुरा बर्ताव किया था. उज्ज्वल ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. चालिए जानते हैं आखिर कौन हैं उज्जवल शर्मा.

उज्ज्वल शर्मा कौन हैं ?

उज्ज्वल टेलीविजन इंडस्ट्री में नए हैं और फिलहाल टॉप एक्टर्स की लीग में शामिल नहीं हैं. दिल्ली में जन्मे उन्होंने 19 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की और फिर राधाकृष्ण शो से एक्टिंग में डेब्यू किया. उन्होंने संचिता के साथ काम किय. साजन घर संचिता के निधन के बाद से उज्ज्वल सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि अभिनेत्री ब्रेकअप के कारण अपने जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रही थीं.

  • संचिता को अपनी मृत्यु से पहले किन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था?

खबरों के मुताबिक, संचिता उगाले को तनाव समेत कई गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो व्यक्तिगत चुनौतियों और इंडस्ट्री के दबावों से और भी बढ़ गई थीं. दोस्तों ने बताया कि उनका इलाज चल रहा था और वे अक्सर अपनी पीड़ा व्यक्त करती थीं. उन्होंने पहले भी आत्महत्या करने के विचार व्यक्त किए थे, जो एक गहरे भावनात्मक संघर्ष का संकेत देते हैं, जिसके बारे में उनके प्रियजन जानते थे, लेकिन उसे पूरी तरह से कम नहीं कर पाए थे.

  • संचिता के पिता ने उसकी भावनात्मक स्थिति के बारे में क्या बताया?

संचिता के पिता, मचेंद्र उगाले ने बताया कि वह अक्सर परेशान दिखती थी, लेकिन अपनी परेशानी के कारणों का खुलासा नहीं करती थी. उनका मानना ​​था कि आर्थिक दबाव समेत बाहरी कारकों के कारण वह परेशान थी. परिवार के सदस्यों द्वारा उसे सहारा देने के प्रयासों के बावजूद, उन्हें लगता था कि वे उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता से अनजान थे, जिसके कारण आखिर में उसने यह दुखद कदम उठाया.

  • संचिता के दोस्तों ने उज्ज्वल शर्मा पर क्या आरोप लगाए?

संचिता की सहेलियां, इंद्राक्षी कांजीलाल और कौशिकी राठौर ने उज्ज्वल शर्मा पर शो 'साजन घर' के दौरान उन्हें धमकाने और परेशान करने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि उज्ज्वल ने उनके प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे संचिता के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा. उन्होंने आर्थिक विवादों का भी जिक्र किया और अपनी बातचीत के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिनमें उज्ज्वल के अनुचित व्यवहार के बारे में बताया.

संचिता उगाले के दोस्तों ने उज्ज्वल शर्मा की आलोचना की

संचिता की दोस्त और सह-कलाकार, अभिनेत्री ने उनके दावों को चुनौती दी. इंद्राक्षी कंजीलाल ने बताया, उज्ज्वल ने संचिता से कुछ पैसे उधार लिए थे और बाद में उसका व्यवहार बदल गया. जब उगाले ने उससे पैसे लौटाने को कहा, तो शर्मा ने उसे अपमानित किया और उसे मारने की धमकी भी दी. इंद्राक्षी ने अपने दावों की पुष्टि करते हुए संचिता और उज्ज्वल की बातचीत के स्क्रीनशॉट एक न्यूज पोर्टल के साथ साझा किए.

इंद्राक्षी ने यह भी बताया कि संचिता ने संबंधित अधिकारियों के सामने यह मामला उठाया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदलेगा, तो उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया. इसके अलावा, उगाले की दोस्त कौशिकी राठौर ने उज्ज्वल पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अपमानित करके उनका आत्मविश्वास तोड़ने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, उज्ज्वल 'साजन घर' के सेट पर संचिता को 'काली' और 'मोटी' कहकर बुलाते थे, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा.

अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले, संचिता ने कौशिकी को उज्ज्वल के साथ एक वर्टिकल फॉर्मेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था. शूटिंग के एक दिन बाद ही, उज्ज्वल ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और इसका दोष उगाले पर डाल दिया, जो संचिता के लिए एक और बड़ा कारण बन गया. राठौर ने एक इंटरव्यू में बताया कि संचिता ने उज्ज्वल को मैसेज करके अपने अपमान के बारे में बताया था. कौशिकी का मानना ​​है कि शर्मा ही संचिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार हैं.

संचिता उगाले के पिता की प्रतिक्रिया

संचिता के पिता मचेंद्र उगाले ने किसी का नाम लिए बिना से बताया कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को कोई परेशान कर रहा था. उगाले ने बताया कि कुछ अज्ञात कारणों से वह टेंशन से जूझ रही थी.

संचिता उगले की मौत के बाद उज्जवल शर्मा ने क्या कहा?

उनकी मृत्यु की खबर फैलने के तुरंत बाद, उज्ज्वल ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि उनका संचिता के साथ कोई रिश्ता नहीं था और वह किसी और के साथ रह रही थीं. उन्होंने कहा, 'वह अपने पूर्व प्रेमी की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही थीं और मदद भी मांग रही थीं. प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें इसी के लिए इलाज कराने की सलाह दी थी. यह चौंकाने वाला और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है'.

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