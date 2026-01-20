ETV Bharat / entertainment

शाहरुख खान को नहीं जानतीं टर्किश एक्ट्रेस हैंडी एर्सेल?, जॉय अवार्ड्स 2026 से वायरल तस्वीर पर पूछा- कौन हैं ये अंकल?

शाहरुख खान हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जॉय अवार्ड्स 2026 में शिरकत करने पहुंचे थे.

शाहरुख खान और टर्किश एक्ट्रेस हैंडी एर्सेल? (ANI and Poster)
Published : January 20, 2026 at 1:09 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में रियाद (सऊदी अरब) में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2026 में शिरकत की थी. सितारों से सजे इस अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने अवार्ड प्रेजेंट किए थे. यहां से शाहरुख खान की कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी. इन सबके के बीच उस एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी खींचा था, जिसमें तुर्की फिल्म इंडस्ट्री की बला की खूबसूरत एक्ट्रेस हैंडी एर्सेल ने स्टेज पर मौजूद शाहरुख खान को अपने कैमरे में कैद किया. उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और अब खुद एक्ट्रेस का रिएक्शन आया है, जिसमें उसने शाहरुख खान को अंकल बोला है.

Hande Ercel Viral Post
टर्किश एक्ट्रेस हैंडी एर्सेल का वायरल पोस्ट? (Hande Ercel Instastory)

यह अंकल कौन हैं?

जब हैंडी एर्सेल की सेरमनी से तस्वीर लेते हुए तस्वीर वायरल हुई तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि एक्ट्रेस शाहरुख खान की फैन हैं. अब जब हैंडी एर्सेल की नजर इस वायरल तस्वीर पर पड़ी तो उन्होंने रिएक्ट किया और अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट जारी किया. इस पोस्ट में उन्होंने शाहरुख खान की तरफ ऐरो करते हुए पूछा है, यह अंकल कौन हैं, मैं तो बस अपनी दोस्त @aminakhalil की तस्वीर ले रही थी, मैं इनकी फैन नहीं हूं, प्लीज झूठी खबरें फैलाना बंद करें'. इस तस्वीर में हैंडी एर्सेल की दोस्त भी दिख रही हैं. अब हैंडी एर्सेल अपने इस क्लियरीफिकेशन से शाहरुख के फैंस की नजरों में चढने वाली हैं.

क्या एक्ट्रेस ने डिलीट किया पोस्ट?

हैंडी की यह इंस्टाग्राम स्टोरी फिलहाल एक्ट्रेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नहीं है, और उन्होंने अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या उन्होंने वास्तव में इसे पोस्ट किया था और बाद में डिलीट कर दिया था. इस बीच, कुछ फैंस का दावा है कि यह पोस्ट फर्जी है और शाहरुख को बदनाम करने के लिए वायरल की जा रही है. बता दें, एर्सेल पहले ही बॉलीवुड के प्रति अपनी प्रशंसा और हिंदी फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा का जिक्र कर चुकी हैं. वहीं, शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो, पठान, जवान और डंकी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद अब वह फिल्म किंग की तैयार कर रहे हैं.

