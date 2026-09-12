कौन हैं बेटे की कब्र से लिपटकर रोने वाली ये एक्ट्रेस, कभी चला था बॉलीवुड में सिक्का, आज बच्चों के प्यार के लिए तरस रही
इस एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ नो एंट्री जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी काम किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 11:29 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस आईं और चली गईं. फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस का करियर छोटा माना जाता है. बहुत कम एक्ट्रेस होती हैं, जिनका बतौर एक्ट्रेस करियर लंबा चलता है. बात करेंगे एक ऐसी ही एक्ट्रेस की जो, बॉलीवुड में कम समय के लिए रहीं, लेकिन अपनी खूबसूरती से फैंस को दिलों पर राज कर गईं. इन दिनों इस एक्ट्रेस पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है. इस एक्ट्रेस ने एक पोस्ट से अपने चाहनवालों की आंखों को नम कर दिया है. दरअसल, इस एक्ट्रेस ने एक ऐसा मार्मिक पोस्ट किया है, जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज सकता है. पोस्ट में यह एक अपने बेटे की कब्र से लिपटकर रो रही है. चलिए जानते हैं आखिर कौन यह एक्ट्रेस और क्या है पूरा मामला?
कौन है ये एक्ट्रेस?
दरअसल, यहां बात कर रहे हैं साल 2003 में फिल्म जानशीन से बॉलीवुड डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली की. सेलिना इन दिनों बेहद दर्द से गुजर रही हैं. बीते साल पति से अलग होने के बाद से उनकी दुनिया बदल चुकी है. अब सेलिना के चर्चा में आने की वजह उनका बेटा है. एक्ट्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह अपने बेटे शमशेर की कब्र पर भावुक दिख रही हैं. सेलिना कभी अपने बेटे की कब्र को चूमती है तो कभी चेहरे को घुटनों में छिपाकर रोती हैं. इसके बाद वह खुद को संभाल नहीं पाती हैं और फिर मन ही मन रोने लगती हैं. इस मार्मिक वीडियो के साथ उन्होंने एक भावुक कर देने वाला लंबा पोस्ट भी शेयर किया है.
एक्ट्रेस का इमोशनल पोस्ट
एक्ट्रेस ने लिखा है, 'मेरी इच्छा है कि जब मेरी जिंदगी का अंत हो, तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे देश भारत में हो और मेरी अस्थियों को ऑस्ट्रिया में मेरे बेटे शमशेर के पास रखा जाए. एक मां की इच्छा है कि वो उस बच्चे के करीब रहे, जिसे वो ज्यादा समय तक अपनी गोद में नहीं रख पाई. मेरे प्यारे शमशेर, जब मम्मी इस अप्रैल में ऑस्ट्रिया में थीं, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे दोबारा कब मिल पाऊंगी. मुझे तब तक के लिए एक ऐसी याद की जरूरत थी, जिसे मैं अपने दिल के करीब रख सकूं.'
बेटे की याद में टूटीं एक्ट्रेस
सेलिना आगे लिखती हैं. 'उस यात्रा के दौरान मैं तुम्हारे भाइयों से नहीं मिल पाई. मम्मी का दिल टूट गया है, मेरे बेटे, लेकिन मम्मी मजबूत हैं. मैं तुम्हारे भाइयों के लिए आगे बढ़ती रहती हूं और जीती रहती हूं, तुम चारों को अपने दिल में बसाए हुए. आज तुम आर्थू के साथ पैदा हुए थे. तुम उसके तुरंत बाद हमें छोड़कर चले गए, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा. मैंने आर्थू की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी है और उसकी बातों में उसे सुना है. मेरा मानना है कि तुम उस पर नजर रखते हो और किसी तरह, इन सबके बीच, मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भी नजर रखते हो.'
एक्ट्रेस ने शेयर की दिल की बात
एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, 'हमारे परिवार की चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास बैठने के लिए कब वापस आ पाऊंगी. यहां तक कि ये छोटी सी इच्छा भी बहुत दूर की बात लगती है. मैंने अपने परिवार के साथ जिंदगी बनाने के लिए अपना देश, अपने माता-पिता, अपना काम और हर जानी-पहचानी चीज छोड़ दी. आज कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे शब्दों और दस्तावेजों में ये बताना होगा कि मां बनने के बाद से मेरी हर सांस में क्या बसा है. एक मां अपनी जिंदगी भर का प्यार अदालत के सामने कैसे रख सकती है?'
'भाईयों का ध्यान रखना...'
सेलिना ने लिखा, 'मुझे माफ करना, मेरे प्यारे, कि मुझे ये सब एक रिकॉर्डिंग के जरिए कहना पड़ रहा है. काश मैं सीधे तुम्हारे भाइयों से बात कर पाती और उन्हें खुद याद दिला पाती कि मम्मी हमेशा यहीं हैं. मेरा प्यार तुमसे कभी दूर नहीं हुआ. इसे पाने के लिए तुममें से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये हमेशा के लिए तुम्हारा है. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे प्यारे शमशेर और मेरे प्यारे आर्थू. मैं हमेशा उन दोनों बच्चों की मां रहूंगी, जिन्हें मैं उस दिन इस दुनिया में लाई थी. विंस्टन, विराज और आर्थू का ध्यान रखना, मेरे बेटे. मम्मी आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाती रहेंगी. जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, मेरे प्यारे शमशेर. जब तक हम दोबारा नहीं मिलते.'
पति पर आरोप और फिर तलाक
बता दें कि सेलिना जेटली ने पीटर हाग से साल 2011 में शादी की थी. शादी के अगले साल 2012 में एक्ट्रेस ने जुड़वां बच्चों (विंस्टन और विराज) को जन्म दिया. इसके बाद साल 2017 में सेलिना फिर जुड़वां बच्चों (शमशेर और आर्थर) की मां बनीं. शमशेर को दिल संबंधित बीमारी थी और बर्थ ईयर में ही उसका निधन हो गया था. सेलिना ने साल 2025 में पीटर हाग से तलाक ले लिया. एक्ट्रेस ने पति पर मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. तलाक के बाद से सेलिना के तीनों बच्चे पीटर के पास ऑस्ट्रिया में हैं. बच्चों की कस्टडी के लिए सेलिना कानून का दरवाजा खटखटा रही हैं. एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा कर चुकी हैं कि उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है.
एक्ट्रेस का फिल्मी करियर
सेलिना का फिल्मी करियर छोटा रहा, लेकिन यादगार रहा. सेलिना ने अपनी खूबसूरती से दर्शकों को दिवाना बना दिया था. सेलिना ने सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान स्टारर नो एंट्री जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी काम किया है. टॉम डिक एंड हैरी, अपना सपना मनी-मनी, रेड-द डार्क साइड, हे बेबी, के कंपनी, और गोलमाल रिटर्न्स जैसी पॉपुलर फिल्मों में भी सेलिना काम कर चुकी हैं. सेलिना को पिछली बार शॉर्ट फिल्म (2020) सीजन्स ग्रीटिंग्स में देखा गया था.