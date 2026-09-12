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कौन हैं बेटे की कब्र से लिपटकर रोने वाली ये एक्ट्रेस, कभी चला था बॉलीवुड में सिक्का, आज बच्चों के प्यार के लिए तरस रही

कौन हैं ये अभिनेत्री? ( ETV Bharat )

हैदराबाद: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस आईं और चली गईं. फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस का करियर छोटा माना जाता है. बहुत कम एक्ट्रेस होती हैं, जिनका बतौर एक्ट्रेस करियर लंबा चलता है. बात करेंगे एक ऐसी ही एक्ट्रेस की जो, बॉलीवुड में कम समय के लिए रहीं, लेकिन अपनी खूबसूरती से फैंस को दिलों पर राज कर गईं. इन दिनों इस एक्ट्रेस पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है. इस एक्ट्रेस ने एक पोस्ट से अपने चाहनवालों की आंखों को नम कर दिया है. दरअसल, इस एक्ट्रेस ने एक ऐसा मार्मिक पोस्ट किया है, जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज सकता है. पोस्ट में यह एक अपने बेटे की कब्र से लिपटकर रो रही है. चलिए जानते हैं आखिर कौन यह एक्ट्रेस और क्या है पूरा मामला? कौन है ये एक्ट्रेस? दरअसल, यहां बात कर रहे हैं साल 2003 में फिल्म जानशीन से बॉलीवुड डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली की. सेलिना इन दिनों बेहद दर्द से गुजर रही हैं. बीते साल पति से अलग होने के बाद से उनकी दुनिया बदल चुकी है. अब सेलिना के चर्चा में आने की वजह उनका बेटा है. एक्ट्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह अपने बेटे शमशेर की कब्र पर भावुक दिख रही हैं. सेलिना कभी अपने बेटे की कब्र को चूमती है तो कभी चेहरे को घुटनों में छिपाकर रोती हैं. इसके बाद वह खुद को संभाल नहीं पाती हैं और फिर मन ही मन रोने लगती हैं. इस मार्मिक वीडियो के साथ उन्होंने एक भावुक कर देने वाला लंबा पोस्ट भी शेयर किया है. एक्ट्रेस का इमोशनल पोस्ट एक्ट्रेस ने लिखा है, 'मेरी इच्छा है कि जब मेरी जिंदगी का अंत हो, तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे देश भारत में हो और मेरी अस्थियों को ऑस्ट्रिया में मेरे बेटे शमशेर के पास रखा जाए. एक मां की इच्छा है कि वो उस बच्चे के करीब रहे, जिसे वो ज्यादा समय तक अपनी गोद में नहीं रख पाई. मेरे प्यारे शमशेर, जब मम्मी इस अप्रैल में ऑस्ट्रिया में थीं, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे दोबारा कब मिल पाऊंगी. मुझे तब तक के लिए एक ऐसी याद की जरूरत थी, जिसे मैं अपने दिल के करीब रख सकूं.' बेटे की याद में टूटीं एक्ट्रेस सेलिना आगे लिखती हैं. 'उस यात्रा के दौरान मैं तुम्हारे भाइयों से नहीं मिल पाई. मम्मी का दिल टूट गया है, मेरे बेटे, लेकिन मम्मी मजबूत हैं. मैं तुम्हारे भाइयों के लिए आगे बढ़ती रहती हूं और जीती रहती हूं, तुम चारों को अपने दिल में बसाए हुए. आज तुम आर्थू के साथ पैदा हुए थे. तुम उसके तुरंत बाद हमें छोड़कर चले गए, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा. मैंने आर्थू की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी है और उसकी बातों में उसे सुना है. मेरा मानना है कि तुम उस पर नजर रखते हो और किसी तरह, इन सबके बीच, मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भी नजर रखते हो.'