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तेजा सज्जा बनेंगे दूल्हेराजा, CM रेवंत रेड्डी को किया इनवाइट, जानें कौन हैं 'हनुमान' फेम एक्टर की होने वाली दुल्हन?

तेजा सज्जा और रेवंत रेड्डी ( ANI/POSTER )

हैदराबाद: ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान फेम एक्टर तेजा सज्जा अपनी पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. एक्टर दिसंबर 2026 में एक यूएस-बेस्ड लड़की से अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं. शादी के जश्न से पहले एक्टर ने अपनी सगाई सेरेमनी का इनविटेशन देने के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पर्सनली मुलाकात की. यह मीटिंग हैदराबाद में डॉ. मैरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (MCRHRD) में हुई.

CM रेवंत को रेड्डी को मिला इंविटेशन

शिष्टाचार भेंट के बाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के X पोस्ट में लिखा था, 'एक्टर तेजा सज्जा ने सम्मानपूर्वक मुलाकात की. उन्होंने उन्हें अपनी सगाई समारोह में आमंत्रित किया'. तेजा सज्जा की सगाई नवंबर 2026 में होने वाली है, जिसके बाद अगले महीने राजस्थान में एक छोटी सी शादी होगी. कपल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कलीग्स और दोस्तों के लिए हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करने का भी प्लान बना रहा है. कौन हैं तेजा सज्जा की होने वाली दुल्हन?