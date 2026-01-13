ETV Bharat / entertainment

कौन है तलविंदर सिंह सिद्धू?, भरी महफिल में दिशा पटानी संग हाथों में हाथ डाले दिखे, जानें मिस्ट्री मैन के बारे में

तलविंदर सिंह सिद्धू कौन है और दिशा पटानी के साथ उनका क्या कनेक्शन है? चलिए जानते हैं इस मिस्ट्री मास्क मैन के बारे में...

Disha Patani
दिशा पटानी (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दिशा पटानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी लव लाइफ अक्सर लोगों का ध्यान खींची है. बागी 2 एक्ट्रेस को अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के आधार पर अलेक्जेंडर एलेक्स इलिक से जोड़ा जाता है.हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते का खुलासा नहीं किया. लेकिन अब, खबरों के अनुसार दिशा की जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हो गई है.

हाल ही में दिशा पटानी कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी में शामिल हुई थी. उनके साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड-एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नाम्बियार भी थी. इस बीच एयरपोर्ट पर एक मास्क मैन को उनके साथ स्पॉट किया गया.

वहीं नूपुर और स्टेबिन बेन की शादी से दिशा पटानी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दिशा एक शख्स के साथ बाहों में बाहे डाले नजर आ रही हैं. दोनों हंसते-मुस्कुराते हुए किसी से बात करते दिख रहे हैं. इस वीडियो में वह शख्स दिशा का हाथ थामे दिख रहा है. यह वीडियो देख फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वह कौन है. क्या वे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं?

वायरल वीडियो में दिशा पटानी जिस शख्स के साथ नजर आ रही हैं वह कोई और नहीं, बल्कि तलविंदर सिंह सिद्धू हैं. वह अक्सर अपने चेहरे को फेस मास्क से छिपाते हुए दिखते हैं. शादी और एयरपोर्ट से दिशा और तलविंदर के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, फैंस तलविंदर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं. तो चलिए जानते हैं तलविंदर सिंह सिद्धू के बारे में...

कौन है दिशा पटानी का रूमर्ड बॉयफ्रेंड?
वायरल वीडियो में दिशा पटानी के साथ दिख रहा शख्स तलविंदर सिंह सिद्धू है. वह 28 साल के हैं. उनका जन्म 23 नवंबर 1997 में पंजाब के अमृतसर के तरन तारन में एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ. उन्होंने चार साल की उम्र में गाना शुरू किया था. वह 14 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को चले गए और अपनी पढ़ाई जारी रखी और म्यूजिक सीखा. वह सुरिंदर कौर, नुसरत फतेह अली खान, गुरदास मान और अमरिंदर गिल को अपना प्रेरणा मानते हैं.

तलविंदर सिंह सिद्धू एक सिंगर-सॉन्गराइटर हैं. वह तलविंदर नाम से मशहूर हैं. यह सिंगर एक म्यूजिक कंपोजर भी हैं और पंजाबी म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं. उनका म्यूजिक इलेक्ट्रिक साउंड्स और हिप-हॉप का मिक्सचर है.

तलविंदर ने करण औजला, यो यो हनी सिंह और दूसरे कई सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट किया है. इस सिंगर ने दुआ लिपा, अमेरिकन रैपर जी-इजी, शॉन मेंडेस, ग्रीन डे और दूसरे कलाकारों के साथ लाइव परफॉर्मेंस भी दी हैं. तलविंदर ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है, जैसे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (गल्लां) और तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (तेनु ज्यादा मोहब्बत).

तलविंदर अपनी पर्सनल लाइफ को अपने पब्लिक करियर से अलग रखना पसंद करते हैं. वह एक नॉर्मल जिंदगी जीने और लाइमलाइट से दूर रहने में विश्वास रखते हैं. शायद यही वजह है कि वह अपने परफॉर्मेंस के दौरान फेस पेंट मास्क का इस्तेमाल करते हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DISHA PATANI BOYFRIEND
WHO IS DISHA PATANI BOYFRIEND
कौन है दिशा पटानी का बॉयफ्रेंड
WHO IS TALWINDER SINGH SIDHU
WHO IS TALWINDER SINGH SIDHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.