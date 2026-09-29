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'राइज एंड फॉल 2' में की सारी हदें पार, रोडीज में भी मचाया था धमाल, कौन हैं शहजाद पूनावाला से भिड़ने वाले सिवेट तोमर?

हैदराबाद: वीरेंद्र सहवाग का शो 'राइज एंड फॉल 2' सलमान खान के शो बिग बॉस का रूप लेता जा रहा है. हालिया एपिसोड में दो कंटेस्टेंट्स के बीच ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसने पूरा इंटरनेट ही हिला डाला. 'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद पूनावाला को को-कंटेस्टेंट सिवेट तोमर से पंगा लेना भारी पड़ गया. सिवेट ने बिना किसी की परवाह किए शहजाद के साथ हाथापाई की और उन्हें जमीन पर पटक दिया. इस हाथापाई में शहजाद के कपड़े तक फट गए. आखिर क्या था पूरा विवाद और कौन हैं सिवेट तोमर चलिए जानते हैं.

शहजाद को बुलाते हुए सिवेट ने कहा, पीठ पीछे कहता है साथ देना'. उन्होंने शहजाद और तेज प्रताप यादव से यह भी कहा, 'जुबान दी है तो कीमत रखा करो इसकी'.

इस मतदान ने सिवेट और शहजाद के बीच तनाव को भी खुलकर सामने ला दिया. दोनों ने शुरू में साथ मिलकर खेल खेलने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय तक उनके बीच संबंध स्पष्ट रूप से बदल चुके थे.

अल्टीमेट रूलर रेस के शुरू होने से खेल और भी रोमांचक हो गया. विजेता को टावर में अहम निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होगी और वो पूरे वीक सुरक्षित रहेगा. कंपीटिशन से पहले, आयोजकों को उस प्रतियोगी को चुनना था, जिसे वे सबसे कमजोर निर्णय लेने वाला मानते थे. सिवेट का नाम कई बार सामने आया, जबकि करण ने शहजाद को चुना.

एपिसोड की शुरुआत में कंटेस्टेंट्स तहखाने में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वे आगे किसे निशाना बना सकते हैं, जबकि पेंटहाउस में बैठे शासक अपनी अगली चालों की योजना बनाने में बिजी थे.

आखिर में सिवेट को सबसे कमजोर निर्णय लेने वाला घोषित किया गया और उन्होंने परम शासक बनने की दौड़ में भाग लेने का मौका खो दिया. फिर उनसे पूछा गया कि वह किसे सबसे कमजोर निर्णय लेने वाला मानते हैं और उन्होंने शहजाद को चुना.

शहजाद ने करण को चुना, जिन्होंने स्वरा को चुना. फिर स्वरा ने राज को चुना, जिससे प्रियंका चाहर चौधरी, तेज प्रताप यादव और इरिना रुदाकोवा अल्टीमेट रूलर खिताब के लिए पहले तीन दावेदार के रूप में रह गईं.

दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ. सिवेट, जिसने पहले कहा था कि वह स्वरा से दोबारा बात नहीं करेगा, बाद में उससे बातचीत करते नजर आए. शहजाद ने उनके रिश्ते में आए इस अचानक बदलाव पर सवाल उठाया और बातचीत जल्दी ही एक और तीखी बहस में बदल गई.

मामला तब हद से ज्यादा बढ़ गया, जब सिवेट ने शहजाद की गर्दन पकड़कर उसे धक्का देकर गिरा दिया. इस झड़प में शहजाद घायल हो गया और उसके कपड़े भी फट गए.

शो के अंदर शारीरिक हिंसा की अनुमति नहीं है, इसलिए इस घटना के चलते सिवेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया. जब सिवेट को शो से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था तो उनका साथ देने करण पटेल और स्वरा भास्कर सबसे आगे आए. चलिए अब जानते हैं आखिर कौन हैं

कौन हैं सिवेट तोमर?

सिवेट का जन्म 3 जुलाई 1998 को देहरादून में हुआ और उन्होंने शुरुआत में कंटेंट क्रिएटर और मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया. उन्होंने 2018 में मिस्टर देहरादून का खिताब जीता और फिर टेलीविजन में कदम रखा. वह एमटीवी रोडीज: कर्म या कांड (2023) में फर्स्ट रनर-अप रहे, जबकि एमटीवी स्प्लिट्सविला X5 (2024) से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली. उन्होंने एमटीवी रोडीज: डबल क्रॉस (2025) में पर्दे के पीछे के 'इनसाइडर' की भूमिका में वापसी की. इस साल की शुरुआत में उन्हें शो 'द 50' में भी देखा गया था. सिवेट तोमर ने शो से बाहर होने पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

सिवेट तोमर की पर्सनल लाइफ

सिवेट की पर्सनल लाइफ भी किसी रियलिटी शो के ड्रामे से कम नहीं रही है. 'स्प्लिट्सविला X5' वह अनिका शर्मा से मिले थे. शो में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यहां से दोनों चर्चा में आ गए थे. साल 2024 में सिवेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह शो में प्यार ढूंढने नहीं गए थे, लेकिन अनिका से मिलने के बाद उनकी सोच में बदलाव आ गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका. सिवेट का नाम टीवी की स्टार एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा संग भी जुड़ चुका है.