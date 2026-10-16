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कौन हैं सिद्धार्थ गुप्ता? जाह्नवी कपूर-श्रीलीला संग उमेश बिष्ट की रोमांटिक-थ्रिलर में आएंगे नजर

सिद्धार्थ गुप्ता ( IANS )

हैदराबाद: 'कृष्णावतारम्' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता एक बार सुर्खियों में हैं. वह उमेश बिष्ट की आगामी रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं. खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग शूरू हो चुकी है. इसकी शूटिंग उत्तराखंड में हो रही हैं. इस फिल्म के जरिए वह अपने गृह राज्य में शूटिंग करते नजर आएंगे.

सिद्धार्थ गुप्ता इन दिनों बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं. हालांकि, उनका नाम उन कलाकारों में शामिल है, जिन्होंने ना सिर्फ म्यूजिक वीडियो में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि टेलीविजन और फिल्मों के जरिए भी अपना नाम कमाया है. इसी साल रिलीज हुई फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट' में वह भगवान कृष्ण की भूमिका में दिखें थे.

कौन हैं 'कृष्णावतारम' में भगवान कृष्ण का रोल निभाने वाले सिद्धार्थ गुप्ता?

सिद्धार्थ गुप्ता उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं. उनका जन्म 4 नवंबर 1990 में हुआ था. वह देहरादून में ही पले-बढ़े. उन्होंने दुबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. हालांकि, वह एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए वह दुबई से मुंबई आ गए और यहीं थिएटर में अपने स्किल को निखारा. सिद्धार्थ के भाई विकास गुप्ता हिंदी टीवी इंडस्ट्री में बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं. सिद्धार्थ गुप्ता का करियर

सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में कॉमेडी फिल्म 'कुकू माथुर की झंड हो गई' से की थी. इस फिल्म से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने नीति टेलर के साथ शो प्यार तूने क्या किया सीजन 7 भी किया है. उन्होंने इस शो को होस्ट किया था. इसके बाद 2017 में वह ऑल्ट बालाजी की रागिनी एमएमएस: रिटर्न्स में नजर आएं.