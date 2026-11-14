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कौन हैं शरद कपूर? कभी शाहरुख-सलमान संग किया था काम, अब हो गई ऐसी हालत, एक्टर को पहचानना हुआ मुश्किल

कौन हैं शरद कपूर? ( IANS/ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड के गुमनाम सितारों में एक और स्टार का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह नाम है उस टॉल एंड हैंडसम हंक एक्टर का जिसने कभी शाहरुख खान और सलमान खान के साथ-साथ बॉलीवुड के तकरीबन एक्टर संग काम किया था. बात कर रहे हैं 50 साल के एक्टर शरद कपूर की जिन्हें आज पहचानना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है. शरद कपूर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और आज उन्हें देखने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाएगा. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं शरद कपूर और उनके अचानक चर्चा में आने का क्या है कारण.

शरद कपूर कौन हैं ?

13 फरवरी 1976 को जन्मे, शरद का पालन-पोषण कोलकाता में हुआ. खबर है कि एक्टर के पिता एक आर्किटेक्ट थे. उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की. बताया गया है कि एक्टर ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में थिएटर और स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था. एक्टिंग की बात करें तो, एक्टर ने स्वाभिमान नाम के शो से टेलीविजन में कदम रखा था. अमित खन्ना के बनाए इस शो में शरद ने ग्रोवर का रोल किया था. यह अप्रैल 1995 से मई 1998 तक डीडी नेशनल पर एयर हुआ था. बाद में, उन्होंने अभिमन्यु सिंह के बनाए टीवी शो आंखें में एक्टिंग की थी. यह शो एक साल तक उसी चैनल पर चला. शक्ति सागर और अमृत सागर ने इसे डायरेक्ट किया था. शरद कपूर का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में, शरद ने दस्तक नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने महेश भट्ट की साइकोलॉजिकल थ्रिलर में शरद सुले का रोल किया. इसके बाद उन्होंने विश्वविधाता, तमन्ना, त्रिशक्ति और भी कई फिल्में कीं. हालांकि, एक्टर को आखिरकार शाहरुख खान की फिल्म जोश में प्रकाश शर्मा के रोल से पहचान मिली. जोश में शाहरुख, शरद, ऐश्वर्या राय बच्चन और चंद्रचूड़ सिंह ने अभिनय किया था. आगे चलकर, शरद ने जेपी दत्ता की बॉर्डर (2001) में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया. उन्होंने वांटेड और जय हो में सलमान खान के साथ भी काम किया.