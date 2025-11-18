ETV Bharat / entertainment

कौन है 'धुरंधर' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन? रणवीर सिंह से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन संग कर चुकी हैं काम

1300 ऑडिशन के बाद सारा बनी रणवीर की फाइनल हीरोइन ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान आदित्य ने बताया कि सारा अर्जुन को 'धुरंधर' में उनकी भूमिका के लिए 1300 ऑडिशन के बाद चुना गया था. उन्होंने कहा, 'मुकेश (कास्टिंग डायरेक्टर) ने लगभग 1300 ऑडिशन लिए थे और सारा उनमें से चुनी गईं. उन ऑडिशन में उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा. सारा एक रॉकस्टार बनने जा रही हैं.'

कलाकारों ने फिल्म में अपनी भूमिकाओं और 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाने के पीछे की वजहों के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान आदित्य धर ने फिल्म में रणवीर के साथ नजर आने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन के बारे में भी बात की.

हैदराबाद: आदित्य धर की आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. रिलीज से कुछ हफ्ते पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसने दर्शकों के उत्साह को और भी बढ़ा दिया है. यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक जासूसी थ्रिलर बताई जा रही है.

बता दें, सारा अर्जुन, रणवीर सिंह से 20 साल छोटी हैं. 40 वर्षीय रणवीर फिल्म में 20 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. इसकी झलक फिल्म के ट्रेलर में देखी जा सकती है. हालांकि, सारा की भूमिका के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ट्रेलर से साफ है क सारा रणवीर की प्रेमिका का किरदार निभाएंगी. उम्मीद है कि वह फिल्म की कहानी में भी अहम भूमिका निभाएंगी.

धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. रणवीर और सारा के अलावा, धुरंधर में आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी हैं.

कौन है सारा अर्जुन?

18 जून 2005 में जन्मी सारा एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं. सारा ने बाल कलाकार के रूप में कई हिंदी और तमिल फिल्मों का हिस्सा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारा ने डेढ़ साल की उम्र में अपना पहला एड शूट किया था. उन्हें अपने माता-पिता के साथ एक मॉल में देखा गया था. इसके बाद उन्होंने लगभग 100 विज्ञापनों में काम किया.

2011 में, सारा ने तमिल फिल्म, देइवा थिरुमगल में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवॉर्ड मिला था. इसके बाद वे एक थी डायन, जय हो, जज्बा, सैवम, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सांड की आंख, अजीब दास्तां और अन्य फिल्मों में नजर आईं. वह मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेलवन में भी नजर आ चुकी हैं. वे ऐश्वर्या राय बच्चन की नंदिनी की युवावस्था का किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं.