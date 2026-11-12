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कौन हैं समरीन कौर, क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से कब-कैसे जुड़ा नाम? भारतीय गेंदबाज संग की सगाई की तस्वीरें वायरल, देखें

कौन हैं समरीन कौर ( ANI )

हैदराबाद: मॉडल और एक्ट्रेस समरीन कौर ने टीम इंडिया के धुरंधर गेंदबाज अर्शदीप सिंह से सगाई रचा ली है. समरीन और अर्शदीप ने बीती 11 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक कंबाइंड पोस्ट में रिंग के साथ अपनी कुछ रोमांटिक और प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. इन यादगार तस्वीरों को शेयर कर क्रिकेट-एंटरटेनमेंट की इस जोड़ी ने पोस्ट को एक खूबसूरत कैप्शन देते हुए फैंस को सगाई की गुडन्यूज भी दी है. अब लोग इस कपल पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इस बीच जानते हैं कि आखिर समरीन कौर कौन हैं और क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से उनकी मुलाकात कब और कहां हुई और इनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ी.

समरीन-अर्शदीप का रिंग वाला पोस्ट

समरीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिंग और अर्शदीप के साथ तस्वीरें शेयर कर लिखा है, 'और जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया, आइए, पूरी जिंदगी साथ बिताएं. 11.11.26. इस खूबसूरत कैप्शन के साथ पोस्ट में कपल की खूबसूरत तस्वीरें भी हैं. एक तस्वीर में अर्शदीप अपने घुटने पर बैठकर समरीन को रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं. पहली तस्वीर में समरीन अपनी रिंग दिखा रही हैं. तीसरी तस्वीर में प्रपोजल एक्सेप्ट होने पर अर्शदीप खुशी जाहिर कर रहे हैं. चौथी तस्वीर में कपल एक-दूजे को गले प्यार लुटा रहा है और आखिरी दो तस्वीरों में कपल और रिंग की खूबसूरत तस्वीरें हैं. बता दें, कपल ने न्यूीलैंड में सगाई की है, क्योंकि अर्शदीप टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर हैं. कौन हैं समरीन कौर ? समरीन एक मॉडल होने के साथ-साथ एक एक्ट्रेस भी हैं. समरीन ने साल 2018 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनल में जगह बनाई थी. समरीन जम्मू-कश्मीर से हैं. इसके कॉन्टेस्ट के बाद समरीन के लिए एंटरटेनमेंट के दरवाजें खुले. वह रणवीर सिंह की फिल्म 83 में काम कर चुकी हैं. सीरीज नेल पॉलिश और पंजाबी फिल्म सरदार जी 2 में भी अभिनय कर चुकी हैं.