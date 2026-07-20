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कौन हैं अर्जुन कपूर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?, मलाइका अरोड़ा से ब्रेकअप के बाद एक्टर को कहां मिला नया प्यार?, देखें वायरल तस्वीर

अर्जुन कपूर संग नाम जुड़ने पर इस एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर इस पर अपनी चुप्पी भी तोड़ी है.

Who Is Sahiba Bali
अर्जुन कपूर (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 12:01 PM IST

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हैदराबाद: अंशुला कपूर, जिन्होंने हाल ही में रोहन ठक्कर से शादी की, ने अपने बड़े भाई अर्जुन कपूर को कलीरा पहनाया. लगता है यह रस्म अपना असर दिखा रही है. अफवाहें जोरों पर हैं कि 'इश्कजादे' अभिनेता अभिनेत्री साहिबा बाली के साथ रिलेशनशिप में हैं. अर्जुन अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी निजता बरतते हैं. इसलिए, साहिबा के साथ उनकी नजदीकी की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है. बीते रविवार को, इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा वनडे मैच देखते हुए अर्जुन और साहिबा की तस्वीरें इंटरनेट पर छा गईं और इसके बाद से दोनों के कथित अफेयर के चर्चे हो रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं साहिबा बाली और इस पूरे मुद्दे पर क्या बोली हैं?

कौन हैं साहिबा बाली?

साहिबा बाली भी अर्जुन की तरह एक अभिनेत्री हैं. 5 दिसंबर, 1994 को एक कश्मीरी परिवार में जन्मीं साहिबा ने 2018 में फिल्म 'लैला मजनू' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'बार्ड ऑफ ब्लड ' (2019) और ' तनाव ' (2022) जैसी फिल्मों में अभिनय किया. उनकी मां पंजाबी हिंदू हैं और पिता कश्मीरी सिख हैं. अभिनय की शुरुआत करने से पहले साहिबा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की. उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन चली गईं. मार्केटिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बिजनेस प्रोग्राम में भी दाखिला लिया.

शिक्षा पूरी करने के बाद, साहिबा ने जोमैटो के 'फीडिंग इंडिया' अभियान में मार्केटिंग एसोसिएट के रूप में काम किया. बाद में, ब्रांड मैनेजर के रूप में उन्होंने एंटरटेनमेंट पार्टनरशिप, बीटीएल, एटीएल और इन-ऐप कम्युनिकेशन के लिए वैश्विक और अखिल भारतीय कंटेंट रणनीति का कार्यभार संभाला. उन्होंने फिल्म इंटीग्रेशन, पार्टनरशिप और क्रॉस-ब्रांड कोलैबोरेशन का नेतृत्व भी किया, साथ ही पार्टनर ब्रांड्स के लिए डिजिटल और ऑन-ग्राउंड मार्केटिंग कैंपेन तैयार करने की जिम्मेदारी भी संभाली. साहिबा ने जोमैटो के यूट्यूब वीडियो भी होस्ट किए.

साहिबा बाली फ़िल्में

साहिबा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने लैला मजनू में तृप्ति दिमरी के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था . हालांकि, उन्हें मुख्य किरदार की बहन अंबरीन के रोल के लिए चुना गया. अभिनेत्री ने बार्ड ऑफ ब्लड में आबिदा का किरदार निभाया था और अमर सिंह चमकीला में एक पत्रकार के रूप में नजर आई थीं.

अभिनय के साथ-साथ साहिबा ने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के रूप में भी काम किया है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल स्टार्क के साथ उनकी मजेदार बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसे प्रमुख क्रिकेट आयोजनों से जुड़ी रही हैं और उन्होंने शीर्ष क्रिकेटरों के इंटरव्यू भी लिए हैं.

Who Is Sahiba Bali All About Arjun Kapoor Rumoured Actress Girlfriend
साहिबा बाली और अर्जुन कपूर (Sahiba Bali IG Story)

अर्जुन कपूर संग नाम जुड़ने पर क्या बोलीं एक्ट्रेस?

साहिबा और अर्जुन की लॉर्ड्स के मैदान से आईं तस्वीर ने लोगों को उनका नाम एक्टर संग जोड़ने पर मजबूर किया. इसके बाद एक्ट्रेस ने खुद अर्जुन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें दोनों एक-दूजे के साथ खड़े दिख रहे हैं. इस तस्वीर के नीचे एक्ट्रेस ने लिखा है, इस पर यकीन ना करें'.

अर्जुन कपूर का ब्रेकअप

अर्जुन पहले मलाइका अरोड़ा के साथ रिलेशनशिप में थे. छह साल तक डेटिंग करने के बाद 2024 में उनका ब्रेकअप हो गया. मलाइका के हर्ष मेहता को डेट करने की अफवाहें हैं. अरोड़ा और कपूर को प्यार तब हुआ था, जब अरोड़ा का अरबाज खान से तलाक हो गया था. दोनों 18 साल तक शादीशुदा रहे और उनका एक बेटा है जिसका नाम अरहान खान है.

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