ETV Bharat / entertainment

कौन हैं अर्जुन कपूर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?, मलाइका अरोड़ा से ब्रेकअप के बाद एक्टर को कहां मिला नया प्यार?, देखें वायरल तस्वीर

हैदराबाद: अंशुला कपूर, जिन्होंने हाल ही में रोहन ठक्कर से शादी की, ने अपने बड़े भाई अर्जुन कपूर को कलीरा पहनाया. लगता है यह रस्म अपना असर दिखा रही है. अफवाहें जोरों पर हैं कि 'इश्कजादे' अभिनेता अभिनेत्री साहिबा बाली के साथ रिलेशनशिप में हैं. अर्जुन अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी निजता बरतते हैं. इसलिए, साहिबा के साथ उनकी नजदीकी की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है. बीते रविवार को, इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा वनडे मैच देखते हुए अर्जुन और साहिबा की तस्वीरें इंटरनेट पर छा गईं और इसके बाद से दोनों के कथित अफेयर के चर्चे हो रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं साहिबा बाली और इस पूरे मुद्दे पर क्या बोली हैं?

कौन हैं साहिबा बाली?

साहिबा बाली भी अर्जुन की तरह एक अभिनेत्री हैं. 5 दिसंबर, 1994 को एक कश्मीरी परिवार में जन्मीं साहिबा ने 2018 में फिल्म 'लैला मजनू' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'बार्ड ऑफ ब्लड ' (2019) और ' तनाव ' (2022) जैसी फिल्मों में अभिनय किया. उनकी मां पंजाबी हिंदू हैं और पिता कश्मीरी सिख हैं. अभिनय की शुरुआत करने से पहले साहिबा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की. उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन चली गईं. मार्केटिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बिजनेस प्रोग्राम में भी दाखिला लिया.

शिक्षा पूरी करने के बाद, साहिबा ने जोमैटो के 'फीडिंग इंडिया' अभियान में मार्केटिंग एसोसिएट के रूप में काम किया. बाद में, ब्रांड मैनेजर के रूप में उन्होंने एंटरटेनमेंट पार्टनरशिप, बीटीएल, एटीएल और इन-ऐप कम्युनिकेशन के लिए वैश्विक और अखिल भारतीय कंटेंट रणनीति का कार्यभार संभाला. उन्होंने फिल्म इंटीग्रेशन, पार्टनरशिप और क्रॉस-ब्रांड कोलैबोरेशन का नेतृत्व भी किया, साथ ही पार्टनर ब्रांड्स के लिए डिजिटल और ऑन-ग्राउंड मार्केटिंग कैंपेन तैयार करने की जिम्मेदारी भी संभाली. साहिबा ने जोमैटो के यूट्यूब वीडियो भी होस्ट किए.