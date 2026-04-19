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कौन हैं साध्वी सतीश सैल? 30 सुंदरियों को हराकर जीता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब? एक क्लिक में जानें सब कुछ

साध्वी सतीश सैल कौन हैं, जिन्होंने 'फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026' का खिताब जीता है? आइए जानें इनके बारे में सब कुछ

Sadhvi Satish Sail
साध्वी सतीश सैल (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 19, 2026 at 1:06 PM IST

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हैदराबाद: भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ग्रैंड फिनाले हुआ. साध्वी सतीश सैल को 61वें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया. उन्होंने पिछली विजेता निकिता पोरवाल की जगह ली. महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार फर्स्ट रनर-अप रहीं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली अद्वैता सेकेंड को रनर-अप घोषित किया गया.

भुवनेश्वर में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में साध्वी सतीश सैल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज पहनाया गया. इस प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागियों ने ताज के लिए मुकाबला किया, जो 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक संयुक्त प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व कर रही थीं. अपनी जीत से बेहद खुश साध्वी ने इसे अविश्वसनीय बताया और इस मौके के लिए गहरा आभार व्यक्त किया. उन्होंने एएनआई से अपनी जीत की खुशी जाहिर की.

उन्होंने कहा, 'अभी यह सब बहुत ही अविश्वसनीय लग रहा है. मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि मुझे यह मौका मिला.' उन्होंने कहा, 'मेरे लिए मेरी सारी, सारी सखियां आज के लिए विनर्स हैं. हम बस यही चाहते हैं कि हम भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करें.'

साध्वी ने स्वीकार किया कि उनके इस सफर में कई उतार-चढ़ाव आए. उन्होंने आयोजकों और मार्गदर्शकों को उनके अटूट समर्थन का श्रेय दिया. उन्होंने KIIT यूनिवर्सिटी और फेमिना ऑर्गनाइजेशन के रोल को हाइलाइट किया, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान, यहां तक कि मुश्किल पलों में भी, प्रतिभागियों का भली-भांति ध्यान रखा जाए.

साध्वी सतीश सैल कौन हैं?
साध्वी सतीश सैल एक यंग अचीवर हैं, जो गोवां के करवार की मूल निवासी हैं. वह कई भाषाओं की जानकार और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं. वह अंग्रेजी, हिंदी और कोंकणी सहित सात भाषाएं बोलती है, जो उनकी पर्सनालिटी को और निखारता है. उन्होंने इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएशन किया है.

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी प्रतियोगिता शुरू होने से महज तीन महीने पहले ही शुरू हुई थी, जिससे उनकी जीत और भी ज्यादा असाधारण बन गई है. उन्होंने युवाओं को दूसरों से अपनी तुलना करने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया.

उनके अनुसार, खुद पर विश्वास और ईमानदारी ही वे सबसे बड़ी ताकतें हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने साथ लेकर चल सकता है. बता दें, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 से पहले साध्वी ने 'क्वीन ऑफ फेस ऑफ चेन्नई' का खिताब जीता था.

भुवनेश्वर को मिली सराहना
इस कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले भुवनेश्वर को अपनी मेहमाननवाजी, सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंत माहौल के लिए सराहना मिली. आयोजकों ने एक अभिनव पहल भी प्रदर्शित की, जिसमें पारंपरिक भारतीय हथकरघा बुनाई को वैश्विक फैशन की अवधारणाओं के साथ एकीकृत किया गया. यह पहल आधुनिकता को अपनाते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है.

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