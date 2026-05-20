ETV Bharat / entertainment

Cannes 2026: पहले पहनी थी PM मोदी वाली माला, अब रेड कार्पेट पर की घूंघट बैन की मांग, जानें कौन हैं रुचि गुज्जर?,

मिस हरियाणा 2023 की विजेता रुचि का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतरी तहसील के मेहरा गुर्जरवास गांव में हुआ था.

WHO IS RUCHI GUJJAR
कौन हैं रुचि गुज्जर (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 5:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कान्स फिल्म फेस्टिवल कलाकारों के लिए खुद को पेश करने का एक शानदार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है. रेड कार्पेट से लेकर फिल्म स्क्रीनिंग तक, यह संवाद करने, बातचीत करने और एक अमिट छाप छोड़ने के लिए एक फ्री मंच है. इसी तरह, कई भारतीय कलाकार समय-समय पर यहां अपना जलवा दिखा चुके हैं. अब अभिनेत्री रुचि गुज्जर राजस्थानी पारंपरिक पोशाक में रेड कार्पेट पर चलीं. उनका मकसद घूंघट से मुक्ति को बढ़ावा देना था, जो आज भी कई घरों में अनिवार्य है. रुचि पहले भी कान्स फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी हैं और वहां भी उन्होंने अपने अनोखे पहनावे से सबका ध्यान खींचा था. आपको बता दें कि गुज्जर ने कुछ स्वतंत्र फिल्मों में काम किया है और आइए जानते हैं इनके बारे में.

रुचि गुज्जर कौन हैं?

मिस हरियाणा 2023 की विजेता रुचि का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतरी तहसील के मेहरा गुर्जरवास गांव में हुआ था. जयपुर के महारानी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, वे रोजगार के अवसरों की तलाश में मुंबई चली गईं. एक रूढ़िवादी गुर्जर परिवार से आने वाली रुचि, जहां महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं थी, ने मनोरंजन उद्योग में करियर बनाने का निर्णय लेकर समुदाय की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनीं. रुचि ने 'जब तू मेरी ना रही' और 'हेली में चोर ' जैसे गानों के वीडियो में काम किया है. इंस्टाग्राम पर रुचि के 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वो अपने म्यूजिक वीडियो के लिए हरियाणा और पंजाब में काफी लोकप्रिय हैं.

  • कान्स 2025 में रुचि गुज्जर के घूँघट का क्या महत्व था?

कान्स में रुचि गुज्जर द्वारा पहना गया घूंघट सांस्कृतिक गौरव और थोपी गई परंपराओं की आलोचना, दोनों का प्रतीक था. इसे पहनकर उन्होंने विरासत का जश्न मनाने और साथ ही यह सवाल उठाने की परेशानी को उजागर किया कि क्या ऐसी परंपराएं स्वेच्छा से चुनी जाती हैं या थोपी जाती हैं. महिलाओं के अधिकारों पर उनके इस सशक्त संदेश ने स्वायत्तता और ग्रामीण समुदायों में कई महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया.

  • रुचि गुज्जर कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में पहुंची थी

कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी पिछली उपस्थिति में रुचि गुर्जर ने प्रधानमंत्री मोदी के चित्र वाला हार पहना था, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया था और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं. इसके विपरीत, 2026 में उनकी उपस्थिति का मुख्य उद्देश्य घूंघट से मुक्ति को बढ़ावा देना था, जिसमें सशक्तिकरण और सांस्कृतिक आलोचना का संदेश शामिल था. यह बदलाव वैश्विक मंच पर एक कार्यकर्ता और कलाकार के रूप में उनकी विकसित होती भूमिका को उजागर करता है.

  • रुचि गुज्जर के कान्स फिल्म फेस्टिवल के आउटफिट्स में किन थीम को दर्शाया गया था?

कान्स में रुचि गुर्जर के पहनावे ने सांस्कृतिक पहचान, महिला अधिकारों और सामाजिक टिप्पणी जैसे विषयों को उजागर किया. कान्स 2025 में उनके घूंघट वाले पहनावे ने महिलाओं पर थोपी जा रही पारंपरिक रीति-रिवाजों पर सवाल उठाए, जबकि पिछले साल के उनके राजनीतिक संदेश वाले पहनावे ने भारत में समकालीन मुद्दों से उनके जुड़ाव को दर्शाया.

रुचि गुज्जर ने प्रोड्यूसर करण सिंह को क्यों मारा था थप्पड़?

2025 में रुचि ने हिंदी फिल्म 'सो लॉन्ग वैली' के निर्माता करण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक टीवी प्रोजेक्ट शुरू करने के बहाने उनसे 23 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी. ओशिवारा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की. एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि सिंह ने उन्हें मुनाफे में हिस्सेदारी और फिल्म में क्रेडिट देने का वादा किया था, लेकिन पैसे लेने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया.

दूसरी ओर, रुचि के वकील ने दावा किया कि सिंह पर अभिनेता के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए अंबोली पुलिस स्टेशन में एक अलग एफआईआर दर्ज की जाएगी. बाद में फिल्म के प्रीमियर पर उस समय बड़ा हंगामा हुआ था, जब अभिनेत्री ने करण को थप्पड़ मारा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

रुचि के दावों को झूठा बताते हुए, सो लॉन्ग वैली के सह-निर्माता और निर्देशक मान सिंह ने इसे 'पब्लिसिटी स्टंट' करार दिया था. अपने पिछले बयान में उन्होंने दावा किया था कि अभिनेत्री ने फिल्म की रिलीज रोकने की कोशिश की थी; हालांकि, अदालत ने निर्माताओं के पक्ष में फैसला सुनाया.

ये भी पढ़ें:

Cannes 2026 : घूंघट को विरोध का प्रतीक बनाकर छाईं रुचि गुज्जर, वैश्विक मंच पर उठाया महिला स्वतंत्रता का सवाल

TAGGED:

RUCHI GUJJAR
RUCHI GUJJAR CANNES 2026
CANNES FILM FESTIVAL 2026
रुचि गुज्जर
WHO IS RUCHI GUJJAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.