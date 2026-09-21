कौन हैं R&AW फाउंडर RN काओ? करण जौहर ने किया 'जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर बायोपिक का एलान, जानें रिलीज डेट
फिल्ममेकर करण जौहर ने लियो मीडिया कलेक्टिव के साथ मिलकर R&AW के संस्थापक प्रमुख आर.एन. काओ पर फिल्म बनाने का एलान किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 5:33 PM IST
हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने 21 सितंबर को अपने नए प्रोजेक्ट का एलान किया है. साथ ही रिलीज का भी खुलासा किया है. इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है. धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं. यह फिल्म भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के संस्थापक प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ के जीवन और काम पर आधारित होगी.
सोमवार को करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट साझा किया. उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी, लेकिन इतिहास उनके असर को याद रखता है. आज R&AW के 58 साल पूरे हो रहे हैं और हमें आर.एन. काओ की कहानी पर बनी अपनी फिल्म का एलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है. काओ ने पर्दे के पीछे रहकर काम किया और उस संस्था को दुनिया के सामने लाए जिसे आज हम R&AW के नाम से जानते हैं और साथ ही उनके पहले मिशन की कहानी भी. नितिन गोखले की किताब 'जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर आधारित यह कहानी 11 अगस्त, 2028 को बड़े पर्दे पर आएगी.'
उम्मीद है कि यह फिल्म काओ के करियर के एक अहम दौर को दिखाएगी, जिसमें भारत की बाहरी इंटेलिजेंस मशीनरी के विकास से लेकर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान R&AW की भूमिका तक शामिल होगी. हालांकि फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मेकर्स ने इसे सच्ची घटनाओं पर आधारित एक बड़े पैमाने की जासूसी फिल्म बताया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 साल पहले धर्मा प्रोडक्शंस ने नितिन गोखले की किताब 'जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर आधारित फिल्म बनाने की योजना बनाई थी. अब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11 अगस्त 2028 में रिलीज होगी.
कौन है आर.एन काओ?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर. एन. काओ का पूरा नाम रामेश्वर नाथ काओ हैं. उनका जन्म 1918 में हुआ था. उन्होंने बनारस के एक कश्मीरी हिंदू परिवार में जन्म लिया था. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की. फिर 1940 के आसपास इलाहाबाद में एक सिगरेट कंपनी में अपना करियर शुरू किया. उसी साल, उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और इंडियन इंपीरियल पुलिस (जो बाद में इंडियन पुलिस सर्विस बनी) में शामिल हो गए. भारत की आजादी के समय, उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेजा गया और उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा का काम संभाला.
Rameshwar Nath Kao , Spymaster and The Man Who Founded Research & Analysis Wing (R&AW)— indianhistorypics (@IndiaHistorypic) March 22, 2026
He Never Got Bharat Ratna Award But He Is Bharat Ratna In True Sense pic.twitter.com/7mTajvEqao
बताया जाता है कि, 50 के दशक में उन्होंने घाना में एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 'कश्मीर प्रिंसेस' (एयर इंडिया का लॉकहीड L-749A कॉन्स्टेलेशन विमान) में हुए बम धमाके की जांच में चीन और ब्रिटेन की मदद भी की थी.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 1962 के भारत-चीन युद्ध ने भारत की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं में बड़ी कमियों को उजागर किया था, जिसके बाद, काओ को सेना और बाहरी सुरक्षा से जुड़े मामलों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक खास सिस्टम बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई. वह एविएशन रिसर्च सेंटर के पहले डायरेक्टर बने, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत काम करता था.
कब बना R&AW?
1968 में सरकार ने एक अलग बाहरी खुफिया एजेंसी के तौर पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाई, जिसे अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के नाम से जाना जाता है. काओ इसके पहले प्रमुख बने. वह 1977 तक इस पद पर रहे. शुरुआती सालों में, उन्होंने संगठन का ढांचा और खुफिया नेटवर्क बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.
भारत-पाकिस्तान युद्ध का दौर काओ के करियर के सबसे अहम अध्यायों में से एक बन गया. बांग्लादेश बनने की वजह बने इस संघर्ष के शुरुआती दौर में, R&AW ने मुक्ति वाहिनी प्रतिरोध आंदोलन को ट्रेनिंग और हथियारों की मदद दी थी. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश से जुड़े सरकारी कामकाज में काओ सीधे तौर पर शामिल थे.
काओ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी काम करने का एक करीबी रिश्ता बनाया. उनके लंबे समय के सहयोगी विक्टर लॉन्गर ने उस रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा, 'कभी-कभी आप इशारों और बॉडी लैंग्वेज से भी बात समझ सकते हैं. श्रीमती गांधी के साथ काओ का ऐसा ही तालमेल था.'
RN Kao would have been 102 today. Ramji, as friends called him, was the founder of India’s External Intelligence Agency, Research and Analysis Wing (R&AW). Read more about his life, work and contribution to nation building in this biography I was lucky to have authored in 2019 pic.twitter.com/wfC2CXUCSY— Nitin A. Gokhale (@nitingokhale) May 10, 2020
1977 के आम चुनाव के बाद सरकार बदलने पर काओ ने R&AW प्रमुख का पद छोड़ दिया जब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आईं, तो वे सरकारी सेवा में लौट आए और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सलाहकार के तौर पर काम किया, जिसमें राजीव गांधी का कार्यकाल भी शामिल था.
काओ का रिटायरमेंट और निधन
80 के दशक में, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) को उग्रवाद-विरोधी बल के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई. 1981 में सिक्किम के भारतीय संघ में विलय में भी उनकी अहम भूमिका थी. 1989 के बाद काओ सार्वजनिक जीवन से रिटायर हो गए और 2002 में 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.