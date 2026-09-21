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कौन हैं R&AW फाउंडर RN काओ? करण जौहर ने किया 'जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर बायोपिक का एलान, जानें रिलीज डेट

RN काओ/करण जौहर ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने 21 सितंबर को अपने नए प्रोजेक्ट का एलान किया है. साथ ही रिलीज का भी खुलासा किया है. इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है. धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं. यह फिल्म भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के संस्थापक प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ के जीवन और काम पर आधारित होगी. सोमवार को करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट साझा किया. उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी, लेकिन इतिहास उनके असर को याद रखता है. आज R&AW के 58 साल पूरे हो रहे हैं और हमें आर.एन. काओ की कहानी पर बनी अपनी फिल्म का एलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है. काओ ने पर्दे के पीछे रहकर काम किया और उस संस्था को दुनिया के सामने लाए जिसे आज हम R&AW के नाम से जानते हैं और साथ ही उनके पहले मिशन की कहानी भी. नितिन गोखले की किताब 'जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर आधारित यह कहानी 11 अगस्त, 2028 को बड़े पर्दे पर आएगी.' उम्मीद है कि यह फिल्म काओ के करियर के एक अहम दौर को दिखाएगी, जिसमें भारत की बाहरी इंटेलिजेंस मशीनरी के विकास से लेकर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान R&AW की भूमिका तक शामिल होगी. हालांकि फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मेकर्स ने इसे सच्ची घटनाओं पर आधारित एक बड़े पैमाने की जासूसी फिल्म बताया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 साल पहले धर्मा प्रोडक्शंस ने नितिन गोखले की किताब 'जेंटलमैन स्पाईमास्टर' पर आधारित फिल्म बनाने की योजना बनाई थी. अब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11 अगस्त 2028 में रिलीज होगी. कौन है आर.एन काओ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर. एन. काओ का पूरा नाम रामेश्वर नाथ काओ हैं. उनका जन्म 1918 में हुआ था. उन्होंने बनारस के एक कश्मीरी हिंदू परिवार में जन्म लिया था. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की. फिर 1940 के आसपास इलाहाबाद में एक सिगरेट कंपनी में अपना करियर शुरू किया. उसी साल, उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और इंडियन इंपीरियल पुलिस (जो बाद में इंडियन पुलिस सर्विस बनी) में शामिल हो गए. भारत की आजादी के समय, उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेजा गया और उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा का काम संभाला.