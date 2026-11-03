कौन हैं रिमी टॉमी?, कभी शाहरुख खान संग किया था रोमांस, अब करने जा रहीं दूसरी शादी, दूल्हे के बारे में जरूर जानें
रिमी टॉमी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया हुआ है, जिसमें शाहरुख खान उनके साथ रोमांस करते दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 11:13 AM IST
हैदराबाद: मलयालम सिंगर और एक्ट्रेस रिमी टॉमी ने अनाउंस किया है कि वह जल्द ही शादी करने वाली हैं. सिंगर ने हाल ही में एलान किया कि वह मुंबई के फिटनेस ट्रेनर लिबिन मैथ्यू से शादी करने वाली हैं. यह खबर बिजनेसमैन रॉयस किझाकुडन से उनके तलाक के सात साल बाद आई है. रिमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो की एक सीरीज के जरिए यह खबर शेयर की, जहां उन्होंने अपने रिश्ते और शादी के प्लान के बारे में भी बात की. इस अनाउंसमेंट ने फैंस को उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया है, जिसमें उनकी पहली शादी, करियर और मलयालम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका सफर शामिल है. इस खबर में रिमी टॉमी, उनके होने वाले पति और उनके करियर के बारे में सब कुछ जानेंगे .
कौन हैं रिमी टॉमी?
रिमी का जन्म कोट्टायम के पाला में टॉमी जोसेफ और रानी टॉमी के घर हुआ था. उनकी एक बहन, रीनू टॉमी और एक भाई, रिंकू टॉमी हैं, जिनकी शादी एक्ट्रेस मुक्ता से हुई है. सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा, रिमी ने कई टेलीविजन शो होस्ट किए हैं और रियलिटी शो में जज के तौर पर काम किया है. वह अभी एक पॉपुलर मलयालम सिंगिंग रियलिटी शो, फ्लावर्स टॉप सिंगर में नजर आ रही हैं.
रिमी टॉमी की पर्सनल लाइफ
मलयालम सिंगर और टेलीविजन होस्ट रिमी टॉमी ने अनाउंस किया है कि वह दूसरी बार शादी कर रही हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर यह खबर शेयर करते हुए, रिमी ने कहा कि 2026 में उनकी जिंदगी में कोई खास आया है. उन्होंने साफ किया कि उनका पार्टनर न तो कोई एक्टर है, न ही कोई सेलिब्रिटी या मिलियनेयर, और कहा कि उनकी पहचान और उनके बीच का रिश्ता उनके लिए फेम या पैसे से ज्यादा मायने रखता है. उन्होंने कहा, 'यह पैसे या फेम के बारे में नहीं है, मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जो मेरी परवाह करे और मुझे मन की शांति दे'. रिमी ने बताया कि उनकी शादी नवंबर में महाराष्ट्र के डोंबिवली के एक छोटे से चर्च में होगी, जिसमें करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल होंगे.
रिमी टॉमी की फिल्में और करियर
रिमी ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन म्यूजिक शो होस्ट करके की थी, फिर 2002 की मलयालम फिल्म मीसा माधवन के गाने 'चिंगमसम वन्नू चेर्नल' से प्लेबैक सिंगिंग में डेब्यू किया था. उन्होंने आशिक अबू की एंथोलॉजी फिल्म '5 सुंदरिकल' (2013) से एक्टिंग में डेब्यू किया. 2015 में उन्होंने 'थिंकल मुथल वेल्ली वारे' में जयराम के साथ अपना पहला लीड रोल निभाया था.
रिमी टॉमी का पहला पति कौन?
रिमी की शादी पहले बिजनेसमैन रॉयस किझाकुडन से हुई थी. इस कपल ने 27 अप्रैल, 2008 को त्रिशूर के लूर्डे कैथेड्रल में शादी की थी. शादी के 11 साल बाद, उन्होंने 2019 में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी. अपनी शादी की घोषणा के बाद अपने पूर्व पति की सोशल मीडिया पोस्ट पर बात करते हुए, रिमी ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें इस बातचीत में न घसीटें. उन्होंने कहा कि उनका अलग होना आपसी फैसला था और रॉयस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं. खबर है कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है.
कौन हैं लिबिन मैथ्यू?
लिबिन मैथ्यू मुंबई में रहने वाले एक मलयाली बॉडीबिल्डर और फिटनेस ट्रेनर हैं, जिन्हें फिटनेस इंडस्ट्री में करीब 20 साल का अनुभव है. वह रिमी टॉमी के फिटनेस कोच भी रहे हैं. मार्च 2026 में, सिंगर ने उनके लिए एक तारीफ वाला पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उनके डेडिकेशन और नॉलेज की तारीफ की गई थी. रिमी ने बताया कि उन्होंने पहली बार 10 मार्च को फोन पर बात की थी और 14 मार्च को पर्सनली मिले थे. उन्होंने कहा कि उनके बीच तुरंत कनेक्शन बन गया और उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया.