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कौन हैं रिमी टॉमी?, कभी शाहरुख खान संग किया था रोमांस, अब करने जा रहीं दूसरी शादी, दूल्हे के बारे में जरूर जानें

कौन हैं रिमी टॉमी ( IMAGE-Singing Show Poster )

हैदराबाद: मलयालम सिंगर और एक्ट्रेस रिमी टॉमी ने अनाउंस किया है कि वह जल्द ही शादी करने वाली हैं. सिंगर ने हाल ही में एलान किया कि वह मुंबई के फिटनेस ट्रेनर लिबिन मैथ्यू से शादी करने वाली हैं. यह खबर बिजनेसमैन रॉयस किझाकुडन से उनके तलाक के सात साल बाद आई है. रिमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो की एक सीरीज के जरिए यह खबर शेयर की, जहां उन्होंने अपने रिश्ते और शादी के प्लान के बारे में भी बात की. इस अनाउंसमेंट ने फैंस को उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया है, जिसमें उनकी पहली शादी, करियर और मलयालम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका सफर शामिल है. इस खबर में रिमी टॉमी, उनके होने वाले पति और उनके करियर के बारे में सब कुछ जानेंगे .

कौन हैं रिमी टॉमी?

रिमी का जन्म कोट्टायम के पाला में टॉमी जोसेफ और रानी टॉमी के घर हुआ था. उनकी एक बहन, रीनू टॉमी और एक भाई, रिंकू टॉमी हैं, जिनकी शादी एक्ट्रेस मुक्ता से हुई है. सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा, रिमी ने कई टेलीविजन शो होस्ट किए हैं और रियलिटी शो में जज के तौर पर काम किया है. वह अभी एक पॉपुलर मलयालम सिंगिंग रियलिटी शो, फ्लावर्स टॉप सिंगर में नजर आ रही हैं. रिमी टॉमी की पर्सनल लाइफ मलयालम सिंगर और टेलीविजन होस्ट रिमी टॉमी ने अनाउंस किया है कि वह दूसरी बार शादी कर रही हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर यह खबर शेयर करते हुए, रिमी ने कहा कि 2026 में उनकी जिंदगी में कोई खास आया है. उन्होंने साफ किया कि उनका पार्टनर न तो कोई एक्टर है, न ही कोई सेलिब्रिटी या मिलियनेयर, और कहा कि उनकी पहचान और उनके बीच का रिश्ता उनके लिए फेम या पैसे से ज्यादा मायने रखता है. उन्होंने कहा, 'यह पैसे या फेम के बारे में नहीं है, मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जो मेरी परवाह करे और मुझे मन की शांति दे'. रिमी ने बताया कि उनकी शादी नवंबर में महाराष्ट्र के डोंबिवली के एक छोटे से चर्च में होगी, जिसमें करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल होंगे. रिमी टॉमी की फिल्में और करियर