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कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह संग लगाई शादी पर मुहर, रैपर के साथ रोमांटिक फोटो शेयर कर दिया पक्का सबूत

रैपर बादशाह ने हाल ही में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ अपनी कॉजी तस्वीरें शेयर की थीं, जो खूब वायरल हैं.

Who is Punjabi actress Isha Rikhi
कौन हैं ईशा रिखी? (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: मशहूर रैपर बादशाह इन दिनों अपने गानों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया था, लेकिन शादी की इन वायरल हुईं तस्वीरों पर ना तो बादशाह और ना ही फोटो में दिखाई देने वाली दुल्हन को कोई रिएक्शन आया था. अब हाल ही में रैपर ने एक मिस्ट्री गर्ल संग अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस को बेचैन कर दिया था. अब पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने बादशाह के फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है. ईशा ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी शादी बादशाह से हो गई है.

Who is Punjabi actress Isha Rikhi
ईशा रिखी के पोस्ट (Isha Rikhi POST)

दरअसल, हाल ही में इंस्टाग्राम पर ईशा रिखी ने एक AMA (Ask Me Anything) सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया. ऑनलाइन सेशन में एक्ट्रेस ने कंफर्म कर दिया कि उनकी शादी बादशाह संग हो चुकी है. लेकिन ईशा की इस पुष्टि के बाद एक फैन ने पूछा कि जब आप दोनों ने शादी कर ली है तो एक-दूजे के इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करते हैं? इसके बाद ईशा ने इस बात का जवाब बादशाह से मांगा.

Who is Punjabi actress Isha Rikhi
ईशा रिखी के पोस्ट (Isha Rikhi POST)

बादशाह संग शेयर की फोटो

वहीं, सेशन के दौरान एक फैन ने ईशा से कहा कि तुम अपने पति बादशाह संग तस्वीरें क्यों पोस्ट नहीं करते? आप उनकी पत्नी हैं, लेकिन दोनों का एक भी फोटो नहीं? इसके बाद ईशा ने बादशाह संग अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपने रैपर की गोद में बैठी हुई हैं. इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए. अब इस तस्वीर ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और पुष्टि की है कि यह जोड़ा खुशी-खुशी शादीशुदा जीवन बिता रहा है और मीडिया की चकाचौंध से दूर अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है.

बादशाह और ईशा रिखी की शादी

बता दें, बीती 24 मार्च को बादशाह और रिखी की तस्वीरों ने उस वक्त सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया था, जब दोनों शादी के जोड़े में नजर आए थे. इन तस्वीरों को रिखी की मां पूनम ने शेयर की थी और इनके साथ एक वीडियो भी था. इन तस्वीरों और वीडियो के आधार पर कहा जा रहा था कि बादशाह ने गुपचुप शादी रचा ली है.

कौन हैं ईशा रिखी?

बता दें कि ईशा रिखी एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं, जिनका जन्म 9 सितंबर 1993 को हुआ था और अब वह 32 साल की हैं. वह पंजाबी मनोरंज इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'जट्ट एंड जूलियट' (2012) में एक छोटे से रोल से की थी और बाद में 'हैप्पी गो लकी' और 'अरदास' जैसी मशहूर पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.

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