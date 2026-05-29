कौन हैं राम चरण का विदेशी फाइटर बॉडीगार्ड?, फीस लेने के मामले में सलमान खान के शेरा को भी छोड़ा पीछे?
राम चरण विदेशी बॉडीगार्ड से भी चर्चा में हैं और लोग जानना चाहते हैं कि एक्टर ने अपना बॉडीगार्ड किस विदेशी फाइटर को बनाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 1:28 PM IST
हैदराबाद: राम चरण इन दिनों अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' के प्रमोशन के लिए भारत में जगह-जगह घूम रहे है. फिल्म की रिलीज में पहले कई बार देरी हुई, लेकिन अब यह 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बचे हैं. इससे पहले राम चरण के लंबे बाल इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. अभिनेता का अट्रैक्टिव लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
इस बीच राम चरण अपने विदेशी बॉडीगार्ड से भी चर्चा में हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि एक्टर ने अपना बॉडीगार्ड किस विदेशी फाइटर को बनाया है. राम चरण का नया बॉडीगार्ड सोशल मीडिया पर खूब चर्चित है. कहा जा रहा है कि राम चरण के बॉडीगार्ड की फीस अन्य बॉडीगार्ड से बहुत ज्यादा है. तो चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं राम चरण के नए बॉडीगार्ड केविन कुंटा.
कौन हैं राम चरण का बॉडीगार्ड?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, आरआरआर सुपरस्टार ने पेशेवर अफ्रीकी एमएमए फाइटर केविन कुंटा को अपना बॉडीगार्ड बनाया है. कुंटा को कथित तौर पर हर दिन एक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 से 4 लाख रुपये फीस मिल रही है. इस दौरान वह एक्टर राम चरण के साथ फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशन में साथ-साथ नजर आ रहे हैं. राम चरण पेड्डी का प्रमोशन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. अगर यह बात सही हैं, तो वह भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड में शामिल हो जाएंगे. कहा जा रहा है कि कुंटा सुपरस्टार सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा से भी ज्यादा चार्ज करते हैं.
After that Bumrah messed up.— Mclaren (@Begentlebruhh) May 25, 2026
He Bring MMA Fighter As His Bodyguard..! Kevin Kunto, An African MMA Fighter Appointed As Ram Charan's Personal Bodyguard
He Pays Around 2-4 Lakh Rupees Per Month To This Black Panther. pic.twitter.com/M2NKQY8TYe
राम चरण की हालिया यात्राओं के दौरान, केविन उनकी परछाई की तरह उनके पीछे-पीछे मंडराते रहे हैं और अभिनेता के आस-पास के माहौल पर पैनी नजर रखते हैं. चुस्त-दुरुस्त शरीर और कद-काठी के अलावा, कुंटा का स्टाइलिश अंदाज भी देखने लायक है. उन्हें सूट पहने देखा गया है, जबकि राम चरण यात्रा और कार्यक्रमों के दौरान कैजुअल कपड़े पहनते हैं. कुंटा भीड़ को बखूबी संभालते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी खतरा स्टार के करीब न आ सके.
मूल रूप से गाम्बिया के रहने वाले कुंटा इटली के फ्लोरेंस में रहते हैं और वह एमएमए प्रतियोगिताओं में अपनी फाइट के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने वीआईपी और मशहूर हस्तियों की सुरक्षा में भी काम किया है.
कुंटा 2021 में इटली की राष्ट्रीय एमएमए टीम का भी हिस्सा थे. वे फिटनेस के दीवाने हैं और साल भर फिट बॉडी में नजर आते हैं. उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल एमएमए वीडियो और जिम क्लिप से भरा हुआ है. ऐसा लगता है कि कुंटा को फैशन और फोटोशूट का भी शौक है. कुछ सोशल मीडिया पेज तो उन्हें 'दक्षिण भारतीय सिनेमा कार्यक्रमों में आजकल ट्रेंड कर रहे सबसे स्टाइलिश सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड' तक कह रहे हैं. कुंटा को इंस्टाग्राम पर 48 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और साथ ही उनके रूटीन को फॉलो कर उनके पोस्ट को लाइक करते हैं.