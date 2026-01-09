ETV Bharat / entertainment

कौन हैं नताली बर्न?, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग कार वाले सीन से लगाई आग, सालभर पहले रचाई शादी, हॉलीवुड में है खूब नाम

टॉक्सिस के टीजर में केजीएफ स्टार यश के साथ कार में रोमांस करने वाली लड़की कोई आम विदेशी लड़की नहीं है.

Who Is Natalie Burn
कौन हैं नताली बर्न (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 9, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: साउथ स्टार यश के 40वें बर्थडे पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का जहर टीजर रिलीज हुआ. टीजर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. टीजर में ना सिर्फ यश का लुक बल्कि उनका रफ एंड टफ अंदाज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसके अलावा तकरीबन तीन मिनट के टीजर में यश के विदेशी एक्ट्रेस संग इंटीमेट सीन ने भी इंटरनेट पर आग लगा दी है. टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान कार वाले सीन पर जा रहा है. इस कार वाले सीन में यश एक विदेशी एक्ट्रेस संग रोमांस करते दिख रहे हैं. इस रोमांटिक सीन की वजह से टीजर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. आखिर कौन है ये विदेशी हसीना चलिए जानते हैं.

कौन हैं नताली बर्न

टॉक्सिक के टीजर में पता चलता है कि यश 'राया' के रोल में नजर आएंगे और पूरी फिल्म में वह तबाही मचाएंगे. राया के साथ कार में रोमांस करने वाली विदेशी एक्ट्रेस का नाम नताली बर्न हैं, जिन्होंने वाकई में अपनी हॉटनेस से इंटरनेट गर्म कर दिया है. नताली एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं. यूक्रेन में जन्मीं नताली का असली नाम नताली गुलिस्टा है, जो एक पॉपुलर अमेरिकी एक्ट्रेस, स्क्रीनराइटर और मॉडल हैं. बतौर मॉडल करियर की शुरुआत करने वालीं नताली की खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी है. नताली कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मो में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने द एक्सपेंडबल्स 3, निम्फ, क्रिमिनल, एक्सेलेरेशन, मैकेनिक-रिसरेक्शन जैसी फिल्मों में काम किया है. वह द टेलीविजन अकेडमी और द एक्टर्स स्टूडियो की भी सदस्य हैं. उन्होंने साल 2006 में एक्टिंग डेब्यू किया था.

बैले डांसर भी हैं

नताली फिल्मों में आने से पहले एक प्रोफेशनल बैले डांसर रह चुकी हैं. नताली ने मास्को के बोल्शाई बैले स्कूल और लंदन के रॉयल बैले स्कूल से बैले डांस की ट्रेनिंग ली थी. आपको जानकर धक्का लग सकता है कि नताली शादीशुदा हैं. साल 2024 में उन्होंने एमी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर टिमोथी वुडवर्ड जूनियर से शादी रचाई थी. नताली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म टॉक्सिक का टीजर शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 2 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं.

यश संग चर्चा में क्यों हैं सीन?

बता दें, टॉक्सिक के टीजर में कब्रिस्तान के बाहर नताली ने एक विंटेज कार में यश के साथ जमकर रोमांस किया. यह रोमांस वैसा रोमांस नहीं है, जैसा कि बाकी फिल्मों में दिखाया जाता है. इस रोमांस की आग ने कब्रिस्तान को जलाकर खाक कर दिया. टॉक्सिक का टीजर ऐसा होगा किसी ने भी नहीं सोचा होगा. बता दें, फिल्म टॉक्सिक के टीजर ने धुरंधर 2 के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. दोनों ही फिल्में 19 मार्च 2026 को रिलीज होने जा रही है. अभी तक साल 2026 का सबसे बड़ा क्लैश टॉक्सिक और धुरंधर 2 को माना जा रहा है.

