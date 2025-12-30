कौन है नंदिनी सीएम, जिसने 26 साल की उम्र में मौत को लगाया गले, एक क्लिक में जानें सबकुछ

ETV Bharat / entertainment

नंदिनी सीएम ने 26 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया है. आइए जानें नंदिनी सीएम कौन हैं और उन्होंने सुसाइड क्यों की.

हैदराबाद: कन्नड़ और तमिल टेलीविजन अभिनेत्री नंदिनी सीएम ने बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली. वह 26 साल की थी. इस यंग स्टार की मौत की खबर ने पूरे टेलीविजन जगत को हिला दिया है. उनकी असामयिक मृत्यु ने फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

नंदिनी बेंगलुरु के केंगेरी के मैलासंद्रा में अपने पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में मृत पाई गईं. एक्ट्रेस कुछ समय से अपने टीवी काम की वजह से वहीं रह रही थीं. पुलिस की जानकारी के अनुसार, माना जा रहा है कि यह घटना 28 दिसंबर, 2025 को रात 11:16 बजे से 29 दिसंबर, 2025 को सुबह 12:30 बजे के बीच हुई. इस मामले की सूचना 29 दिसंबर को सुबह करीब 9:15 बजे पुलिस को दी गई.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, घटना वाली रात नंदिनी एक दोस्त से मिलने गई थी और देर रात पीजी लौटी थी. जब बाद में उसने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, तो दोस्त ने पीजी स्टाफ को बताया. उसके कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खोला गया, और वह अंदर बेसुध मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और पुष्टि की कि उसकी मौत वहीं हो गई थी.

कहा जाता है कि नंदिनी की एक डायरी भी मिली है, जिसमें उसने एक्टिंग जारी रखने की अपनी इच्छा के बारे में लिखा था. इसके आधार पर, उनकी मां, जीआर बसवराजेश्वरी ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी की मौत के बारे में कोई शक नहीं है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिनी के माता-पिता को संबोधित एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने शादी के लिए दबाव महसूस करने की बात कही है, जबकि वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी. नोट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वह अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के कारण डिप्रेशन जूझ रही थी.

इस बीच, नंदिनी हाल ही में तमिल टीवी सीरियल गौरी में अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा. रिपोर्ट्स के अनुसार, शो में उनका किरदार एक ऐसे सीक्वेंस का हिस्सा था जिसमें जहर पीने का सीन था. हालांकि इससे ऑनलाइन अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों ने साफ किया है कि उनके ऑन-स्क्रीन रोल और उनकी मौत के हालात के बीच कोई ठोस लिंक नहीं है.

नंदिनी सीएम के बारे में
नंदिनी मूल रूप से कोट्टूर की रहने वाली थी. काम की वजह से वह बेंगलुरु में रह रही थीं. उन्होंने टेलीविजन जगत में सक्सेसफुल करियर की शुरुआत की थी. वह जीवा हूवागिदे, संघर्ष, मधुमगुलु और नीनाडे ना जैसे कई कन्नड़ सीरियल में सपोर्टिंग रोल में नजर आईं.

उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय के बदौलत इंडस्ट्री में एक पहचान बनाई, जिसकी वजह से कन्नड़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका नाम है. नंदिनी सीएम की मौत से टेलीविजन इंडस्ट्री में दुख का माहौल है. इंडस्ट्री ने एक ऐसे टैलेंटेड एक्ट्रेस को खो दिया, जिनका काम दर्शकों को पसंद आता था.

