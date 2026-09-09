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कौन हैं मोहित मलिक? 'मिर्जापुर: द मूवी' में बिरजू लोहार बन मचा रहे भौकाल, एक्टर की पत्नी के पोस्ट ने खींचा सबका ध्यान

मोहित मलिक एक्टिंग की दुनिया में नए कलाकार नहीं हैं. अभिनय से उनका 21 साल पुराना नाता है.

Who is Mohit Malik
कौन हैं मोहित मलिक? (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' बीती 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से धमाका मचा रही है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा जैसे मंझे हुए कलाकार दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. इन सबके अलावा एक एक्टर और है, जो दर्शकों को भा रहा है. बात कर रहे हैं एक्टर मोहित मलिक की, जो फिल्म में बिरजू लोहार के रोल में दिख रहे हैं. हालांकि वह बिरजू लोहार के लुक में दर्शकों को आसानी से पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. मोहित के इंटरनेट पर छा जाने के बाद उनकी पत्नी अदिति मलिक ने भी एक पोस्ट शेयर किया है. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं मोहित मलिक.

कौन हैं मोहित मलिक?

मोहित मलिक एक्टिंग की दुनिया में नए कलाकार नहीं हैं. अभिनय से उनका 21 साल पुराना नाता है. टीवी की दुनिया में उन्होंने साल 2005 में शो मिली से कदम रखा था. साल 2006 में मोहित ने शो जब लव हुआ, बेटियां अपनी या पराया धन (2006), जैसे शो में काम किया. इसके बाद उन्हें टीवी शो डोली अरमानों की से बड़ा नाम मिला. इस शो में मोहित ने सम्राट सिंह राठौर नामक नेगेटिव रोल किया था. मोहित ने बनूं में तेरी दुल्हन, फुल्वा और पॉपुलर शो कुल्फी कुमार बाजेवाला में शानदार रोल प्ले किया था.

इनके अलावा मोहित ने कई टीवी रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है. वह नचले विद सरोज खान, नच बलिए सीजन 4, खतरों के खिलाड़ी सजीन 12 और डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 8 में नजर आए थे.

किस फिल्म से किया बॉलीवुड डेब्यू?

बीते साल रिलीज हुई अमान देवगन और राशा थडानी स्टारर फिल्म आजाद से मोहित को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला था, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई. अब मोहित को फिल्म मिर्जापुर द मूवी में अपने रोल से खूब तालियां मिल रही हैं. इस फिल्म में उनका बीना भाभी के साथ पुराना कनेक्शन दिखाया गया है. फिल्म में दोनों के बीच कई इंटीमेट सीन भी देख को मिल रहे हैं. वहीं, बिरजू लोहार और कालीन भैया फिल्म में एक-दूजे के दुश्मन हैं. मोहित ने अपने बिरजू लोहार के रोल से महफिल लूट ली है और लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

मोहित की पत्नी का रिएक्शन

वहीं, स्टार पति को दर्शकों का प्यार मिलते देख मोहित की पत्नी की खुशी सातवें आसमान पर है. मोहित की पत्नी अदिति मलिक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह बता रही हैं कि कैसे लड़कियां उनका अकाउंट उनके पति को देखने के लिए फॉलो कर रही हैं. अदिति ने लिखा है कि लड़कियों को उनके पति पर क्रश है. वीडियो के कैप्शन में अदिति लिखती हैं, 'बिरजू लोहार दिल जीत रहा है और कैसे?

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