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कौन हैं मिमी चक्रवर्ती के पति सिद्धार्थ दत्ता? इंटिमेट रजिस्ट्री सेरेमनी से हुई कपल की शादी, जानें इनकी लव स्टोरी

मिमी चक्रवर्ती-सिद्धार्थ दत्ता ( ANI )

हैदराबाद: मिमी चक्रवर्ती शादी के बंधन में बंध गई हैं. बंगाली एक्ट्रेस ने 26 नवंबर को इंटिमेट रजिस्ट्री सेरेमनी में सिद्धार्थ दत्ता के साथ ऑफिशियली शादी की. कपल ने अपने परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाईं और मैरिज रजिस्टर पर साइन किए. बाद में उसी रात, मिमी ने सोशल मीडिया पर अपने खास दिन की पहली तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फैंस को उनके एलिगेंट व्हाइट-एंड-गोल्ड वेडिंग लुक्स की एक झलक मिली. एक्ट्रेस की शादी की अनाउंसमेंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लेकिन सिद्धार्थ दत्ता कौन हैं? आइए जानते हैं.

मिमी चक्रवर्ती-सिद्धार्थ दत्ता की शादी

26 नवंबर को मिमी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी इंटिमेट रजिस्टर मैरिज की तस्वीरों के साथ अनाउंसमेंट किया. तस्वीरों पर लाल दिल वाले इमोजी के साथ कैप्शन देते हुए, मिमी ने फैंस को अपने बड़े दिन की एक झलक दिखाई. पहली तस्वीर में, न्यूली वेड कपल को एक-दूसरे के करीब खड़े दिख हैं, उनके सिर एक-दूसरे के साथ टिके हुए हैं और वे अपनी शादी की अंगूठी फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. दूसरी तस्वीर में कपल की रजिस्टर मैरिज की झलक देखने को मिली है. वहीं तीसरे स्लाइड में मिमी अपने पार्टनर को रिंग पहनाते दिख रही हैं. जबकि आखिरी तस्वीर में रिंग सेरेमनी के बाद न्यूली वेड कपल को एक-दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. अपनी सगाई और शादी के लिए, मिमी और सिद्धार्थ ने एक व्हाइट और गोल्डन कलर का पैलेट चुना. सिद्धार्थ ने ऑफ व्हाइट कलर की शरवानी कैरी किया था, वहीं, मिमी एक व्हाइट और गोल्डन कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिसमें बारीक गोल्डन लेस का काम था, जिसे उन्होंने मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना था. उन्होंने अपने लुक को सिर और हाथों पर एमरल्ड ज्वेलरी से पूरा किया. मिमी के अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, कमेंट सेक्शन बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्तों और साथ काम करने वालों के बधाई से भर गया. सुभाश्री गांगुली, ओइंद्रिला सेन, विक्रम चटर्जी, परनो मित्रा, ईशा साहा और अनिंदिता बसु उन लोगों में से थे, जिन्होंने कपल को शुभकामनाएं दीं.