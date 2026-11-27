कौन हैं मिमी चक्रवर्ती के पति सिद्धार्थ दत्ता? इंटिमेट रजिस्ट्री सेरेमनी से हुई कपल की शादी, जानें इनकी लव स्टोरी
मिमी चक्रवर्ती ने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ दत्ता से शादी कर ली है. आइए जानते हैं उनके पति और लव स्टोरी के बारे में
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 4:19 PM IST
हैदराबाद: मिमी चक्रवर्ती शादी के बंधन में बंध गई हैं. बंगाली एक्ट्रेस ने 26 नवंबर को इंटिमेट रजिस्ट्री सेरेमनी में सिद्धार्थ दत्ता के साथ ऑफिशियली शादी की. कपल ने अपने परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाईं और मैरिज रजिस्टर पर साइन किए. बाद में उसी रात, मिमी ने सोशल मीडिया पर अपने खास दिन की पहली तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फैंस को उनके एलिगेंट व्हाइट-एंड-गोल्ड वेडिंग लुक्स की एक झलक मिली. एक्ट्रेस की शादी की अनाउंसमेंट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लेकिन सिद्धार्थ दत्ता कौन हैं? आइए जानते हैं.
मिमी चक्रवर्ती-सिद्धार्थ दत्ता की शादी
26 नवंबर को मिमी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी इंटिमेट रजिस्टर मैरिज की तस्वीरों के साथ अनाउंसमेंट किया. तस्वीरों पर लाल दिल वाले इमोजी के साथ कैप्शन देते हुए, मिमी ने फैंस को अपने बड़े दिन की एक झलक दिखाई.
पहली तस्वीर में, न्यूली वेड कपल को एक-दूसरे के करीब खड़े दिख हैं, उनके सिर एक-दूसरे के साथ टिके हुए हैं और वे अपनी शादी की अंगूठी फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. दूसरी तस्वीर में कपल की रजिस्टर मैरिज की झलक देखने को मिली है. वहीं तीसरे स्लाइड में मिमी अपने पार्टनर को रिंग पहनाते दिख रही हैं. जबकि आखिरी तस्वीर में रिंग सेरेमनी के बाद न्यूली वेड कपल को एक-दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं.
अपनी सगाई और शादी के लिए, मिमी और सिद्धार्थ ने एक व्हाइट और गोल्डन कलर का पैलेट चुना. सिद्धार्थ ने ऑफ व्हाइट कलर की शरवानी कैरी किया था, वहीं, मिमी एक व्हाइट और गोल्डन कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिसमें बारीक गोल्डन लेस का काम था, जिसे उन्होंने मैचिंग ब्लाउज के साथ पहना था. उन्होंने अपने लुक को सिर और हाथों पर एमरल्ड ज्वेलरी से पूरा किया.
मिमी के अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, कमेंट सेक्शन बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्तों और साथ काम करने वालों के बधाई से भर गया. सुभाश्री गांगुली, ओइंद्रिला सेन, विक्रम चटर्जी, परनो मित्रा, ईशा साहा और अनिंदिता बसु उन लोगों में से थे, जिन्होंने कपल को शुभकामनाएं दीं.
कौन है मिमी चक्रवर्ती के पति सिद्धार्थ दत्ता?
मिमी चक्रवर्ती के पति सिद्धार्थ दत्ता एक इंजीनियर हैं, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिमी और सिद्धार्थ की जान-पहचान एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी. उनकी दोस्ती आगे चलकर रिश्ते में बदल गई. हालांकि, एक्टर ने अपनी शादी तक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिकली डिटेल्स शेयर नहीं कीं. जहां मिमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खासकर बंगाली सिनेमा, का एक जाना-माना चेहरा हैं, वहीं सिद्धार्थ लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करते हैं.
ट्रामिला भट्टाचर्जी और मिमी का रिश्ता
शादी के लिए रवाना होने से पहले, ट्रामिला भट्टाचर्जी ने मिमी के साथ अपने रिश्ते में आए नए बदलाव के बारे में बात की और न्यूली वेड कपल को लेकर अपने विचार साझा किए. त्रमिला ने कहा, "मिमी मेरे देवर से शादी कर रही हैं. हमारे परिवार के सभी लोग मैरीटाइम सेक्टर में काम करते हैं. मेरे पति एक जहाज के कैप्टन हैं और सिद्धार्थ एक मरीन इंजीनियर हैं. वह हमसे काफी छोटे हैं."
जब उनसे पूछा गया कि वह नई दुल्हन को क्या तोहफा देंगी, तो ट्रामिला ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "एक 'गोल्डन गर्ल'को मैं सोने के अलावा और क्या दे सकती हूं?" उन्होंने मिमी और सिद्धार्थ की जोड़ी पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "वे एक खूबसूरत जोड़ी हैं. मैं मिमी को काफी अच्छे से जानने लगी हूं, वह एक प्यारी इंसान हैं और अपनी बात बहुत अच्छे से रखती हैं. उनका पूरा परिवार बहुत प्यारा है."
हालांकि वह कानूनी शादी की रस्म में मौजूद थीं, लेकिन ट्रामिला पहाड़ों में होने वाले शादी समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उस समय उनकी बेटी की परीक्षाएं हैं. एक्ट्रेस ने बताया, "शादी पहाड़ों में हो रही है, लेकिन उस समय मेरी बेटी की परीक्षाएं हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी."