कौन हैं 'मर्दानी 3' की अम्मा?, विलेन रूप देख भूल जाएंगे कसाईनुमा मौत देने वाला 'रहमान डकैत', इतनी बेरहमी से करती है कत्ल

मल्लिका प्रसाद ने 'मर्दानी 3' में माफिया विलेन रोल में नजर आने वाली हैं. ट्रेलर में उनके खौफ और रौब ने दर्शकों को हिला दिया.

Who Is Mardaani 3 Amma Meet Mallika Prasad
कौन हैं 'मर्दानी 3' की विलेन अम्मा? (Screen Grab- Mardaani 3 Trailer)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 5:17 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 5:27 PM IST

हैदराबाद: रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' का ट्रेलर बीते सोमवार को रिलीज हुआ. अभिनेत्री शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार वह युवा लड़कियों का अपहरण करने वाले एक मानव तस्करी गिरोह पर शिकंजा कसने जा रही हैं. ट्रेलर में रानी मुखर्जी का खाकी वर्दी में रौबदार और दमदार अवतार दिखा है. ट्रेलर में रानी के साथ-साथ फिल्म की खलनायिका अम्मा पर भी गया. यह रोल एक्ट्रेस मल्लिका प्रसाद करने जा रही हैं. मल्लिका अपने विलेन रोल में कितना बवाल मचाने वाली हैं, यह ट्रेलर में देखने को मिल गया है. चारों ओर बस मल्लिका का ही नाम गूंज रहा है. आखिर कौन हैं मर्दानी 3 की विलेन अम्मा (मल्लिका प्रसाद) चलिए जानते हैं.

NSD से की एक्टिंग की पढ़ाई

मल्लिका प्रसाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पूर्व छात्रा हैं और गंभीर, बहुआयामी कहानी कहने में माहिर हैं. बेंगलुरु में जन्मीं मल्लिका ने धीरे-धीरे और सोच-समझकर अपना करियर बनाया है. वह एक अभिनेत्री, निर्देशक, शिक्षिका और रंगमंच की कलाकार हैं.

सिनेमा में पहचान मिलने से बहुत पहले ही उन्होंने रीजनल सिनेमा और रंगमंच में अपनी छाप छोड़ी थी. उन्होंने 1999 में फिल्म 'कनूरु हेग्गदिति' से सिनेमा में डेब्यू किया और 2001 में 'गुप्तगामिनी' में मुख्य भूमिका निभाई. कन्नड़ दर्शक उन्हें 'मुसंजया कथा प्रसंगा', 'गरवा' और 'माघा मयूरी' जैसी फिल्मों के जरिए अच्छी तरह जानते हैं.

फिल्मों का किया निर्देशन

अलग-अलग इंडस्ट्री में काम करते हुए, उन्होंने समीक्षकों द्वारा सराही गई सीरीज 'किलर सूप' में अभिनय किया, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा और मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में थे. उन्होंने डीजे मोहब्बत के साथ अनुराग कश्यप की फिल्म 'ऑलमोस्ट प्यार' में भी काम किया. कैमरे के पीछे भी उन्होंने अपनी कहानी कहने की कला का परिचय दिया है. उनकी लघु फिल्म 'फॉर माय एला' ने सुंदरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और लॉस एंजिल्स इंडी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते हैं.

अम्मा बन गदर मचाने को तैयार

हर प्रोजेक्ट ने उनकी कला में एक नया आयाम जोड़ा और 'मर्दानी 3' उस सफर की पराकाष्ठा प्रतीत होती है. उन्होंने इस भूमिका को अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक बताया. उनके अनुसार, अम्मा दुष्ट हैं, फिर भी एक बुरी आत्मा से प्रेरित हैं. एक ऐसा किरदार जो अभिनेत्री को आराम छोड़कर अपने भीतर के अंधकार का सामना करने के लिए मजबूर करता है.

उन्होंने लिखा कि इस भूमिका के लिए ईमानदारी और भावनात्मक साहस की आवश्यकता थी. अम्मा ने उन्हें बखूबी तरीकों से चुनौती दी. उन्होंने यश राज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें बिना किसी सीमा के अम्मा का किरदार निभाने की स्वतंत्रता दी. मल्लिका ने अम्मा की खासियत को भी उजागर किया. इस किरदार को सीधे-सादे शब्दों में नहीं दर्शाया गया है. वह अटकलों से भरी हुई है. उसमें क्रूरता भी है, लेकिन गहराई भी, अंधकार भी है, लेकिन इतिहास भी.

इसके बाद उन्होंने रानी मुखर्जी के शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार को बखूबी निभाने की तारीफ की और उन वास्तविक महिलाओं को याद किया जो हर दिन मुसीबत और अपराधों से लड़ती हैं. उनकी यही रियलटी अम्मा के अंधकार को बल देती है और मर्दानी 3 के संघर्ष को इतना शक्तिशाली बनाती है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

उन्होंने बताया कि ट्रेलर को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. अम्मा के प्रति लोगों की उत्सुकता ने उन्हें भावुक कर दिया है. उन्होंने दर्शकों को अम्मा की दुनिया में कदम रखने और एक ऐसी महिला को जानने के लिए आमंत्रित किया जो दिखने में जैसी है वैसी बिल्कुल नहीं है. अभिराज मीनावाला के निर्देशन में बनी मर्दानी 3 आगामी 30 जनवरी को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए तैयार है.

