कौन हैं मणिका विश्वकर्मा? 21 नवंबर को 74वें मिस यूनिवर्स में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व

मणिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी हैं. अब वह थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. आइए जानें मणिका विश्वकर्मा के बारे में...

मणिका विश्वकर्मा (IANS)
हैदराबाद: मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम कर पूरे देश को गर्व से भर दिया है. 23 साल की मणिका न सिर्फ अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वह न्यूरोडाइवर्सिटी और महिला सशक्तिकरण की सशक्त आवाज भी हैं. आइए जानें मणिका के बारे में...

राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली मणिका ने अपने पेजेंट करियर की शुरुआत मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 खिताब जीतकर की थी. इस जीत ने उनके लिए राष्ट्रीय स्तर का रास्ता खोल दिया. अगस्त 2025 में जब उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीता, तब से ही वह सुर्खियों में हैं.

अब मणिका 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल, नॉनथाबुरी में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस ग्रैंड इवेंट में डेनमार्क की विक्टोरिया थीलविग अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाएंगी.

मणिका ने की 'न्यूरोनोवा' की शुरुआत
मणिका सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि बदलाव की प्रतीक हैं. उन्होंने न्यूरोनोवा नाम के एक पहल की शुरुआत की है, जो समाज में न्यूरोडाइवर्जेंस (जैसे ADHD आदि) के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का काम कर रही है. उनका मानना है कि ये स्थितियां किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अनोखी शक्ति का प्रतीक हैं.

मणिका की शिक्षा
मणिका ने दिल्ली में रहकर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की. मणिका, पढ़ाई और पर्सनैलिटी दोनों में ही अव्वल हैं. वह बीआईएमएसटीईसी सेवोकॉन (BIMSTEC Sewocon) में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स जैसी संस्थाओं से सम्मानित भी हो चुकी हैं. मणिका एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर, पेंटर और एनसीसी ग्रेजुएट भी हैं.

थाईलैंड में बिखेरी अपनी खूबसूरती की चमक
4 नवंबर को बैंकॉक में आयोजित मिस यूनिवर्स समारोह में मणिका ने अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने प्रिस्टीन लक्जरी की डिजाइन की गई रेड गाउन पहनी, जिसमें डीप नेकलाइन और बारीक बीडवर्क था. यह शिमरी मरमेड सिल्हूट उनके ग्रेस को और बढ़ा रहा था. मणिका विश्वकर्मा आज न केवल भारत की सुंदरता का चेहरा हैं, बल्कि उस नई सोच की प्रतिनिधि भी हैं, जो बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास तीनों को एक साथ लेकर चलती है.

