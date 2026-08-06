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कौन हैं 'लॉकअप 2' विनर श्रेया कालरा? ऐसा रहा कॉमन इन्फ्लुएंसर से रियलिटी शो के विजेता बनने तक का सफर

श्रेया कालरा ने शिवांगी जोशी को हराकर 'लॉकअप 2' की ट्रॉफी जीत ली है. जानिए इंदौर से आई इस विनर की पूरी कहानी.

Who Is Lock Upp 2 Winner Shreya Kalra
कौन हैं 'लॉकअप 2' विनर श्रेया कालरा? (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 11:07 AM IST

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हैदराबाद: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' के विनर का आखिरकार एलान हो गया है. सीजन 2 की विनर महिला कंटेस्टेंट है और पहले विनर मुनव्वर फारूकी थे. सीजन 2 का खिताब श्रेया कालरा ने जीता है. श्रेया सोशल मीडिया फेस है, जिन्हें बहुत कम जानते हैं, लेकिन इस जीत के बाद अब हर कोई कालरा के बारे में जानने को बेताब है. आखिर कौन हैं श्रेया कालरा और फाइनल की रेस में उन्होंने किस-किस को मात दी और कैसा रहा उनकी सफलता का सफर? चलिए जानते हैं.

कौन हैं श्रेया कालरा?

श्रेया कालरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर हैं. देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 12 जून 1996 को जन्मी श्रेया एक पहाड़ी परिवार से आती हैं. श्रेया ने एमबीए की डिग्री हासिल की है, लेकिन कालरा को ग्लैमर की दुनिया में चमकना था. साल 2018 में कालरा ने टिक टॉक पर अकाउंट बनाया और अपने डांस व लिंप सिंक के वीडियो शेयर करना शुरू किया. वहीं, जब टिक टॉक बैन हुआ तो वह इंस्टाग्राम के साथ-साथ यूट्यूब पर भी आ गईं. इंस्टाग्राम पर श्रेया 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

फाइनल में किसको हराया?

श्रेया ने टीवी की प्रिंसेस और करोड़ों फैंस की पसंद शिवांगी जोशी, बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे और टीवी के स्टार एक्टर राम कपूर जैसे दिग्गजों को हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया. फिनाले में श्रेया ने बड़े अंतर से शिवांगी को हराकर न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि ये साबित कर दिया कि एक स्मार्ट गेम-प्लान और बेबाकी, स्टारडम पर भी भारी पड़ सकती है. श्रेया को इस जीत से 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी भी मिली है. ‘लॉकअप‘ में आने से पहले योगेश रावत और आकांक्षा चौधरी से उनकी दुश्मन थी और ये दुश्मन इन तीनों ने शिद्दत से निभाई.

रोडीज से खुला टीवी का रास्त

श्रेया ने टीवी के पॉपुलर शो रोडीज से टीवी की दुनिया में कदम रखा था. उन्हें वीजे निखिल चिनापा की गैंग में शामिल किया गया था. श्रेया ने ऑडिशन में फिटनेस, शानदार डांस मूव्स और अपने बेबाक अंदाज से रणविजय सिंहा समेत सभी मेंटर्स का दिल जीता था. ‘रोडीज’ में भी वो अपनी बेबाकी के लिए जानी गई थीं. ‘लॉकअप 2’ में उन्हें ‘बदतमीज’ का चार्ज लगाकर जेल में डाला गया था, लेकिन श्रेया ने इस ‘नेगेटिव’ चार्ज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था. उन्होंने शिल्पा शिंदे और राम कपूर जैसे दिग्गजों से सीधे टक्कर ली और ट्रॉफी अपने नाम की.

बॉयफ्रेंड ऋषभ संग लिव-इन रिलेशनशिप

प्रोफेशनल के साथ-साथ श्रेया की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. रोडीज में उनकी मुलाकात को-कंटेस्टेंट ऋषभ जायसवाल से हुई थी. जायसवाल ने टीवी के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में कृष का किरदार निभाया था और घर-घर फेमस हुए थे. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और मुंबई में एक ही घर में लिव-इन में रहते हैं. श्रेया अक्सर ऋषभ संग अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. ऋषभ लॉकअप में श्रेया से मिलने भी आए थे.

‘लॉकअप 2’ में किया था शॉकिंग खुलासा

शो में श्रेया ने अपनी जिंदगी से जुड़े काले सच से भी पर्दा उठाया था. उन्होंने इनमेट्स सीक्रेट टास्क के दौरान रोते हुए यह खुलासा किया था कि 13 साल की उम्र में उनके कजिन ने उन्हें मोलेस्ट किया था. लेकिन वह डर के मारे में किसी को कुछ नहीं बता पाई थी.

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