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कौन हैं लिजलैज? जिसका फोटो लाइक कर चर्चा में विराट कोहली, दिल्ली से हरियाणा तक ये हसीना कर चुकी है सैर

जानेंगे कि आखिर कौन है वो हसीना जो कोहली की टीम आरसीबी को भी सपोर्ट करती है.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 1:09 PM IST

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हैदराबाद: स्टार क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपना जलवा दिखा रहे हैं. प्वाइंट टेबल में कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर दूसरे पायदान पर है और टीम दूसरी बार खिताब अपने नाम करने के लिए मैदान में जमकर पसीना बहा रही है. दूसरी तरफ विराट कोहली एक बार फिर सोशल मिडिया पर एक हसीना का फोटो लाइक कर चर्चा में आ गए हैं. अब इस हसीना के पोस्ट पर विराट का लाइक देख सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है. इससे पहले कोहली ने एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो को लाइक किया था और बाद में इसकी वजह भी बताई थी. इस नई हसीना के फोटो लाइक पर एल्गोरिदम की दिक्कत बताई गई है. इस बीच हम जानेंगे कि आखिर कौन है वो हसीना जो कोहली की टीम आरसीबी को भी सपोर्ट करती है.

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कौन हैं लिजलैज? (VIRAL POST)

दरअसल, कहा जा रहा है कि विराट ने जर्मन सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर लिजलैज की एक तस्वीर को लाइक कर दिया है. अब इसकी चर्चा इंटरनेट पर खूब हो रही है. जर्मन इन्फ्लुएंसर ने अपनी यह तस्वीर बीती 30 जनवरी को शेयर की थी, जिस पर सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर में विराट कोहली का लाइक दिख रहा है. इस फोटो में लिजलैज स्काई रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, 'कुछ गोल्डन शूट्स'. इस तस्वीर पर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का लाइक भी है और उसके कमेंट्स में एल्गोरिदम लिखा हुआ है. लिजलैज की इन तस्वीरों को 50 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. अब इस पर विराट कोहली के लाइक का भी स्क्रीनशॉट्स खूब वायरल हो रहा है.

कौन हैं लिजलैज?

बता दें, लिजलैज ने अपने इंस्टा बायो में खुद को व्लॉगर, सिंगर और फूड लवर बताया हुआ है. उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख 33 हजार फॉलोअर्स हैं. उनका एक यूट्यूब अकाउंट भी है. लिजलैज ने साइकोलॉजी में मास्टर किया हुआ है. वह भारत में भी आ चुकी हैं. भारत में वह हरियाणा में एक शादी में आई थीं, जिनकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई हैं. वह भारत में दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर और राजस्थान समेत कई राज्य और शहर घूम चुकी हैं और हिंदी बोलना भी जानती हैं. लिजलैज के इंस्टाग्राम पर भारत भ्रमण के कई पोस्ट हैं. इसमें एक पोस्ट में वह भैंस का दूध निकालती दिख रही हैं. लिजलैज फुलटाइम व्लॉगर हैं और आए दिन अलग-अलग शहर, राज्य और देशों का भ्रमण कर वीडियो शेयर करती रहती हैं. कहा जा रहा है कि उन्हें भारत बहुत पसंद है और वह विराट कोहली की फैन हैं और आईपीएल में आरसीबी को सपोर्ट करती हैं.

इंटरनेट पर रिएक्शन

अब जब विराट कोहली से जुड़ा यह किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ऐसे में विराट के करोड़ों फैंस इस पर रिएक्शन करे बिना कैसे रह सकते हैं. फैंस तो इस मिस्टेक को चिल कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं, जो स्टार क्रिकेटर की चुटकी ले रहे हैं. इस वायरल पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है, 'कोई नहीं गलती हो जाती है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'आपका यह एल्गोरिदम आम लोगों की पोस्ट पर क्यों नहीं होता? तीसरे ने लिखा है, 'यानी स्टार आदमी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी नहीं कर सकता'. अब यूजर्स ऐसे ही अजीबो-गरीब कमेंट्स पोस्ट कर रहे विराट को सपोर्ट और ट्रोल कर रहे हैं.

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