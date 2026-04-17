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कौन हैं लिजलैज? जिसका फोटो लाइक कर चर्चा में विराट कोहली, दिल्ली से हरियाणा तक ये हसीना कर चुकी है सैर

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हैदराबाद: स्टार क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपना जलवा दिखा रहे हैं. प्वाइंट टेबल में कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर दूसरे पायदान पर है और टीम दूसरी बार खिताब अपने नाम करने के लिए मैदान में जमकर पसीना बहा रही है. दूसरी तरफ विराट कोहली एक बार फिर सोशल मिडिया पर एक हसीना का फोटो लाइक कर चर्चा में आ गए हैं. अब इस हसीना के पोस्ट पर विराट का लाइक देख सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है. इससे पहले कोहली ने एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो को लाइक किया था और बाद में इसकी वजह भी बताई थी. इस नई हसीना के फोटो लाइक पर एल्गोरिदम की दिक्कत बताई गई है. इस बीच हम जानेंगे कि आखिर कौन है वो हसीना जो कोहली की टीम आरसीबी को भी सपोर्ट करती है. कौन हैं लिजलैज? (VIRAL POST) दरअसल, कहा जा रहा है कि विराट ने जर्मन सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर लिजलैज की एक तस्वीर को लाइक कर दिया है. अब इसकी चर्चा इंटरनेट पर खूब हो रही है. जर्मन इन्फ्लुएंसर ने अपनी यह तस्वीर बीती 30 जनवरी को शेयर की थी, जिस पर सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर में विराट कोहली का लाइक दिख रहा है. इस फोटो में लिजलैज स्काई रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, 'कुछ गोल्डन शूट्स'. इस तस्वीर पर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का लाइक भी है और उसके कमेंट्स में एल्गोरिदम लिखा हुआ है. लिजलैज की इन तस्वीरों को 50 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. अब इस पर विराट कोहली के लाइक का भी स्क्रीनशॉट्स खूब वायरल हो रहा है.