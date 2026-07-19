कौन हैं जेनिफर विंगेट के दूसरे पति William Ishmael? तलाक के 12 साल बाद एक्ट्रेस ने रचाई शादी
जेनिफर विंगेट का दूसरा पति कौन है? जेनिफर ने विलियम इश्माएल से शादी की है. उन्होंने शादी का वीडियो शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 19, 2026 at 12:03 PM IST
हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपनी जिंदगी के चैप्टर की शुरुआत की है. तलाक के 12 साल बाद उन्होंने बिजनेसमैन विलियम इश्माएल के साथ शादी कर ली है. इस शादी में सिर्फ उनके करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए. बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया, जिससे फ़ैंस को उनके इस खास दिन की झलक देखने को मिली.
जेनिफर ने 18 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पर शादी की खूबसूरत झलक साझा की. सबसे दिल को छू लेने वाली तस्वीरों में से एक में जेनिफर और विलियम एक साथ चर्च से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जबकि उनके करीबी लोग उन पर कॉन्फेटी (रंगीन कागज़ के टुकड़े) बरसा रहे हैं.
जेनिफर ने व्हाइट कलर का स्ट्रैपलेस ब्राइडल गाउन पहना था. उन्होंने हेयरस्टाइल के लिए बन को चुना था, उन्होंने अपने हाथो में फूलों का गुलदस्ता पकड़ रखा था, जिससे उनका शानदार ब्राइडल लुक पूरा हो रहा था. विलियम ने क्लासिक नेवी-ब्लू सूट के साथ क्रीम रंग की वेस्टकोट चुनी.
कौन है जेनिफर का पति विलियम इश्माएल?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विलियम इश्माएल सिंगापुर के एक बिज़नेसमैन हैं. जेनिफर और विलियम ने कभी भी अपने रिश्ते की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. इस साल की शुरुआत में जब ऐसी खबरें आईं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विलियम ने छुट्टियों के दौरान जेनिफर को प्रपोज किया था. इसके बाद दोनों ने अपनी शादी की योजना बनाने शुरू कर दी. हालांकि, इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं हुई है. क्योंकि दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में बात नहीं की है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, विलियम ने यूके की यॉर्क यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की. ग्लोबल फाइनेंस में अपना करियर शुरू करने से पहले, उन्होंने 2002 और 2005 के बीच अपनी बैचलर डिग्री हासिल की.
विलियम अभी एमएचसी डिजिटल ग्रुप में बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेडिंग के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. यह कंपनी डिजिटल एसेट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है. खबरों के अनुसार, वे अक्टूबर 2022 में इस कंपनी से जुड़े थे.
विलियम लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिससे उनके बारे में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है.
एमएचसी डिजिटल ग्रुप से जुड़ने से पहले, विलियम ने फाइनेंशियल सेक्टर में एक लंबा और शानदार करियर बनाया. बताया जाता है कि उन्होंने सीबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक में लगभग दस साल बिताए, जहां लीडरशिप रोल में आने से पहले उन्होंने ट्रेडिंग और विदेशी मुद्रा बाजार में विशेषज्ञता हासिल की थी.
जेनिफर की पहली शादी
यह जेनिफर विंगेट की दूसरी शादी है. इससे पहले उनकी शादी एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी. दोनों की मुलाकात पॉपुलर टीवी शो 'दिल मिल गए' में साथ काम करने के दौरान हुई थी और उन्होंने अप्रैल 2012 में शादी की थी. उनकी शादी 2014 में खत्म हो गई. तलाक के 2 साल बाद, करण सिंह ग्रोवर ने 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी कर ली.