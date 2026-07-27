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कौन हैं इंडियन आइडल की दूसरी फीमेल विनर ज्योतिर्मयी नायक?, कैंसर के मरीजों के लिए किया काम, अब है ये सपना

कौन हैं इंडियन आइडल की दूसरी फीमेल विनर ज्योतिर्मयी नायक? ( ANI )

जब से इंडियन आइडल 16 की विनर के नाम का ऐलान हुआ है, तब से लोग यह जानने को बेताब हैं कि आखिर कौन हैं ज्योतिर्मयी नायक? बता दें, ज्योतिर्मयी नायक ओडिशा की पहली सिंगर हैं, जिन्होंने इंडियन आइडल का ताज अपने नाम किया है.

हैदराबाद: देश के सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल ने अपने 16वें विनर का एलान कर दिया है. सीजन 15 की तरह सीजन 16 की भी विनर एक महिला बनी हैं. यह दूसरी बार है जब कोई महिला कंटेंस्टेंट इस शो की विनर बनी हैं. इंडियन आइडल 16 की विनर ओडिशा की ज्योतिर्मयी नायक हैं और इससे पहले सीजन 15 की विनर मानषी घोष थी. आखिर कौन हैं इंडियन आइडल 16 की विनर ज्योतिर्मयी नायक और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या मुसीबतें झेली हैं और क्या-क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, चलिए जानते हैं.

कैंसर मरीजों की मदद की

ज्योतिर्मयी नायक ने इंडियन आइडल में आने से पहले ही म्यूजिक की दुनिया में अलग ही नाम कमा लिया था. ओडिशा म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी अलग ही पहचान है.आपको बता दें, वह एक म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हैं. इसका इस्तेमाल उन्होंने कैंसर के मरीजों को म्यूजिक थेरेपी देकर किया था. वहीं, उन्होंने शो में अपनी आवाज से सभी को दीवाना बनाया और अब वह विनर बनकर देश के सामने आई हैं.

बड़ी स्टार्स के लिए गाएंगी गाना

शो जीतने के बाद ज्योतिर्मयी नायक ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि वह यह शो जीतकर बहुत खुश हैं. उन्होंने इच्छा जताई है कि वह भविष्य में दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहती हैं. ज्योतिर्मयी नायक ने अपनी इस इच्छा के बारे में उस वक्त बताया जब उनसे पूछा गया कि वह किस एक्ट्रेस के लिए गाना गाना पसंद करेंगी. ज्योतिर्मयी नायक ने कहा कि प्रोफेशनल सिंगर बनने का सपना है और हर कोई हर स्टार के लिए गाना चाहता है.

कितना मिला ईनाम?

24 साल की ज्योतिर्मयी नायक इंडियन आइडल जीत के साथ-साथ अपने घर चमचमाती ट्रॉफी ही नहीं बल्कि 20 लाख रुपये की प्राइज मनी भी ले गई है. आपको बता दें, सिंगर का Jyotirmayee Nayak नाम से यूट्यूब अकाउंट भी है, जहां उनके 201K सब्सक्राइबर्स हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर अपनी गायकी के 200 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए हैं.