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कौन हैं इम्तियाज अली के दामाद?, डायरेक्टर की बेटी ने नॉर्वे में की सगाई, तस्वीरों ने मचाई इंटरनेट पर तबाही

तब से, प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी है. खुशी कपूर ने इस प्रपोजल को "प्यारा" बताया, जबकि अभिनेता वेदांग रैना और शरवरी ने भी इस जोड़े को एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं.

इस खास पल को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए, इदा ने एक दिल छू लेने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कृष घुटनों पर बैठकर उन्हें शादी का प्रपोजल देते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, "01/07/26 रात 11 बजे यट्रेसैंड," जिससे इस यादगार प्रपोजल की तारीख और जगह का पता चलता है.

हैदराबाद: मशहूर फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली की बेटी, इदा अली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई की सगाई का एलान कर दिया है.और इस जोड़े के रोमांटिक प्रपोजल ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. सगाई नॉर्वे की यात्रा के दौरान हुई, जहां कृष ने यट्रेसैंड में पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत समुद्र तट पर इदा को सरप्राइज देते हुए घुटने पर बैठकर प्रपोज किया.

कृष अग्रवाल कौन हैं?

कृष लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. वे इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं और बॉलीवुड के सबसे फेमस फिल्म निर्माताओं में से एक की बेटी को डेट करने के बावजूद उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लो प्रोफाइल बनाए रखा है. उनके पेशेवर जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत और करियर संबंधी विवरणों को काफी हद तक गोपनीय रखा है.

हालांकि, इदा के फॉलोअर्स ने पिछले कुछ सालों में उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में कृष को देखा है. समय के साथ उनका रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होता गया है, और उनकी सगाई उन वर्षों के साझा अनुभवों से बने बंधन का प्रतीक है.

कृष जहां अकेले में जीवन जीना पसंद करते हैं, वहीं इदा ने मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है. 1999 में फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और प्रीति अली के घर जन्मीं इडा ने अभिनय के बजाय कैमरे के पीछे काम करना चुना. उन्होंने कैलिफोर्निया स्थित चैपमैन यूनिवर्सिटी के डॉज कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया आर्ट्स में फिल्म निर्माण की पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी कहानी कहने की कला को निखारा.

इडा ने कम उम्र में ही निर्देशन शुरू कर दिया था और उन्होंने लिफ्ट, माया और थाई मसाज जैसी फिल्मों पर काम किया है. उन्होंने अमेजन मिनी टीवी के रोमांटिक ड्रामा उल्झे हुए की पटकथा भी लिखी है, रचनात्मक सपनों को साकार करने पर TEDx टॉक दिया है और युवाओं के दृष्टिकोण और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म रिफ्रेश की स्थापना की है. एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से आने के बावजूद, इदा ने लेखन, निर्देशन के माध्यम से उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है.

इस बीच, इम्तियाज अली अपनी हालिया निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की सफलता का आनंद ले रहे हैं. इस पीरियड ड्रामा में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसकी दमदार कहानी के लिए इसे खूब सराहना मिली है. कपल की शादी कब होगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी है.